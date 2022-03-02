烏克蘭頑強抵抗遠超出俄羅斯預期，是否會逼得普亭不得不動用核武？

烏軍頑強抵抗，普亭失算？

自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布承認烏東兩國的獨立後，包含美國在內，歐、亞等國都相繼對俄發起一系列的制裁手段。

過去幾天，包含美、歐等國在內，國際社會對烏克蘭的聲援逐漸提高，再加上，烏克蘭軍隊和人民超乎外界預期，頑強抵抗俄軍的表現，都被歐美各國看在眼裡。

愛沙尼亞前國防部長、歐洲議會議員特拉斯（Riho Terras）2月26日引述情報指出，俄羅斯總統普亭先前以為這場戰事能速戰速決，所有戰事會在一至四天內解決。普亭對俄軍入侵烏克蘭進度未如預期，感到相當憤怒。

特拉斯引述一份以俄文撰寫的文件指出，俄軍缺乏足夠戰術計畫及後勤補給，只攜帶足夠三至四天使用的火箭且需節制使用，獲取更多武器彈藥的希望渺茫。因缺乏原物料，以前由斯洛維尼亞、芬蘭、德國提供的物資都被切斷。文件指出：「假若烏克蘭能夠抵抗俄羅斯十天，有可能迫使莫斯科當局進入終結衝突的談判，因為他們沒有錢、武器和資源。」

不只制裁普亭本人，歐美祭出「核彈級」制裁

2月27日，英、歐、美、日相繼決定制裁普亭本人，更加碼對俄實施「核彈級」的金融制裁，歐、美達成共識，決定未來將特定俄羅斯銀行踢出「SWIFT」（環球銀行金融電信協會）。若SWIFT與俄羅斯脫鉤，俄羅斯國際金融交易將受嚴厲打擊。即便美、歐只挑選制裁部分銀行，但與SWIFT脫鉤對俄羅斯在國際貿易上的影響，絕對是打到痛處。

將俄羅斯踢出SWIFT，帶給歐洲極大的副作用，因目前歐洲約40％天然氣、25％石油都來由俄羅斯供應。若將俄羅斯踢出SWIFT，未來兩項能源交易將面臨極大的困難。歐洲能源巨大的缺口要如何補足，仍在未定之天。另外，SWIFT這項制裁，不只影響俄歐能源交易，俄歐在其他領域的經貿往來都將受到影響。

《中央社》引述比利時智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）所長沃爾夫（Guntram Wolff表示：「若要運作這項制裁實施，會是個令人頭痛的問題，特別是與俄羅斯有大量貿易的歐洲國家，因俄羅斯是它們的最大天然氣供應國。」

《華爾街日報》（Wall Street Journal）分析，被逐出SWIFT將嚴重影響俄羅斯貿易、外商投資、匯款，以及俄羅斯中央銀行對其經濟的管理。不過，過去也不是沒有國家被逐出SWIFT。《華爾街日報》提到，2012年時，伊朗銀行當時曾因發展核武，在歐盟的制裁下被逐出SWIFT。

然而，《華爾街日報》也指出，若俄羅斯真被踢出SWIFT，俄羅斯並非無計可施。《華爾街日報》引述作為世界三大信貸評級機構的「惠譽國際」（Fitch Ratings）評論：「俄羅斯銀行仍可採用其他效率沒那麼好、費用較為昂貴的通訊系統。俄羅斯本身也已發展出自己的支付系統。」另外，俄羅斯也可能採用中國的支付系統。但也有些人擔憂，美歐將俄羅斯踢出SWIFT，可能反倒拉近中俄間的金融連結。

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德國二戰後最大軍事轉變：大幅擴增軍事預算、向烏供應軍備

作為歐盟兩大龍頭之一的德國，在2月27日宣布將開放德國對烏克蘭的軍備援助，承諾提供烏克蘭1000枚反坦克武器以及地對空刺針飛彈（Stinger Missles），協助烏軍對抗來勢洶洶的俄軍。不僅如此，德國日前還授權北約夥伴之一的荷蘭，向烏克蘭提供400枚德製火箭推進榴彈砲（Rocket-propelled grenade），以及14輛裝甲運兵車和高達一萬噸的燃料。

在一月份時，德國曾明確表示不提供烏克蘭「致命武器」，以遵守其一直以來奉行「不向衝突地區運送致命武器」的政策。當時，德國僅承諾向烏克蘭提供5000頂軍用頭盔和一座野戰醫院。而當時德國的決定，受到國、內外的批評聲浪。德國總理蕭茲（Olaf Sholcz）向烏克蘭提供武器的決定，標誌著其「不運送致命武器」政策的重大轉變。

《BBC》報導，蕭茲在2月27日國會的緊急臨時會中，針對今年度國防軍備大幅追加1000億歐元（台幣約3.15兆元）的預算。報導指出，這項預算增加，表示德國總算要達成多數北約組織（NATO）成員國，長期以來未能實現的目標，即國防預算須達年度GDP的2％。《霧谷晶策》參考去（2021）年北約成員各國軍事預算，包含德國在內，30個成員國中有20國軍事預算未達2％。

《霧谷晶策》認為，德國的軍援政策、國防預算的轉彎，標誌著德國在國防政策的改變。而這項改變，很大一部分的原因來自俄羅斯侵略烏克蘭，為德國政府帶來巨大壓力，即便德國55％天然氣供應來自俄羅斯，也使其不得不轉變長久以來的政策。蕭茲對此則表示：「隨著俄羅斯入侵烏克蘭，世界已經進入了一個『新時代』，而為了回應普亭的野心，除擴充軍備外，『沒有其他解答』。」

核戰近在眼前？俄羅斯、北約互嗆核戰

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）2月26日在專訪中警告，普亭可能將核武列入戰爭的其中一個手段。《路透社》（Reuters）先前報導，法國外長勒德里安（Le Drian）指出，普亭演講中提到的「有史以來未遇到過的後果」，等同指俄羅斯威脅在俄烏戰爭中使用核武。但他強調，「普亭也必須了解，北約也有核武。」

然而，坐擁全世界最多核彈的俄羅斯，也不甘示弱。普亭2月27日在發表電視演說，下令俄防長讓俄羅斯的嚇阻部隊（包含核武）進入戰鬥警戒。