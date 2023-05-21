禁「LGBTQ與狗」，台大經濟系學生會選舉政見涉歧視，當事人道歉並停止競選
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引發爭議的台大經濟系學生表示，原來對於特定族群並無惡意，也沒有任何私人仇恨。只是由於不成熟的行為以及玩笑話尺寸拿捏的不恰當，讓這些偏激的言論出現在選舉公報上，非常抱歉將停止競選。
台灣大學經濟學系學生會官方臉書粉專昨深夜公布「112學年度正副會長選舉公報」，其中一組候選人的政見包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等16項。
引發喧然大波之後，2位候選人很快就發表公開道歉，表示自己玩笑拿捏不當傷害了人，雖然依規定無法退出選舉，但他們會停止競選。而校方也發出聲明表示學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式，當事人已經道歉，將會積極關注並視情況給予輔導。也畢業於台大的作家吳珊珊則提出他的觀察和擔憂，表示越來越多的女學生被「開玩笑」時，選擇保持沈默。
政見內容涉及性別、原住民、僑生、職業軍人、身材等歧視
選舉公報上載明，認定這組候選人提交的政見內容「極其不當」，絕不代表國立台灣大學經濟學系學生會與國立台灣大學經濟學系學生。選舉委員會聲明表示，政見內容歧視特定性取向、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝，且涉及暴力與強制行為。並已經刪除違反憲法與刑法等法律的內容。
台大經濟系學生會臉書社團中的置頂貼文就是這學年度這副會長選舉公布，不過在2號候選人底下的政見卻遭到選舉委員會暫不刊登，原因是因為「政見內容歧視特定性取向、種族與身份、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝且涉及暴力與強制行為」。
不過貼文最底照片仍公開該候選人政見，除了名顯歧視LGBTQ族群，還有對女性以及男性的歧視，像是「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「女性微積分強制穿高中制服上課」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等。
不少網友湧入台大經濟系學生會社團，表示「現在學弟素質這麼差，不就該慶幸台灣現在沒有反歧視法，不然大一就要進去關實在可憐」、「素質好差，原來有些人唸到台大也不過爾爾，那我就放心了」、「這什麼水準？公然性騷擾、公然歧視？」，也有網友反酸台大生的水準「這就是第一學府經濟系的水準嗎？」、「無聊當有趣 都已經是大學生了，應該要懂得分寸的拿捏，要來亂也不該拿選舉來亂」。
兩位學生皆道歉，校方：尊重學生自治並加強輔導
稍早其中一名學生已於「NTU台大學生交流板」上發文表示，關於在選舉公報附錄中出現許多具爭議的言論，要對各族群以及社會大眾表達最深的歉意。該生指出，原來對於特定族群並無惡意，也沒有任何私人仇恨。只是由於不成熟的行為以及玩笑話尺寸拿捏的不恰當，讓這些偏激的言論出現在選舉公報上，造成了許多不該有的傷害。
該生表示，由於選舉相關規範，無法直接退出選舉，但會停止選舉相關的一切活動並且對自己的言行負責，也會謹記教訓，在發表言論前先考慮後果，以避免對他人造成負面影響。
台大今日也透過聲明稿表示，尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式，但辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，當事人也已道歉認錯。
台大今表示，校內各級學生自治選舉基本上都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，惟言論自由如傷及社會多元族群亦非本校樂見。本次事件中，辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，並先於選舉公報上載明，而當事人也已道歉認錯。台大將持續關注，並視情況發展給予輔導。
作家吳珊珊在臉書上表示，其實她更在意的是，這一年去很多學校時，部分老師表示因為社群的影響（類似薩泰爾、霸社），學生比以前更常調侃女生；根據老師們印象，他們超喜歡講「女人去洗碗」、「可是人家是女生欸」、「女生不爭取當兵就是假平等」這些梗，把這視為幽默、吸引注意力的方式，女性在公開場合，不管是實體或者社群，不是跟著乾笑，就是沉默。
吳珊珊並說，敢舉「薩泰爾」就是真的有老師講出這三個字，學生吵著要請薩泰爾公司旗下的脫口秀演員來演講，老師看完影片之後說，「我怕找來之後你們又要上很多性平課程了」，老師並表示，他其實是想到女學生，覺得他們真的不必在校園聽到這些。
而雖然老師會告訴學生，遇到問題有機制有流程可以申訴，遇到不舒服的事情，也鼓勵他們勇於表達，但越來越多的女學生會選擇沈默。
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核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。