2022/02/28,
歐洲

普亭下令核子部隊「高度警戒」，白羅斯公投為俄羅斯境內部署核武開大門

普亭下令核子部隊「高度警戒」，白羅斯公投為俄羅斯境內部署核武開大門
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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就在普亭提高核子部隊警戒狀態的同時，白羅斯舉辦修憲公投，放棄無核地位。這場投票的結果，可能讓莫斯科在白羅斯部署核武器。

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月27日發表電視演說，指控西方國家對俄羅斯的不友善動作，並表示他已下令國防首長讓俄羅斯的核子「嚇阻部隊」進入高度警戒。

普亭在電視演說中表示：「一如大家所見，不只是西方國家在經濟層面對我們國家採取不友善的措施，我指的是非法的制裁，大家對此都非常清楚，連北大西洋公約組織（NATO）的高層官員也發表關於我們國家的挑釁聲明。」

普亭表示：「我已經下令國防部長、俄羅斯武裝部隊參謀總長，將俄羅斯軍隊的嚇阻部隊進入戰鬥的特殊模式。」

白羅斯舉辦公投，方便讓俄羅斯在境內部署核武

就在普亭提高核子部隊警戒狀態的同時，《華爾街日報》報導，2月27日，白羅斯舉辦修憲公投，放棄無核地位。這場投票的結果，可能讓莫斯科在白羅斯部署核武器。

非營利研究機構CNA的俄羅斯軍事專家邁克爾・科夫曼（Michael Kofman） 表示，這次投票進一步表明，白羅斯正越來越牢固地融入俄羅斯的安全體系。不過他補充，俄羅斯在白羅斯部署核力量，不會對西方的安全規劃產生有意義的影響（編按：由於俄羅斯在更接近北約的加里寧格勒部署核彈，因此在白羅斯部署核彈不會增加對北約的威脅）。

《半島電視台》報導，白羅斯選舉委員會表示，選民投票率為78.63%。參加公投的人中約有65.2%投下支持票。這次修憲投票還進一步鞏固盧卡申科對權力的掌控，投票結果允許盧卡申科在2035年之前繼續掌權，並在他離任後終身免於起訴。

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圖為俄羅斯核子攻擊潛艦K-266 Orel

普亭拋出「核選項」的動機

《半島電視台》分析，俄羅斯襲擊烏克蘭的軍事行動遭遇挫折，因此拋出「核選項」是一種絕望的舉動。總部位於巴黎的左翼智囊團讓・饒勒斯基金會（Jean Jaures Foundation）的大衛・卡爾法（David Khalfa）說「俄羅斯對烏克蘭的抵抗感到沮喪」。他補充說，莫斯科現在面臨著「城市游擊戰，俄羅斯士兵很可能傷亡」，而不是通過裝甲突擊奪取大片領土迅速取得勝利。

華盛頓特區戰略與國際研究中心（CSIS）的艾略特・科恩（Eliot A Cohen）表示，俄羅斯軍方領導人預計這場戰役會更輕鬆。「事實上，他們現在已經四天沒有空中優勢了，這很能說明問題」科恩說。「你開始看到戰場上的弱點……他們無法佔領一座城市並堅持下去，這告訴你一些事情。」

西方的反應

在普亭下令核子嚇阻部隊進入高度警戒後，《中央社》報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation），普亭（Vladimir Putin）下達的指令使衝突加劇並且令人「無法接受」。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則告訴美國有線電視新聞網（CNN）週日節目「美國國情」（State of the Union）：「這是危險的措辭而且是不負責任之舉。」他是指普亭下達的指令。

離核戰還有多遠？

軍事媒體《Defense One》報導，卡內基國際和平基金會「核政策項目」的共同負責人詹姆斯・阿克頓（James Acton）表示，使用核武還需要許多其他步驟，這些步驟可能會公開，或可能不會。他在推特中列出了其中一些，包括將用於非戰略系統的彈頭從集中式存儲庫中移出，以及分散部署洲際彈道飛彈。他說，美國情報官員可能正在監視俄羅斯的核力量部署是否有明顯變化。

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新聞來源

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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