2022/02/26,
健康

新增6例本土病例，桃園一家三口群聚感染、台中驗船師確診

新增6例本土病例，桃園一家三口群聚感染、台中驗船師確診
Photo Credit:指揮中心

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國內新增69例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及63例境外移入。發言人莊人祥表示，今日確診個案居住縣市有台中、新北、宜蘭各1例，以及桃園3例。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增69例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6例本土個案及63例境外移入（40例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、1例女性，年齡介於未滿10至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自菲律賓（7例）、越南（6例）、美國（5例）、印尼（4例）、澳大利亞（3例）、泰國、香港、新加坡、加拿大及韓國（各2例）、馬來西亞、哈薩克、荷蘭、日本、俄羅斯及巴拉圭（各1例）移入，另22例調查中。入境日介於今（2022）年2月11日至2月25日。

發言人莊人祥表示，今日確診個案居住縣市有台中、新北、宜蘭各1例，以及桃園3例。台中市的案20455職業是驗船師，為40幾歲男性，近日在中南部港區登船工作，因工作需要於2月14、19日檢驗PCR均為陰性，直到2月24日才採檢出陽性，Ct值為23。目前已匡列68位接觸者，其中63位陰性、5位待採檢。

新北市的案20456是火鍋店員工，由於昨（25）日公佈的案20397曾在該店用餐，因此進行採檢後驗出，Ct值為24。

莊人祥指出，桃園市新增3例是家庭群聚、一家三口，案20483是30幾歲男性，2月25日因為工作要求做PCR驗出陽性，Ct值為26，2月23有出現咳嗽症狀；案20484是20幾歲女性物流業員工，被匡列檢驗陽性，Ct值32，有輕微咳嗽、流鼻水症狀。案20485是未滿10歲的幼兒園大班學童，Ct值35，有咳嗽、流鼻水症狀。

宜蘭的案20486是20幾歲男性，為昨日確診的案20395工作的火鍋店同事，Ct值14。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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