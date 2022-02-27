香港新增1.7萬確診再創新高，專家建議「強制接種疫苗」

（中央社）香港昨日（26日）新增COVID-19確診逾1.7萬例再創新高，第五波疫情已有超過8萬人染疫。由於病毒核酸檢測能量不足，當局調整強制檢測策略，改為廣發快篩試劑，由市民自行檢測上網登記。

港府昨日下午舉行疫情記者會。綜合《商台》、《香港01》報導，衛生署署長林文健通報，過去一天新增1萬7063例確診，其中僅6例為境外移入，其餘均為本土病例，大部分是變異株Omicron BA2。

醫院管理局總行政經理劉家獻昨日通報，過去24小時，又有66人染疫離世，年齡介入19歲至101歲；累計2326名醫管局員工確診。

食物及衞生局局長陳肇始表示，香港疫情極為嚴峻，第五波疫情爆發以來，截至昨天共有8萬1425例確診，佔疫情總個案8成6，確診病例不到2個月有幾何級上升，醫療體系面對前所未有的挑戰。她預計個案仍然未到頂峰，又指社會要正視疫情威脅，要用好未來兩、三個月關鍵時間，穩控疫情，堅持早發現、早隔離及切斷傳播鏈。

「快測陽性」網上登記確認即可

陳肇始表示，雖然COVID-19快速測試（快篩）靈敏度稍遜於核酸檢測，但由於可大規模應用，也方便使用，政府已在多區派發超過130萬套快速測試套裝，大大有助發現個案，市民也已適應，加上得到北京中央支持能大量購入，因此前天起修訂強檢策略，容許圍封檢測行動後續強檢，改為快速測試，有多例個案的樓宇及餐廳，會改為向居民及員工派發快速測試套裝，自行檢測，取代以往的強檢公告，不用再到社區檢測中心或流動採樣站。

她說，高暴露風險特定群組從業員，也會由每2至3日檢測一次，改為每7日一次；另外政府也計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統登記，而無須經過核酸檢測確認，就可被直接視為陽性個案。

Photo Credit: AP/ 達志影像 近日不少港人搶購快篩包。

孔繁毅：當局應考慮強制打針

（中央社）香港政府衛生署「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」共同召集人孔繁毅昨日表示，這波疫情有機會在3月見頂，死亡人數恐再攀升，建議應強制市民接種COVID-19疫苗，特別是長者。

綜合《港台》、《星島日報》、《香港01》等港媒報導，孔繁毅在電台節目上作上述表示。

孔繁毅指出，第5波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有機會在3月初或中旬見頂，屆時可能每天有2至3萬人確診，實際數字可能多數倍，死亡人數恐再升。

孔繁毅建議強制市民接種疫苗。他說，目前染疫死者中有9成沒有接種疫苗，尤其是安老院舍的長者，抵抗病毒關鍵在第3劑，完成接種後，中和抗體及刺突蛋白都會提升，可降低重症及死亡風險，建議當局考慮強制打針，尤其是長者。

Photo Credit: AP/ 達志影像

香港政府規劃直接將快篩陽性人士視為染疫者，不用經過核酸檢測確認，孔繁毅認同相關做法。他說，現在實驗室工作量已經到達極限，新做法將可加快檢測結果，預期會找出更多個案。

香港大學名譽臨床副教授、兒童免疫過敏及傳染病科專科醫生何學工指出，2至5歲兒童為高危險群，不少感染Omicron兒童都有較高的發燒度數，很多都有痰。

他說，香港過去兩年疫情以來，很少有兒童患上流感，過度保護可能是原因之一，加上未接種，沒有免疫記憶，導致染疫後情況嚴重。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex