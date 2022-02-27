西方國家祭出至今最嚴重的金融制裁，聯合聲明將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統

（中央社）以美國、歐盟為首的西方國家決定將在未來幾天把幾家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來最嚴重的金融制裁。

包括美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國與加拿大在內的國家領袖26日發表聯合聲明，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動的戰爭以及對烏克蘭的攻擊，並誓言將追究俄羅斯責任。

歐美國家將在一週內成立特別工作小組，確保金融制裁有效施行

聲明表示，隨著俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔與其他城市發動攻擊，盟國決心讓俄羅斯付出代價，因此決定將在未來數天內，將特定俄羅斯銀行從SWIFT系統剔除，確保這些銀行與國際金融體系斷開，損害這些銀行在全球的營運能力。

歐美國家也承諾採取限制措施，防止俄羅斯中央銀行透過國際儲備破壞西方國家的制裁影響力。

聲明也承諾將對助長烏克蘭戰爭的俄羅斯個人與實體採取限制措施，包括限制所謂的黃金護照，讓與俄羅斯政府關係密切的俄羅斯富豪無法成為歐美國家公民，進入歐美國家金融系統。

歐美國家將在未來一週啟動一個跨大西洋特別工作小組，以查明與凍結管轄範圍內的受制裁個人與企業資產，確保金融制裁有效施行。

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶。由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」（Central Counterparty Clearing Centre）管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）。

SWIFT的通訊系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道。

歐洲國家對此一制裁有何顧慮？此一制裁對俄羅斯有效嗎？

《中央社》報導，在將俄羅斯排除在SWIFT外一事上，德國、義大利、匈牙利和賽普勒斯過去較為謹慎。德國的考量是俄羅斯對德的能源供應上，比其他歐洲國家都要多，義大利同樣擔心這麼做會導致莫斯科切斷天然氣供應。

而這幾國立場丕變的轉折點，一在於英、法、加拿大等國相繼表態，讓持保留態度的國家備添壓力，最後只能同意；二是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和烏國人民堅守陣線時間夠久。

《華爾街日報》報導，被逐出SWIFT的後果將會嚴重地影響俄羅斯的貿易、外商投資、匯款，以及中央銀行對經濟的管理。2012年時，伊朗銀行就曾經在歐盟的制裁下被逐出SWIFT。

是否要採取此一制裁的考量點，其一是與俄羅斯的貿易往來。像是歐盟目前有40%的油需要從俄羅斯進口。另外就是欠款的問題，如果俄羅斯銀行被逐出SWIFT，俄羅斯企業所欠下的債務將很難收回。

但對俄羅斯而言，倘若真的被逐出SWIFT，仍有替代解決方案。三大信貸評級機構之一的惠譽國際（Fitch Ratings）表示，俄羅斯銀行仍可採用其他效率沒那麼好、費用較為昂貴的通訊系統。俄羅斯本身也已發展出自己的支付系統。

另外，採用中國的支付系統也是另個可能。評論家認為，將俄羅斯逐出SWIFT此一制裁，可能讓中、俄兩國更傾向合作。

《BBC》商業事務記者普利斯考特（Katie Prescott）指出，逐出SWIFT將會對俄羅斯經濟帶來重擊，達到制裁的最大效果，但同時也預防對歐洲帶來重大的影響。她表示這些制裁的影響需要一些時間才會顯現，但確實彰顯了西方國家想要針對烏克蘭危機做些什麼的企圖。

《紐約時報》報導指出，專家對於此一制裁的看法分歧。一部分專家認為逐出SWIFT對俄羅斯的懲罰效果被誇大了，另一部分則認為此一制裁仍有可能對俄羅斯的金融業造成重大影響，而且只選擇俄羅斯一部份銀行這麼做，並不算太過分。

在川普任內擔任美國財政部助理部長的比林斯萊（Marshall S. Billingslea）指出，事先計劃好要逐出哪些俄羅斯銀行無法達到制裁想要的效果，「俄羅斯當局只要重新調整銀行業即可，更為直接了當的制裁作法應該是將所有俄羅斯的金融機構都逐出SWIFT。」

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責任編輯：潘柏翰

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