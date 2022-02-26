【圖輯】入侵烏克蘭就像槍殺親生哥哥：反戰集會全球遍地開花，俄國人高舉標語「以普亭為恥」

持續數月的烏克蘭危機，在俄羅斯入侵後演變成大型戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告，今（26）日晚間首都基輔將遭受猛烈攻擊，並宣布所有18至60歲的男子都禁止離開烏克蘭，同時發放1萬8000枝槍給後備人力。

戰場以外的世界，全球各大城市紛紛有民眾自發走上街頭、呼籲俄羅斯停止攻擊。素昧平生的烏克蘭人、俄羅斯人，以及世界各地嚮往和平、反對戰爭的人們，在悲劇發生的時刻於街頭相會。

距離戰場數千英里的倫敦市中心，俄羅斯人、烏克蘭人並肩抗議這場由俄國總統普亭（Vladimir Putin）所發動的戰爭，根據《獨立報》的報導，一名俄羅斯人艾琳娜（Elena）在現場支持烏克蘭，並為克里姆林宮感到羞恥。

在談到俄羅斯人和烏克蘭人間的緊密關係時，來自莫斯科的泰莎（Taisa）甚至提及，自己的祖父就是烏克蘭人，他在二戰期間與德國納粹的戰役中犧牲。

「我們就像兄弟姐妹……我們在邊境的兩邊都有家人，這就像槍殺你的親生哥哥，這怎麼可能？」艾琳娜表示。另一名僑居英國的俄羅斯人克塞尼亞（Ksenia）則指出，她在俄羅斯有很多朋友，「他們都反對（戰爭），他們也都心碎了。」

在英國倫敦，成千上萬的烏克蘭人和支持者聚集在首相官邸外，要求世界迅速採取行動制裁俄羅斯｜Photo Credit: AP / 達志影像

《路透社》的報導指出，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）要求，要將巴黎鐵塔打上象徵烏克蘭的黃色、藍色光芒，為期3天，伊達戈表示，這是在俄羅斯對烏克蘭發動襲擊後，對烏克蘭人民表達的支持。

Photo Credit: AP / 達志影像

在義大利的羅馬、米蘭、都靈和那不勒斯，24日都舉辦了和平集會和守夜活動。根據《Wanted In Rome》的報導，當地烏克蘭人和義大利人並肩要求結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

在活動稍早，義大利當地的俄羅斯領事館外，則有一場小型的抗議活動，示威者舉著「阻止普亭」、「恐怖份子」和「終止戰爭」的標語。

此外，在義大利文化部門主導的一項行動中，羅馬競技場也被象徵烏克蘭國旗的藍色和黃色照亮。

義大利羅馬競技場外，一名示威者手持「反對普亭的戰爭」標語參加燭光遊行｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

根據《美聯社》的報導，烏克蘭的支持者在曼哈頓街頭揮舞著藍色和黃色的國旗，以抗議俄羅斯的入侵。

「和烏克蘭站在一起」的呼喊聲，從時代廣場一路傳到曼哈頓東側的聯合國總部附近。參與集會的人們，手持「終止戰爭」、「普亭，放開烏克蘭」、「阻止普亭」的字樣。在曼哈頓街頭，也能看見烏克蘭國旗的蹤影。

在曼哈頓的聯合國總部、俄羅斯駐聯合國代表團所在的附近，一名支持烏克蘭的示威者戴上普亭的面具，在脖子上掛著「謀殺者」的牌子。他雙手沾上象徵鮮血的紅色顏料，並被鎖鍊綑綁。

支持烏克蘭的示威者假扮普亭｜Photo Credit: AP / 達志影像

在亞洲，距離烏克蘭8000多公里的日本，有一名住在東京的30多歲的俄羅斯男子，在港區的俄國駐日大使館前，舉著「終止烏克蘭戰爭」的標語。

他向《每日新聞》指出，他的朋友就住在烏克蘭首都基輔，「我在社群媒體上和他們聯繫，他們告訴我他們會撤離當地。這場入侵非常不可思議，我為我的國家感到羞恥。」

同時，來自俄羅斯、日本和烏克蘭的3人也來到大使館，舉著「反對烏克蘭戰爭」的標語。其中一名21歲的烏克蘭女子現在居住東京，但她的父母和妹妹都住在基輔，「雖然我聽說他們已經撤離到安全的地方，但我的膝蓋都軟了，因為我真的很害怕，現在連看新聞都很困難。」

日本人走上東京街頭，抗議俄羅斯入侵烏克蘭｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在韓國首都首爾，居住當地的烏克蘭人也和韓國人一同走上街頭、聲援烏克蘭。

根據《韓國聯合通訊社》報導，在祖國面臨危機時，身處異地的烏克蘭人試圖團結同胞，他們開設一個線上聊天室，討論如何關切烏克蘭情勢，以及在首爾進行抗議活動。

30歲的艾麗娜（Alina Shymanska）在首爾國立大學攻讀博士，他於2014年克里米亞危機期間來到韓國並定居於此。他最後一次見到父母是在2019年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行前，雖然他想把父母帶到韓國，但在機場全面關閉的情況下幾乎是不可能。

攻讀政治和國際關係的艾麗娜，在得知消息前，一直對俄羅斯是否會進攻抱持懷疑。未來，他也盼望韓國政府會對烏克蘭難民抱持開放態度。

在烏克蘭人於首爾抗議的現場，許多韓國人站在他們身後給予支持｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

不過，除了來自各國聲援者外，俄羅斯內部也發起眾多反戰遊行。俄羅斯攝影師馬爾欽（Тот самый Мартин）在推特上貼出一段影片，片中的俄羅斯人在莫斯科街頭遊行高呼：「不要戰爭！」

Сейчас в Москве. Люди скандируют «Нет войне!». pic.twitter.com/yLOAgGztVc — Тот самый Мартин (@martin_camera) February 24, 2022

關注東歐議題的國家風險分析師柯克查洛夫（Alex Kokcharov），貼出一則在俄羅斯新西伯利亞的示威影片，當地居民在街頭抗議俄國對烏克蘭的入侵。

然而，根據《美聯社》報導，截至24日，有1745名來自54個城市的俄羅斯人，因為抗議國家開戰而被捕，其中至少有957人在莫斯科。

由俄羅斯人權人士波諾馬尤夫（Lev Ponomaryov）所發起的一份請願書，在數小時內獲得超過15萬個連署，在當天結束前總共有超過30萬人加入，另外還有250名以上的記者具名發出公開信。

「我想要請求烏克蘭人的原諒，我們沒有投票給這個發動戰爭的人。」莫斯科的反對人士烏斯曼諾娃（Tatyana Usmanova）表示。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺