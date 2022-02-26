【東南亞週報】印尼宣示2025至少200萬電動車上路，泰國放寬入境限制、大馬首相訪柬強化經貿關係

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂、曾偉林（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第159期，為讀者挑選2022年2月19日至2月25日期間，有關印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南與新加坡的六則東協區域大事。

印尼｜印尼宣示2025至少200萬電動車上路

印尼總統佐科威本週宣示，為減少空氣汙染、促進產業轉型，以及達成2060年淨零目標，政府目標在2025年前，全國至少有200萬輛電動車上路。

佐科威本週出席印尼國家石油公司（Pertamina）的電動車電池交換站啟用活動，宣示印尼2025年至少200萬輛電動車上路的目標。佐科威表示，為達成減碳及2060年淨零目標，汰換油車改使用電動車的勢在必行。

印尼近年致力發展電動車產業鏈，早在1月時，印尼投資部、印尼電池公司（IBC）、Indika能源公司便和鴻海集團、Gogoro簽署合作備忘錄，將在電池及電動車供應鏈及周邊產業進行合作。鴻海集團更計畫於第3季至中爪哇省馬當（Batang）投資電動車及電池製造廠。

除了鴻海集團，韓國現代汽車（Hyundai Motor）和LG也積極佈局，兩家公司已於去（2021）年在印尼投資興建東南亞最大的電動車電池廠，現代汽車也將在電池廠附近興建汽車生產廠，最快今年開始投產。

除了電動汽車，電動機車發展也不遑多讓。印尼為東南亞最大、全世界第三大的機車市場，年銷售量超過600萬台。著眼於龐大的市場，Gogoro另也於1月宣布與印尼Electrum公司簽署合作備忘錄，就電動機車基礎建設進行合作。Electrum為叫車平台GojekGojek和能源公司TBS Energi Utama的合資公司，主要業務為電動車輛產業。Gogoro期在印尼導入電池交換系統，目前已在雅加達南部導入250輛電動機車和4座換電站。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 印尼的GoJek外送司機

泰國｜泰國為救經濟放寬入境限制

儘管泰國疫情仍持續升溫，當局於2月23日宣布，自3月起將放寬入境限制。已完成接種疫苗的外地旅客進入泰國後，第5天不必再接受核酸檢測（PCR），只需以快速檢測代替即可。另外，泰國當局也調整了外國旅客新冠肺炎醫療保險之最低保額，由5萬美元（約新台幣140萬元）降低至2萬美元（約新台幣56萬元）

泰國當局表示，雖然疫情仍在升溫，特別是Omicron變異株造成疫情惡化，但考量泰國經濟高度依賴旅遊業，必須做出此調整以加強經濟復甦。截至23日，已有超過30萬名旅客向泰國當局申請入境，其中8成獲准，大多來自歐洲和新加坡。

事實上，泰國曾於2021年11月為拯救經濟，實施「Test and go」外國旅客入境免隔離計畫，即完整接種疫苗的旅客登機前和入境落地各須進行1次PCR，落地後在旅館內等待PCR結果，若為陰性就可以離開旅館自由活動。不過受到Omicron變異株的影響，泰國於2021年12月暫停該計畫。

泰國此次恢復Test and go計畫，從3月1日起，以此計畫入境之旅客，第5天僅需自行快速檢測，再透過手機程式上傳結果即可。未完成接種疫苗者亦可入境，但需要在防疫旅館隔離10日。泰國近日確診人數攀升，截至2月23日新增2萬1232個確診案例，創下自去年8月中旬以來的新高，泰國公共衛生部於21日將疫情警戒從三級調升為四級。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年11月1日，泰國重新開放邊境，國際旅客入境曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場。

馬來西亞｜大馬首相訪柬埔寨 強化經貿關係

馬來西亞首相依斯邁（Ismail Sabri）2月23日應柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的邀請訪柬，進行為期2天的正式訪問，期間將與柬埔寨國王諾羅敦（Norodom Sihamoni）及洪森會面，希望加強兩國貿易關係與建立大馬業者在柬埔寨投資的信心。

大馬駐柬埔寨大使指出，大馬業者對此次訪問持已期待許久，因為柬國近期在大馬及其他國家的協助下，已通過一項與外國直接投資相關的法律條款。該法將減少投資者面臨繁文縟節的情況，並透過免稅措施、補助款項及投資保護配套吸引更多投資。

大馬是柬埔寨第三大投資國，僅次於中國及韓國。大馬於1994年至2020年間，對柬國提供的外國直接投資總額達35.3億美元（約新台幣988.24億元），主要投資之領域為銀行業、通訊業、能源以及娛樂等等。大馬駐柬大使亦表示，大馬首相此行程代表大馬已準備提升其對柬之投資。

2021年，兩國貿易額超過5億美元（約新台幣140億元），相比2020年已增長13.14％，其中柬國對大馬出口高達1.01億美元（約新台幣28億元），相比2020年增長2.62％，進口增長16.16％至3.99億美元（約新台幣112億元）。大馬國際貿易及工業部部長阿茲敏（Azmin Ali）強調，柬國是大馬重要的經濟夥伴，並承諾將進一步加強與柬浦寨的合作。

柬埔寨商會副會長林恆表示，大馬是柬國在房地產、服裝廠和加工廠等領域的主要外資之一，而兩國目前正在加強旅遊合作。此外，兩國亦將進一步討論加強其合作關係的具體方案，包括後疫情時代的合作模式、參與東協合作，以及共同關切的區域及國際議題。

（大馬首相抵達金邊王宮）

菲律賓｜疫情趨緩 大馬尼拉地區有望降至一級警戒

有鑑於馬尼拉都會區疫情趨緩，大馬尼拉市及附近的布拉坎省、甲美地省及黎薩省，有望降至一級警戒狀態。