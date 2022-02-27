烏克蘭危機第4天：俄軍攻入第二大城、聯合國稱至少64人死亡，安理會將投票表決是否召開特別會議

烏克蘭危機今（27）日進入第4天，俄羅斯軍方已進入該國第二大城哈爾科夫市（Kharkiv），烏克蘭地區首長要求市民不要外出。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）同日稍早在Instagram發布影片，表示俄羅斯26日晚間轟炸烏克蘭住宅區，「非常殘暴的一晚，俄羅斯打算攻擊所有烏克蘭人和設施」。

聯合國安全理事會預定在美國時間27日開會，投票表決是否就俄羅斯入侵烏克蘭召開聯合國大會特別會議，一旦此案通過，將在28日舉行罕見的聯合國全體會員國緊急會議。

聯合國稱烏克蘭境內至少240起死傷，「實際傷亡人數可能更多」

《路透社》報導，烏國地區首長西涅古波夫（Oleh Sinegubov）今日表示，烏克蘭軍方正在第二大城哈爾科夫市和俄羅斯軍隊交火，並要求該國市民不要外出。

依據烏克蘭內政部長顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）以及該國資訊機構所釋出的影片，顯示數量輕型軍用車輛沿著一條街行駛，另外還有一台坦克遭到攻擊起火燃燒。

一名目擊者告訴《路透社》，俄羅斯軍人和軍用車輛可以在城市的不同地方見到，哈爾科夫市隨處可聽見射擊的聲音。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）26日傍晚5時指出，烏克蘭境內至少已有240起傷亡，包含至少64人死亡。該辦事處表示，實際的傷亡人數可能更多。而烏克蘭則宣稱他們已經殺死3500名俄羅斯軍人。

俄羅斯軍方對烏克蘭境內公共設施的攻擊，使得無數烏克蘭民眾沒水或沒電可用，許多人的住家因此受到損害或是摧毀。部分社區也因為道路和橋樑遭到炮擊，切斷了通往市場的路線。

聯合國人權事務高級專員辦事處引述聯合國難民署的資料，指出多達16萬的烏克蘭民眾被迫離開原先居住的地方，多達11萬6000位民眾被迫逃往烏克蘭周邊國家。

烏克蘭總統：26日晚間非常殘暴，俄羅斯的所做所為帶有種族滅絕意味

《法新社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基今日表示俄羅斯26日晚間轟炸烏克蘭住宅區，他也表示只要俄羅斯繼續想著要「解放」烏克蘭，烏克蘭當局和民眾就會持續戰鬥。

澤倫斯基在Instagram貼出最新一則影片，表示26日晚上是非常殘暴的一晚，俄羅斯軍方一再地射擊、轟炸住宅區以及公共建設。「如今，烏克蘭境內的每一項設施，在俄羅斯軍隊眼中都成了攻擊目標。他們打算攻擊所有烏克蘭人和設施，包含幼兒園、住宅大樓，甚至是救護車。」

澤倫斯基表示俄羅斯軍方正對著烏克蘭城市地區發射火箭和導彈，即使這些地方根本沒有軍事設備。

澤倫斯基也再度向各國領導人喊話，要求奪去俄羅斯在聯合國安理會的投票權，表示「俄羅斯現在對烏克蘭的所作所為，帶有種族滅絕的意味。」

澤倫斯基辦公室也在烏克蘭總統府網站發出聲明，表示歡迎世界各國自認是烏克蘭的朋友，愛好和平與民主的人士，前來烏克蘭加入這場戰爭，幫助烏克蘭和歐洲，甚至是世界對抗俄羅斯軍隊。

該聲明中指出，烏克蘭政府曾於2016年6月10日簽署第248號總統令《外國人與無國籍人士在武裝部隊服役條例》，外籍人士在自願簽署合約的晴望下，有權加入烏克蘭武裝部隊，包含該國武裝部隊的領土防衛部隊。

聯合國安理會將投票表決，是否就烏克蘭危機召開聯合國大會特別會議

（中央社）聯合國安全理事會預定在美國時間27日開會，投票表決是否就俄羅斯入侵烏克蘭召開聯合國大會特別會議，一旦此案通過，將在28日舉行罕見的聯合國全體會員國緊急會議。

一位要求匿名外交官告訴《法新社》說，這次「聯合國大會特別會議」的目的是要「迫使聯合國193個成員國對俄烏衝突以及俄國違反聯合國憲章表達立場」，同時正式譴責戰爭行為。聯合國大會的決議案不具法律約束力，但能形成政治壓力。

若安理會（Security Council）通過此提案，聯合國大會特別會議依規定將在24小時內召開。

美國與阿爾巴尼亞25日在安理會會議中提案譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但因俄羅斯動用常任理事國的否決權而未能通過。

27日只要安理會15個成員國中的9國同意美阿所提新動議，即可召開聯合國大會特別會議。

自1950年以來，聯合國大會僅舉行過10次此類緊急特別會議。

美國與盟國目前正尋求盡可能多數的支持，以彰顯俄羅斯已被國際孤立。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範