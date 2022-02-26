聯合國安理會譴責案遭否決，台灣擬跟進國際制裁嚴審出口俄國「敏感貨品」

聯合國安理會（United Nations Security Council）25日進行譴責俄羅斯入侵的決議，根據《NPR》的報導，在15個安理會成員中，俄羅斯否決了這項決議，而中國、印度和阿拉伯聯合大公國則在投票中棄權。

安理會總共有15個理事國。其中中國、法國、英國、美國和俄羅斯為常任理事國，這5國在議案中具有否決權，也就是說，若想要提案通過，這5個國家都不能投下反對票。

這項不具約束力的決議是由美國發起，在表決不通過後，美國駐聯合國大使湯瑪斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示：「你可以否決這項決議，但你沒辦法否決我們的聲音。」

臉書禁止俄國官媒下廣告

除此之外，各國或企業也持續發布對俄羅斯的處置行動，其中，臉書（Facebook）禁止俄羅斯官方媒體在平台上投放廣告或營利，台灣正計劃暫停向俄羅斯出口戰略性的高科技貨品。

臉書網路安全政策主管萊歇爾（Nathaniel Gleicher）在推特上指出，臉書現在禁止俄羅斯官方媒體在世界上的任何地方，於平台上投放廣告或營利，臉書也會持續增加俄羅斯國有媒體的名單。針對俄羅斯官媒的處置已經上路，並會持續實施到週末。

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022

台灣跟進國際制裁，嚴查出口俄國敏感貨品

（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣將依《瓦聖納協定》（Wassenaar Arrangement）跟進國際經濟制裁，對出口俄羅斯產品嚴加審查；可能方案包括列出敏感清單，出口時必須申請戰略性高科技貨品輸出許可證，或直接列為暫停出口特定品項，但項目及時程尚未敲定。

台灣雖然不是《瓦聖納協定》簽署成員，但為避免牴觸國際規範，經濟部建立完成高科技貨品管理制度，於貿易法納入相關條文取得實施法源，並訂有戰略性高科技貨品輸出入管理辦法等管制措施。

《瓦聖納協定》在1996年由33個國家簽署，全名為《關於常規武器與兩用產品和技術出口控制的瓦聖納協定》，其訂定的宗旨是促進地區和國際間的安全和穩定，透國提高武器和相關原料、技術轉讓的透明度，防止國家累積物資、破壞國際穩定，以及讓恐怖份子難以取得這些貨品。 參與國對條文中的物品實施出口管制，並定期交換資訊，每6個月要進行報告，內容是和合約外的國家提供或拒絕轉讓貨品的情形。

台灣曾於2006年時配合國際規範，防止敏感貨品輸往北韓及伊朗後轉作軍事用途，進而發展大規模毀滅性武器，增列「敏感清單」，包括矽晶圓、半導體設備、工具機等項目，列敏感清單項目必須申請戰略性高科技貨品輸出許可證。

不過因北韓連續違反聯合國決議進行核子試爆，嚴重影響區域穩定，台灣依據國際規範，已於2017年9月25日公告全面禁止與北韓交易。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）24日宣布採取特殊軍事行動，入侵烏克蘭，各國同聲譴責，台灣決定配合國際對俄羅斯採取經濟制裁，經濟部長王美花今（25）日公開表示，台灣將依《瓦聖納協定》規範，研擬對出口至俄羅斯貨品嚴加審查。

經濟部官員強調，目前國際間對俄羅斯可能採取的具體制裁內容尚未明朗，詳細制裁項目及時程，還要與盟友進一步討論，依照相關規範與以往經驗，採取的制裁方式可能是列出敏感清單，要求事先申請輸出許可，政府嚴加審查，或是暫停出口特定品項。

台灣依據《瓦聖納協定》內容擬定「戰略性高科技貨品輸出管制清單」，可分為10大類別，包含核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與進系統。

依照流程，廠商若要出口上述貨品，必須申請輸出許可證，若未申請而出口，將因違反貿易法而面臨有期徒刑、拘役、科或併科罰金或罰鍰、停止輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷進出口廠商登記等裁罰。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺