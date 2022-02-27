本土新增16例、桃園包括3個家庭群聚，指揮中心開放外籍人士來台治療不孕症

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例16例、境外移入44例。本土案例桃園市新增11例、新北市5例，桃園本土案例包括3個家庭群聚。

有鑒於國內疫情穩定，指揮中心表示3月起重新開放外籍人士申請來台進行不孕症治療，3月7日後檢疫比照商務人士縮短為10天；健康檢查、美容醫學擬待開放旅遊後再評估規劃。

桃園新增案例包括3個家庭群聚，半數確診者年齡未滿10歲

指揮中心發言人莊人祥表示，本土案例今日新增16例，分別為9男7女，年齡介在未滿10歲到70幾歲之間。其中桃園市新增11例、新北市新增5例。

莊人祥表示，桃園市的11例，其中有10例為昨日報告案20485就讀的幼兒園擴大採檢驗出，這當中包括3個家庭群組（其中一個家庭6人確診，另外2個家庭各自有2人確診），Ct值介在21.2-26.2之間。年齡分佈有6位未滿10歲、1位十幾歲，3位三十幾歲。

桃園剩下1例為案20563，是案20553就讀國小的學校老師，Ct值為18.3。

新北市新增的本土案例，其中案20529為火鍋店員工，是案20456的同事，經採檢為陽性，Ct值為23.1。案20529的同住家人（父母和1位妹妹）也確診，分別為案20564-20566，Ct值介在14.4-18.1之間。

剩餘1案為20567，是案19996的同住者，2月13日曾參與某宗教春酒聚會，居隔期滿後採檢為陽性。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（7例）、越南及澳大利亞（各3例）、馬來西亞及印尼（各2例）、香港、德國、新加坡、千里達及托巴哥、薩爾瓦多、加拿大、英國、阿根廷、瑞士、義大利及孟加拉（各1例）移入，另16例調查中。入境日介於今年2月12日至2月26日。

指揮中心也宣布，今年第三批採購莫德納（Moderna）疫苗122.46萬劑，將於今日晚間抵達桃園機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種。本批疫苗效期至2022年8月5日。

指揮中心說明，已於2021年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有414.15萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑及本批122.46萬劑。

3月起開放外籍人士申請來台治療不孕症，健康檢查、美容醫學待評估

（中央社）國內疫情穩定，疫情指揮中心表示，自3月1日起重新開放外籍人士申請來台進行不孕症治療，3月7日後檢疫比照商務人士縮短為10天；健康檢查、美容醫學擬待開放旅遊後再評估規劃。

台灣試管嬰兒技術發展先進，價格也很誘人，2020年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，開放外籍人士來台就醫，但去（2021）年5月COVID-19本土疫情爆發，為優先保留醫療量能供台灣民眾使用，暫停不孕症治療，限縮開放急重症患者來台。

國內疫情趨緩，台灣將走向經濟防疫新模式，逐漸恢復正常生活，近期國內醫療量能充足，衛福部次長石崇良今日告訴《中央社》記者，來台接受不孕症治療者多數已在台凍卵，考量療程具延續性、生育有年齡限制，中央流行疫情指揮中心決定重新開放台灣不孕症國際醫療。

石崇良說，外籍人士申請來台進行不孕症治療自3月1日起重新開放申請入境。由於台灣入境檢疫10天新制自3月7日起上路，若接受不孕症治療的外籍人士入境日期在3月7日前，仍維持14天檢疫；3月7日後入境，可縮短為10天檢疫。

檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，才可至醫療機構接受醫療服務，需住院治療者應進行採檢；有緊急醫療需求者，可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，檢疫期間需比照疑似個案進行照護。

石崇良說，有來台接受不孕症治療需求的外籍人士，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1名居住國的醫事人員或其他照護者隨行。有探病者應出具探視日前3天內檢測陰性證明；若為完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天（含）以上者得免除篩檢。

至於開放外籍人士來台接受健康檢查、美容醫學時程，石崇良表示，由於過去外籍人士來台健康檢查、美容醫學都是搭配旅遊行程，為避免入境者假美容醫學、健康檢查名義，在台行旅遊之實，所以決定與開放外籍人士來台旅遊事宜一併討論規劃。

申請來台進行不孕症治療外籍人士，在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為自費，收治的醫療機構並應負責協助安排其必要的檢疫及採檢措施，包含防疫旅館住所、防疫交通接送及就醫安排等。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範