北約東擴引起的地緣政治悲劇，居然是非北約成員國烏克蘭來承擔？

拜登演講畫出紅線、宣布第二輪制裁，拜登制裁被質疑？

自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日清晨宣布，在烏東展開特別軍事行動（Special Military Operation ）後，這場烏克蘭和俄羅斯的軍事衝突立即爆發。爆發前一日，美國與盟友已對俄羅斯承認烏東的頓內次克共和國（Donetsk People’s Republic, DPR）和盧甘斯克共和國（Luhansk People’s Republic, LPR）的獨立，發起一系列的制裁行動。

在普亭正式「出兵維和」的一天後，拜登也在白宮於今（25）日凌晨，對俄羅斯入侵烏克蘭的行動發表演講：「普亭是侵略者。普亭選擇開戰。他和他的國家要承受後果。」緊接著，拜登宣布一系列對俄的新制裁措施。

拜登這次宣布「第二輪」制裁，包含封鎖俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）在內多家金融機構、出口管制，並封鎖多位俄羅斯重要人士與其家屬。拜登提到：「迄今制裁俄羅斯銀行共持有約1兆美元資產。封鎖這些銀行，切斷他們與美國金融體系的聯繫，意味著他們在美國所有資產都將被凍結。」

此外，拜登當日稍早剛出席完緊急召開的七大工業國集團（G7）領袖視訊峰會，稱G7成員國元首同意限制俄羅斯以美元、歐元、英鎊、日圓進行交易的能力，中斷俄軍取得資金與擴張能力，同時也削弱俄羅斯在21世紀高科技的競爭能力。

不過，烏克蘭或許對拜登所說感到最失望。拜登在演講中特別強調：「美軍不會介入這場在烏克蘭的俄烏衝突。」這等於是直接宣判對美國仍存有「一絲希望」的烏克蘭死刑。除美國外，至今也未有任何一個北約國家，願意派軍隊協助烏國抵禦俄軍。

《霧谷晶策》認為，拜登「不派兵」的表態並不意外。畢竟，烏克蘭既不是北約成員國，更不是美國的軍事同盟。法理上，美國沒有任何理由派美軍支援，美國大兵師出無名。

《霧谷晶策》在收看拜登演講直播時，觀察到眾多外媒記者對拜登此次制裁力道有所質疑。多位記者連袂質疑拜登，例如：「你覺得這樣的制裁，能阻止普亭侵略烏克蘭的行動嗎？」、「為什麼到現在還不制裁普亭本人呢？如果現在不制裁，要什麼程度才會制裁？」

透過這次演講，拜登也向普亭畫出美國的「紅線」。拜登是警告俄羅斯，若俄軍將戰火延燒到烏克蘭周遭的北約盟友，美國將遵守《北約憲章》第五條的「集體自衛權」（collective defense），對俄羅斯反擊。

俄軍三面夾攻進逼首都基輔，英供澤倫斯基「庇護」？

俄烏戰況自2月24日清晨就進入白熱化，俄軍從烏克蘭的北、東、南方三面夾攻。這與先前華府智庫「戰略和國際問題研究所」（CSIS）預測一樣。就最新戰況來看，不少資訊都顯示俄軍已攻進烏克蘭首都基輔（Kyiv），而烏國防部也建議民眾以自製燃燒彈抵禦來襲的俄軍。

英國《衛報》（The Guardian）說英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）指出，俄軍行動顯然是「全面性入侵」，目標可能是攻下整個烏克蘭。

雖然俄軍第一天並未奪下任何「目標」，但烏克蘭戰況仍相當危急，俄軍持續三面進逼。戰況之緊急，甚至直接威脅烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的人身安全。英國首相強森（Boris Johnson）就向澤倫斯基說：「他可能有必要為他及他的政府，找一個安全的地方。」不過，澤倫斯基強調：「我會留在基輔。」《Axios》報導，澤倫斯基與數名歐洲領袖線上會時甚至表示：「這可能是你們最後一次看到我還活著了。」

馬克宏批普亭雙面人，德、法元首恐讓歐洲成輸家

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在開打前，曾多次與普亭一對一會晤，試圖調停，但最後沒得到太大成果。馬克宏事後批評普亭：「普亭開戰前還在和其他歐洲領導人討論實施《明斯克協議》（Minsk Agreement）的內容與細節，但轉身後卻立刻發動戰爭，他根本就是個雙面人！」

此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2月25日向全德國人民發表談話。他在演講中強調：「俄羅斯入侵烏克蘭的舉動，是以武力移動歐洲邊界的嘗試，甚至可能讓一個國家從地圖上消失。」蕭茲強調：「這是普亭個人的戰爭，他得負起完全責任。」

不久前，蕭茲為了制裁俄羅斯，暫停與俄羅斯合作的北溪二號（Nord Stream 2）在德國國內監管機構的審核程序。蕭茲這舉動，確實向美國在內的盟國，證明北約「團結抗俄」的決心。然而，這次的審核暫停，恐怕也替德國能源的未來埋下不穩定因素。

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中、印兩國「靜悄悄」？中國和印度真能袖手旁觀？

這次俄羅斯入侵烏克蘭的行動，俄羅斯受到國際社會排山倒海的批評聲浪。但迄今為止，中國、印度兩國都未公開譴責俄羅斯。中國仍不願稱俄羅斯對烏克蘭的軍事行動稱之為「侵略」。

2月25日，中國外交部發言人汪文彬被問到俄羅斯行為是否為侵略時表示：「各國的主權和領土完整都應當得到尊重和維護。聯合國憲章宗旨和原則也都應當得到共同維護，這是中方一貫秉持的原則，也是各國都應該堅持的國際關係基本準則。」

而普亭除了介紹烏克蘭問題的歷史經緯，以及俄羅斯在烏東部地區採取特別軍事行動的情況與立場外，他也表示美國和北約長期無視俄羅斯合理安全關切，一再背棄承諾，不斷向東擴張軍事部署，挑戰俄羅斯戰略底線。不過，俄方願意同烏方開展高層級談判。