2022/02/27,
歐洲

烏克蘭危機第4天：俄軍攻入第二大城、聯合國稱至少64人死亡，安理會將投票表決是否召開特別會議

烏克蘭危機第4天：俄軍攻入第二大城、聯合國稱至少64人死亡，安理會將投票表決是否召開特別會議
烏克蘭軍人在該國第二大城哈爾科夫市手持武器的畫面。｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

烏克蘭總統澤倫斯基表示俄羅斯軍方正對著烏克蘭城市地區發射火箭和導彈，即使這些地方根本沒有軍事設備。他也再度向各國領導人喊話，要求奪去俄羅斯在聯合國安理會的投票權，表示「俄羅斯現在對烏克蘭的所作所為，帶有種族滅絕的意味。」

烏克蘭危機今（27）日進入第4天，俄羅斯軍方已進入該國第二大城哈爾科夫市（Kharkiv），烏克蘭地區首長要求市民不要外出。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）同日稍早在Instagram發布影片，表示俄羅斯26日晚間轟炸烏克蘭住宅區，「非常殘暴的一晚，俄羅斯打算攻擊所有烏克蘭人和設施」。

聯合國安全理事會預定在美國時間27日開會，投票表決是否就俄羅斯入侵烏克蘭召開聯合國大會特別會議，一旦此案通過，將在28日舉行罕見的聯合國全體會員國緊急會議。

聯合國稱烏克蘭境內至少240起死傷，「實際傷亡人數可能更多」

《路透社》報導，烏國地區首長西涅古波夫（Oleh Sinegubov）今日表示，烏克蘭軍方正在第二大城哈爾科夫市和俄羅斯軍隊交火，並要求該國市民不要外出。

依據烏克蘭內政部長顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）以及該國資訊機構所釋出的影片，顯示數量輕型軍用車輛沿著一條街行駛，另外還有一台坦克遭到攻擊起火燃燒。

一名目擊者告訴《路透社》，俄羅斯軍人和軍用車輛可以在城市的不同地方見到，哈爾科夫市隨處可聽見射擊的聲音。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）26日傍晚5時指出，烏克蘭境內至少已有240起傷亡，包含至少64人死亡。該辦事處表示，實際的傷亡人數可能更多。而烏克蘭則宣稱他們已經殺死3500名俄羅斯軍人。

俄羅斯軍方對烏克蘭境內公共設施的攻擊，使得無數烏克蘭民眾沒水或沒電可用，許多人的住家因此受到損害或是摧毀。部分社區也因為道路和橋樑遭到炮擊，切斷了通往市場的路線。

聯合國人權事務高級專員辦事處引述聯合國難民署的資料，指出多達16萬的烏克蘭民眾被迫離開原先居住的地方，多達11萬6000位民眾被迫逃往烏克蘭周邊國家。

烏克蘭總統：26日晚間非常殘暴，俄羅斯的所做所為帶有種族滅絕意味

《法新社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基今日表示俄羅斯26日晚間轟炸烏克蘭住宅區，他也表示只要俄羅斯繼續想著要「解放」烏克蘭，烏克蘭當局和民眾就會持續戰鬥。

澤倫斯基在Instagram貼出最新一則影片，表示26日晚上是非常殘暴的一晚，俄羅斯軍方一再地射擊、轟炸住宅區以及公共建設。「如今，烏克蘭境內的每一項設施，在俄羅斯軍隊眼中都成了攻擊目標。他們打算攻擊所有烏克蘭人和設施，包含幼兒園、住宅大樓，甚至是救護車。」

澤倫斯基表示俄羅斯軍方正對著烏克蘭城市地區發射火箭和導彈，即使這些地方根本沒有軍事設備。

澤倫斯基也再度向各國領導人喊話，要求奪去俄羅斯在聯合國安理會的投票權，表示「俄羅斯現在對烏克蘭的所作所為，帶有種族滅絕的意味。」

澤倫斯基辦公室也在烏克蘭總統府網站發出聲明，表示歡迎世界各國自認是烏克蘭的朋友，愛好和平與民主的人士，前來烏克蘭加入這場戰爭，幫助烏克蘭和歐洲，甚至是世界對抗俄羅斯軍隊。

該聲明中指出，烏克蘭政府曾於2016年6月10日簽署第248號總統令《外國人與無國籍人士在武裝部隊服役條例》，外籍人士在自願簽署合約的晴望下，有權加入烏克蘭武裝部隊，包含該國武裝部隊的領土防衛部隊。

聯合國安理會將投票表決，是否就烏克蘭危機召開聯合國大會特別會議

（中央社）聯合國安全理事會預定在美國時間27日開會，投票表決是否就俄羅斯入侵烏克蘭召開聯合國大會特別會議，一旦此案通過，將在28日舉行罕見的聯合國全體會員國緊急會議。

一位要求匿名外交官告訴《法新社》說，這次「聯合國大會特別會議」的目的是要「迫使聯合國193個成員國對俄烏衝突以及俄國違反聯合國憲章表達立場」，同時正式譴責戰爭行為。聯合國大會的決議案不具法律約束力，但能形成政治壓力。

若安理會（Security Council）通過此提案，聯合國大會特別會議依規定將在24小時內召開。

美國與阿爾巴尼亞25日在安理會會議中提案譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但因俄羅斯動用常任理事國的否決權而未能通過。

27日只要安理會15個成員國中的9國同意美阿所提新動議，即可召開聯合國大會特別會議。

自1950年以來，聯合國大會僅舉行過10次此類緊急特別會議。

美國與盟國目前正尋求盡可能多數的支持，以彰顯俄羅斯已被國際孤立。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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