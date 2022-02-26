聯合國安理會譴責案遭否決，台灣擬跟進國際制裁嚴審出口俄國「敏感貨品」
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在聯合國安理毀譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議中，理事國俄國投下反對票，中國、印度和阿聯則在投票中棄權。在聯合國外的國際社會，臉書決定禁止俄羅斯下廣告，台灣方面將依《瓦聖納協定》跟進國際經濟制裁，對出口俄羅斯產品嚴加審查。
聯合國安理會（United Nations Security Council）25日進行譴責俄羅斯入侵的決議，根據《NPR》的報導，在15個安理會成員中，俄羅斯否決了這項決議，而中國、印度和阿拉伯聯合大公國則在投票中棄權。
安理會總共有15個理事國。其中中國、法國、英國、美國和俄羅斯為常任理事國，這5國在議案中具有否決權，也就是說，若想要提案通過，這5個國家都不能投下反對票。
這項不具約束力的決議是由美國發起，在表決不通過後，美國駐聯合國大使湯瑪斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示：「你可以否決這項決議，但你沒辦法否決我們的聲音。」
臉書禁止俄國官媒下廣告
除此之外，各國或企業也持續發布對俄羅斯的處置行動，其中，臉書（Facebook）禁止俄羅斯官方媒體在平台上投放廣告或營利，台灣正計劃暫停向俄羅斯出口戰略性的高科技貨品。
臉書網路安全政策主管萊歇爾（Nathaniel Gleicher）在推特上指出，臉書現在禁止俄羅斯官方媒體在世界上的任何地方，於平台上投放廣告或營利，臉書也會持續增加俄羅斯國有媒體的名單。針對俄羅斯官媒的處置已經上路，並會持續實施到週末。
台灣跟進國際制裁，嚴查出口俄國敏感貨品
（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣將依《瓦聖納協定》（Wassenaar Arrangement）跟進國際經濟制裁，對出口俄羅斯產品嚴加審查；可能方案包括列出敏感清單，出口時必須申請戰略性高科技貨品輸出許可證，或直接列為暫停出口特定品項，但項目及時程尚未敲定。
台灣雖然不是《瓦聖納協定》簽署成員，但為避免牴觸國際規範，經濟部建立完成高科技貨品管理制度，於貿易法納入相關條文取得實施法源，並訂有戰略性高科技貨品輸出入管理辦法等管制措施。
《瓦聖納協定》在1996年由33個國家簽署，全名為《關於常規武器與兩用產品和技術出口控制的瓦聖納協定》，其訂定的宗旨是促進地區和國際間的安全和穩定，透國提高武器和相關原料、技術轉讓的透明度，防止國家累積物資、破壞國際穩定，以及讓恐怖份子難以取得這些貨品。
參與國對條文中的物品實施出口管制，並定期交換資訊，每6個月要進行報告，內容是和合約外的國家提供或拒絕轉讓貨品的情形。
台灣曾於2006年時配合國際規範，防止敏感貨品輸往北韓及伊朗後轉作軍事用途，進而發展大規模毀滅性武器，增列「敏感清單」，包括矽晶圓、半導體設備、工具機等項目，列敏感清單項目必須申請戰略性高科技貨品輸出許可證。
不過因北韓連續違反聯合國決議進行核子試爆，嚴重影響區域穩定，台灣依據國際規範，已於2017年9月25日公告全面禁止與北韓交易。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）24日宣布採取特殊軍事行動，入侵烏克蘭，各國同聲譴責，台灣決定配合國際對俄羅斯採取經濟制裁，經濟部長王美花今（25）日公開表示，台灣將依《瓦聖納協定》規範，研擬對出口至俄羅斯貨品嚴加審查。
經濟部官員強調，目前國際間對俄羅斯可能採取的具體制裁內容尚未明朗，詳細制裁項目及時程，還要與盟友進一步討論，依照相關規範與以往經驗，採取的制裁方式可能是列出敏感清單，要求事先申請輸出許可，政府嚴加審查，或是暫停出口特定品項。
台灣依據《瓦聖納協定》內容擬定「戰略性高科技貨品輸出管制清單」，可分為10大類別，包含核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與進系統。
依照流程，廠商若要出口上述貨品，必須申請輸出許可證，若未申請而出口，將因違反貿易法而面臨有期徒刑、拘役、科或併科罰金或罰鍰、停止輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷進出口廠商登記等裁罰。
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新聞來源
- Russia vetoes UN Security Council resolution that denounces its invasion of Ukraine（NPR）
- 制裁俄羅斯 高科技貨品可能列敏感清單或暫停出口（中央社）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺