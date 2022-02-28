旅居烏克蘭的前星國藝人：空襲更像是警告，當地民眾沒太恐慌

文：李國豪

俄羅斯揮軍進攻烏克蘭，包括首都基輔在內的多處烏克蘭城市皆面對飛彈及地面部隊襲擊。目前與其烏克蘭籍妻子在基輔旅居的新加坡前藝人沈傾掞（50歲）24日透過視訊軟體Zoom接受《海峽時報》的訪問，詳述了當地的最新情況。

「我當然也可以飛去波蘭或匈牙利，但如果我就這樣自己一走了之，我的良心會過意不去。」

「現在對我而言最重要的就是：盡可能協助我的家人、朋友和鄰居度過這次的難關。」

沈傾掞說，俄軍的砲火已經非常接近其居所，據他估計，首個爆炸聲的距離可能只有20至40公里。

在訪問期間，沈傾掞一度停下來觀察和聆聽遠方，然後告訴記者，當時某個方向又有另一聲爆炸聲響，顯見基輔的肅殺氣氛。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯坦克進入烏克蘭，24日正式開戰。

「毫無疑問的的，大家的神經都很緊繃，畢竟爆炸聲距離自己那麼近，意味著戰爭已經打到家門前了。」

不過，基輔的城內秩序並沒有因俄軍進犯而亂了套。

據他觀察，基輔街上相較平日平靜了許多，但公共交通設施仍照常運作。不少民眾紛紛到超市搶購物資，但目前還未出現缺貨現象。

「大家沒有陷入恐慌，人們仍然表現得非常文明，購買物資時都有好好排隊，也都謹遵秩序購買所需的物資。」

隨著局勢升溫，他也表示自己已事先採購好米、罐頭食品及煤氣罐等必需品，以防當地斷電，他也計劃在必要情況下與街坊鄰居分享這些物資。

沈傾掞最後強調，烏克蘭是一個非常「堅韌」（resillient）的國家。

「他們在過去短短的時間裡就經歷了不少危機……雖然這裡是一個相對不穩定的國家，但他們一直都在嘗試變好……這裡的年輕人非常積極地想建設一個更好的未來。」

沈傾掞在接受《8視界》訪問時被問及他認為目前烏克蘭的局勢會拖延多長時間，他答說：

「我覺得這個空襲只是一種警告。從軍事角度來說，空襲你要嘛第一次發動時就把防空能力全部銷毀，當然今天晚上會發生什麼事我也不知道，不過到目前為止它並沒有銷毀這裡的防空能力，那嚴格來說，可能就只是一種警告，要的是烏克蘭人去思考，你們要過這樣的生活嗎？你們要繼續咬緊牙根戰鬥下去呢？還是你們要妥協讓烏東那兩個省獨立，那這件事就完（結束）了。」

Photo Credit: AP / 達志影像 烏克蘭東部頓涅茨克州馬里烏波爾市，民眾排隊等著領錢。

沈傾掞是新加坡本地老牌選秀節目《才華橫溢出新秀》的1995年冠軍。

2009年他一度前往中國發展演藝事業，期間曾擔任過中國大片《戰狼2》的執行導演。他後來與小13歲的烏克蘭妻子結婚，後者當時在中國攻讀中醫課程，在那之後沈傾掞也到烏克蘭經商，住在首都基輔。

根據最新的烏克蘭官方消息，俄羅斯的地面部隊已經開進基輔北部，社群網站上經《英國廣播公司》（BBC）核實的影片顯示，俄軍多輛戰車在基輔市北端的奧博隆區（Obolon）的街頭行駛。

烏克蘭當局呼籲民眾盡快找掩體避難，同時不要外出，甚至準備汽油彈反擊，基輔似乎隨時有可能爆發街頭巷戰。

烏克蘭國防軍也號召全民加入保家衛國的行列，根據烏克蘭軍隊指揮官Yuri Galushkin的推特聲明，當地人不限年齡，皆可加入軍隊抵禦俄軍。

「烏克蘭今天需要一切支援。所有從軍程序都已簡化，只要帶著你的護照和身份證號碼就可以了。」

Photo Credit：AP/ 達志影像 2月26日，烏克蘭難民沿著排隊的車輛從烏克蘭越過邊境進入摩多瓦（Mordovia），聯合國難民署表示，迄今為止已有近12萬人逃離烏克蘭。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範