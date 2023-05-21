禁「LGBTQ與狗」，台大經濟系學生會選舉政見涉歧視，當事人道歉並停止競選

台灣大學經濟學系學生會官方臉書粉專昨深夜公布「112學年度正副會長選舉公報」，其中一組候選人的政見包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等16項。

引發喧然大波之後，2位候選人很快就發表公開道歉，表示自己玩笑拿捏不當傷害了人，雖然依規定無法退出選舉，但他們會停止競選。而校方也發出聲明表示學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式，當事人已經道歉，將會積極關注並視情況給予輔導。也畢業於台大的作家吳珊珊則提出他的觀察和擔憂，表示越來越多的女學生被「開玩笑」時，選擇保持沈默。

政見內容涉及性別、原住民、僑生、職業軍人、身材等歧視

選舉公報上載明，認定這組候選人提交的政見內容「極其不當」，絕不代表國立台灣大學經濟學系學生會與國立台灣大學經濟學系學生。選舉委員會聲明表示，政見內容歧視特定性取向、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝，且涉及暴力與強制行為。並已經刪除違反憲法與刑法等法律的內容。

台大經濟系學生會臉書社團中的置頂貼文就是這學年度這副會長選舉公布，不過在2號候選人底下的政見卻遭到選舉委員會暫不刊登，原因是因為「政見內容歧視特定性取向、種族與身份、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝且涉及暴力與強制行為」。

不過貼文最底照片仍公開該候選人政見，除了名顯歧視LGBTQ族群，還有對女性以及男性的歧視，像是「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「女性微積分強制穿高中制服上課」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等。

photo credit:取自台大經濟系學生會

不少網友湧入台大經濟系學生會社團，表示「現在學弟素質這麼差，不就該慶幸台灣現在沒有反歧視法，不然大一就要進去關實在可憐」、「素質好差，原來有些人唸到台大也不過爾爾，那我就放心了」、「這什麼水準？公然性騷擾、公然歧視？」，也有網友反酸台大生的水準「這就是第一學府經濟系的水準嗎？」、「無聊當有趣 都已經是大學生了，應該要懂得分寸的拿捏，要來亂也不該拿選舉來亂」。

兩位學生皆道歉，校方：尊重學生自治並加強輔導

稍早其中一名學生已於「NTU台大學生交流板」上發文表示，關於在選舉公報附錄中出現許多具爭議的言論，要對各族群以及社會大眾表達最深的歉意。該生指出，原來對於特定族群並無惡意，也沒有任何私人仇恨。只是由於不成熟的行為以及玩笑話尺寸拿捏的不恰當，讓這些偏激的言論出現在選舉公報上，造成了許多不該有的傷害。

該生表示，由於選舉相關規範，無法直接退出選舉，但會停止選舉相關的一切活動並且對自己的言行負責，也會謹記教訓，在發表言論前先考慮後果，以避免對他人造成負面影響。

photo credit:取自台大交流版

台大今日也透過聲明稿表示，尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式，但辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，當事人也已道歉認錯。

台大今表示，校內各級學生自治選舉基本上都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，惟言論自由如傷及社會多元族群亦非本校樂見。本次事件中，辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，並先於選舉公報上載明，而當事人也已道歉認錯。台大將持續關注，並視情況發展給予輔導。

作家吳珊珊在臉書上表示，其實她更在意的是，這一年去很多學校時，部分老師表示因為社群的影響（類似薩泰爾、霸社），學生比以前更常調侃女生；根據老師們印象，他們超喜歡講「女人去洗碗」、「可是人家是女生欸」、「女生不爭取當兵就是假平等」這些梗，把這視為幽默、吸引注意力的方式，女性在公開場合，不管是實體或者社群，不是跟著乾笑，就是沉默。

吳珊珊並說，敢舉「薩泰爾」就是真的有老師講出這三個字，學生吵著要請薩泰爾公司旗下的脫口秀演員來演講，老師看完影片之後說，「我怕找來之後你們又要上很多性平課程了」，老師並表示，他其實是想到女學生，覺得他們真的不必在校園聽到這些。

而雖然老師會告訴學生，遇到問題有機制有流程可以申訴，遇到不舒服的事情，也鼓勵他們勇於表達，但越來越多的女學生會選擇沈默。

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核稿編輯：翁世航