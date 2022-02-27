2022/02/27,
經濟

5個QA一次看懂西方將俄羅斯逐出SWIFT：部分國家為何不願這麼做？俄國有其他替代系統可用嗎？

5個QA一次看懂西方將俄羅斯逐出SWIFT：部分國家為何不願這麼做？俄國有其他替代系統可用嗎？
圖為俄羅斯貨幣盧布硬幣和鈔票。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

曼徹斯特大學金融科技與訊息系統系教授扎卡里亞迪斯（Markos Zachariadis）表示：「你可以把SWIFT想成金融服務業的骨幹，以全球各地被轉移的金錢量和價值而言，這是金融服務中最有影響力的基礎建設。」

（中央社）西方國家決定將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來最嚴重的金融制裁。何謂SWIFT，《加拿大廣播公司》（CBC）介紹如下：

  • 何謂SWIFT？

全名「環球銀行金融電信協會」的SWIFT總部位於比利時，是全球200多國數以千計金融機構使用的合作社，提供安全的跨境轉帳溝通體系。

這個系統去年平均每天發送超過4200萬則訊息，相當於跨境高額支付約一半透過此平台。

依據《華爾街日報》整理的數據，往返於歐洲、中東和非洲之間的訊息，佔了此一平台每日訊息發送量的47.6%。

美國哈佛大學俄羅斯和歐亞研究中心（Davis Center for Russian and Eurasian Studies）執行主任瓦克羅斯（Alexandra Vacroux）表示，SWIFT較像是「銀行的社群網絡」，不負責金錢的轉移，而是提供金錢流向的資訊。

《路透社》報導，銀行一旦連上SWIFT系統並與其他銀行建立關係，即可運用系統訊息來進行支付。由於訊息安全無虞，支付委託通常在不受質疑情況下執行。這使得銀行得以高速處理為數龐大的交易，成為提供國際貿易資金的首要機制。

曼徹斯特大學金融科技與訊息系統系教授扎卡里亞迪斯（Markos Zachariadis）表示：「你可以把SWIFT想成金融服務業的骨幹，以全球各地被轉移的金錢量和價值而言，這是金融服務中最有影響力的基礎建設。」

  • 俄國有多仰賴SWIFT？

根據俄羅斯國家協會Rosswift，有約300家俄國金融機構使用此系統，超過一半俄國信用機構是SWIFT成員。

  • 被逐出SWIFT對俄羅斯有何影響？

被逐出SWIFT將使俄羅斯進入全球金融市場的管道受限，扎卡里亞迪斯表示，就和俄國網路被切斷感覺差不多。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）訪問學者夏吉納（Maria Shagina）去年在替卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）撰寫的報告中分析，把俄羅斯逐出SWIFT「將終止一切國際交易，引發貨幣波動，造成大量資金外流」。

瓦克羅斯接受美國《全國公共廣播電台》訪問時曾指出，伊朗曾經在2012年因為核計劃而遭逐出SWIFT，他表示當時的伊朗失去了50%石油輸出的收入，以及30%國際貿易的收入。

  • 俄羅斯有其他替代系統可用嗎？

俄羅斯2014年入侵克里米亞，開始有聲音呼籲將俄國逐出SWIFT之後，俄羅斯中央銀行「俄羅斯銀行」（Bank of Russia）開始研發SWIFT的替代系統SPFS。

根據美國喬治城大學（Georgetown University）俄國與俄中關係專家鮑爾澤（Harley Balzer），截至2020年2月，俄國有超過400家銀行加入SPFS，超過俄國銀行在SWIFT的註冊數。

但目前為止，僅約10多間外國銀行使用SPFS，意味著它在國際支付轉帳上，幫不了俄羅斯太大的忙。

《華爾街日報》報導，採用中國的支付系統可能是俄羅斯的另個選項。相較於俄羅斯自行研發的系統，較多國際銀行採用中國的支付系統。有評論指出，將俄羅斯逐出SWIFT可能使得中、俄兩國在金融方面更加靠近。

美國國務院前資深官員奈菲（Richard Nephew）表示，將俄羅斯銀行從SWIFT逐出，會對該國帶來巨大的衝擊，使得俄羅斯當局會盡快找出替代方案來緩解眼前的困境。奈菲表示，這項金融制裁會令克里姆林宮感到頭疼，但他認為制裁的效果被過分誇大了。

  • 為何部分國家不願把俄羅斯逐出SWIFT？

各國先前對是否把俄國逐出SWIFT態度分歧，扎卡里亞迪斯表示，這是因為把俄國逐出SWIFT，受害的不只有俄國，還包括自俄國取得大半能源資源的歐洲聯盟國家、世界各地其他國家，以及與俄國機構交易的其他企業。

《華爾街日報》報導也提及，將逐出SWIFT當作制裁選項，可能會損及目前以美元為主導的全球金融體系，加速讓中、俄兩國發展出SWIFT的替代選項，進而損及西方國家的力量。

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新聞來源：

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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