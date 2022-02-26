2022/02/26,
國際

烏克蘭總統警告今晚基輔將遭受「猛烈攻擊」，普亭表態願意在白羅斯進行烏俄談判

烏克蘭總統警告今晚基輔將遭受「猛烈攻擊」，普亭表態願意在白羅斯進行烏俄談判
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

克里姆林宮發言人佩斯科夫在25日指出，俄羅斯總統普亭準備派遣一個高級代表團與烏克蘭代表團進行會談，地點在白羅斯首都明斯克。針對談判，烏克蘭提出的其中一個條件，包含可以承諾在北約成員國問題上保持中立，以結束暴力。

俄烏之間的武裝衝突已經進入第3日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在今（26）日凌晨表示，俄羅斯軍隊會在晚上試圖猛烈攻擊首都基輔。

「今晚將比白天更加艱難」，根據《新德里電視台》的報導，澤倫斯基在一則發布給全國人民的影片中表示，「要特別關注基輔——我們不能失去首都。」

澤倫斯基認為，晚上的戰線將更加不人道，「我正在向前線保衛家園的男人和女人求助：今晚，敵人會使用所有的力量，以奸詐、嚴厲且不人道的方式，摧毀我們的防禦。」針對基輔，他補充說道：「今晚他們會嘗試猛烈攻擊。」

25日，澤倫斯基與許多西方領導人進行對話，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和美國總統拜登（Joe Biden），西方國家因應克里姆林宮的入侵，也紛紛對莫斯科進行全面制裁。

不過，雙方都已經出現死傷。根據《自由歐洲電台》的報導，澤倫斯基表示，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，已經有137名平民和軍人喪生，他在稍早的影片中將他們稱為英雄，並提到已經有300多名烏克蘭人受傷。

「他們在殺人，並把和平的城市當作軍事目標。這是不正當的，而且永遠不會被原諒。」澤倫斯基說道。

烏克蘭南邊黑海的蛇島（Zmiinyi）被俄羅斯佔領，13名駐守島上的邊防軍人不願向俄國投降，最後全數陣亡，他們將被追封「烏克蘭英雄」的稱號。

俄羅斯官方至今則沒有提供關於傷亡人數的明確數字。

俄烏可能將在白羅斯談判，烏克蘭提出在北約成員國問題保持中立

根據《半島電視台》的報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在25日指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）準備派遣一個高級代表團與烏克蘭代表團進行會談，地點在白羅斯首都明斯克，在這之前，此地就曾舉辦過多次關於烏克蘭危機的和平談判。

普亭的盟友、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）告訴普亭，這樣的談判會議能夠「創造情勢」。不過，俄羅斯在白羅斯駐紮了數千名士兵，烏克蘭指出，他們有被部分從當地來的軍人襲擊。

澤倫斯基在23日就曾提出談判會議的構想，隨著俄羅斯軍隊25日逼近基輔，澤倫斯基再度發表聲明希望進行談判：「我們想再次向俄羅斯聯邦總統宣示，戰鬥在烏克蘭四處發生，讓我們坐上談判桌，阻止人們喪生。」

烏克蘭提出的其中一個條件，包含可以承諾在北約成員國問題上保持中立，以結束暴力。

《半島電視台》的記者從莫斯科帶來的消息顯示，俄國提出在明斯克與烏克蘭談判，是在莫斯科要求基輔「放下武器」，並警告他永遠不會承認澤倫斯基是民主政府之後，才做出的聲明。

但這名記者Bernard Smith提醒，現任烏克蘭總統澤倫斯基在2019年，是以壓倒性的73％選票當選，所以他是由民主選舉產生的，「但顯然，克里補林宮的問題在澤倫斯基身上，因此還不確定他們是否會在他掌權時進行談判。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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