科技公司紛紛出手：Youtube禁止俄國國營媒體頻道廣告盈利，馬斯克為烏克蘭啟用星鏈衛星站

自俄羅斯24日入侵烏克蘭後，社群媒體平台接連採取相關行動。Meta對數家俄羅斯國營媒體進行標示及事實審查，Youtube則在昨（26）日禁俄羅斯止國營媒體及相關頻道透過廣告盈利。

烏克蘭數位轉型部長費德羅夫（Mykhailo Fedorov）昨日也在推特上向馬斯克喊話要求提供星鏈（Starlink）衛星站，並獲得馬斯克本人回覆同意，衛星站已在烏克蘭境內啟用，確保烏克蘭境內網路服務不受俄羅斯中斷。

Youtube同意烏克蘭請求，俄羅斯國營媒體等頻道無法在烏國收看

《路透社》報導，Youtube於26日禁止俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（RT）及其他俄羅斯頻道藉由影片廣告盈利。

Youtube發言人夏德魯（Farshad Shadloo）表示，這些被禁止廣告盈利的頻道，其影片也會較少出現在推薦影片當中。夏德魯補充說明，包含今日俄羅斯等其他幾個頻道在內，在烏克蘭政府的請求之下，已無法在烏克蘭境內觀看。

烏克蘭數位轉型部長費德羅夫26日稍早在推特上表示，他已聯繫Youtube希望在烏克蘭境內阻擋掉數個為俄羅斯宣傳的頻道，像是《Russia 24》、《俄塔社》（TASS），以及《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）。

Youtube官方則不願具體點名他們限制了哪些頻道。

多年以來，多名律師以及部分使用者早已呼籲Youtube對那些與俄羅斯政府關係緊密的頻道採取行動，出於這些頻道散佈假訊息，並從中盈利。

數位研究者歐麥拉（Omelas）告訴《路透社》，俄羅斯在2016-2018年間，透過贊助26個Youtube頻道，獲利估計介在700萬到3200萬美元之間。

俄羅斯限制境內使用臉書服務，Meta鼓勵使用者透過應用程式發出聲音

美國《全國公共廣播電台》報導，俄羅斯通訊監管單位25日時指控臉書審查該國國防部經營的電視頻道，以及另個國營媒體的臉書帳號。為了報復臉書，該監管單位表示將限制使用者在境內使用臉書。

對此，Meta全球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）回應指出，是俄羅斯當局要求Meta停止對四家俄羅斯國營媒體企業進行標示以及事實查核。

克萊格表示，「我們拒絕了這樣的要求，結果就是他們宣布將在俄羅斯境內限制我們的服務。」克萊格透過聲明表示，俄羅斯民眾透過他們的應用程式表達自我並且組織行動，Meta希望民眾能夠繼續這麼做好讓他們的聲音被聽見，透過Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger分享他們的所見所聞，並且組織起來。

目前仍不清楚俄羅斯當局的報復僅鎖定在臉書，或是也會延伸到Meta的其他應用程式。儘管臉書並未揭露其在俄羅斯的使用者人數，去（2021）的一份民調結果是，9％的民眾表示他們曾使用社群媒體，其中有31％表示他們使用Instagram。

烏克蘭數位轉型部長費德羅夫26日也在推特上向SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）喊話，表示當馬斯克試圖殖民火星時，俄羅斯正試圖侵占烏克蘭；當馬斯克的火箭成功著陸時，俄羅斯的火箭正在攻擊烏克蘭平民。費德羅夫希望馬斯克能夠為該國提供星鏈（Starlink）衛星站。

這個推文獲得馬斯克本人的回覆，他表示「星鏈服務目前已在烏克蘭啟用，更多的終端設備正在路上。」

《Euronews》報導，馬斯克的星鏈衛星站能夠從太空提供多頻率的網路連結服務，在烏克蘭境內啟用這項服務代表確保該國境內的網路連結能夠不受俄羅斯的威脅。

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

美國《全國公共廣播電台》報導，針對烏克蘭危機，Meta創立了一個特殊運作中心來監測烏克蘭的情況，並且會移除違反相關規定的內容。推特則表示正主動監測相關推文，以利偵測是否有相關操弄，並指認出錯誤以及誤導的資訊，同時也會保護烏克蘭境內媒體工作者、政府官員及機構的帳號。

兩間公司也都提供了一些使用秘訣給使用者，以利使用者保護各自的帳號免於駭客攻擊。

Youtube則表示近日內已經下架數以百計的頻道，以及上千支違反其政策的影片內容。

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核稿編輯：楊士範