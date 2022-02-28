烏克蘭政界沒有「汪精衛」：俄羅斯嚴重低估戰局，陷入進退兩難窘境

俄羅斯侵略烏克蘭對戰爭進行了將近一個星期，戰況令人大跌眼鏡。俄羅斯一開始氣勢洶洶，兵分多路，從三個方向入侵，還從白羅斯－烏克蘭邊境直撲烏克蘭首都基輔。

然而五天過去，俄羅斯沒有佔領一個主要城市，奪得的基輔外圍機場又被烏克蘭奪回。最大規模的戰鬥——週六的哈爾科夫（Kharkiv）爭奪戰，烏克蘭又宣布重新奪回控制權。

有人認為，俄羅斯第一天就打到首都基輔，而美國海灣戰爭當年打進巴格達也用了幾十天，因此這幾天進攻遲滯也沒有什麼大不了。然而，不能這麼比。要知道烏克蘭首都基輔，距離白羅斯邊境只有100多公里，還不如廣州到香港，開車一個多小時，而且中途沒有什麼障礙。

俄羅斯這次原意是閃電戰，計畫用最快的速度控制基輔和佔領大城市，讓烏克蘭低頭認罪。這和當年美國打伊拉克阿富汗等都是推翻政府、控制全國的目標完全不一樣。

總而言之，就連淪為俄羅斯宣傳機器的中國官方媒體也不得不承認「戰況膠著」，遠不如預期。

就在戰爭爆發的第二天，還當烏克蘭看似要「脆敗」之際，筆者就在社交媒體說：「不要對烏克蘭的軍力這麼沒有信心」。在戰前，幾乎所有烏克蘭人包括總統等在內，都不相信俄羅斯會全面侵略，認為最多只是在頓巴斯地區進攻，更想不到會取道白羅斯進攻基輔。於是在戰爭初期，烏克蘭沒有準備好，所以一開始烏克蘭不利可理解。然而，當烏克蘭「回過神來」，就需要重新評估了。

目前看來，烏克蘭的表現比筆者的樂觀預期還要出色。筆者對烏克蘭樂觀的理由有幾個。

第一，烏克蘭本身是個中型國家

在地理上，烏克蘭面積60萬平方公里，全歐洲第二。而且整個國家的形狀大致上是個長方形，不容易被切斷。在西部和北約國家有不短的邊界線。烏克蘭的地形是大平原，確實有利俄羅斯式的大兵團推進，然而大平原固然有利推進，但同時也不利於把烏克蘭切割開來。況且，在現代戰爭中，城市本身就是一個大碉堡。方便推進到城市周邊是一回事，攻佔城市又是另一回事。

烏克蘭有4413萬人口，也算是個中型國家。烏克蘭的兵力也有20萬左右，武器也不少，而且後備部隊有90萬之多。俄羅斯1億4000萬人口，只相當於烏克蘭三倍左右。

俄羅斯總兵力雖然有100萬之多，而且武器更多。如果全面對抗，在中立戰場打一仗，烏克蘭當然打不過俄羅斯。但現在戰爭的性質不是這樣。俄羅斯不可能把兵力都調過來打烏克蘭。俄羅斯遠勝於烏克蘭的是空軍和海軍，有大量的戰略武器（核武器），至於但在陸軍上，雙方暫時看不到數量級或代際的差別。

因此，俄羅斯空中打擊成功占盡優勢是一回事，到了地面占領，到了城市攻防戰，又是另一回事。

第二，烏克蘭政治家表現出愛國者擔當

無數例子都說明，在國家危機中，領導人的品質和堅持至關重要。戰爭至今，烏克蘭政治家的表現可圈可點，令人刮目相看。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）堅持留在基輔主持大局，既拒絕轉移到相對安全的西部城市，也拒絕美英提出可協助流亡海外的建議。他發表慷慨激昂的電視講話，有力駁斥了俄羅斯所謂「烏克蘭被納粹控制」的指控，更得到世界的同情。針對俄羅斯炮製的「總統已跑路」假新聞，他每天在社交傳媒上亮相，力證自己依然留在基輔。

最重要的是，作為烏克蘭的領導，他堅持不投降。作為前戲劇演員，他沒有跟著普亭（Vladimir Putin）的劇本走。他從一個不怎麼樣的總統，一下子成為烏克蘭的民族英雄。

澤倫斯基的政敵、前總統波洛申科（Petro Poroshenko），在關鍵時刻沒有抨擊現政府「為什麼挑釁俄羅斯」，而是拿起AK47，呼籲國民抵抗。基輔市長，前世界拳王克利奇科（Vitali Klitschko）表示自己別無選擇，會為國家全力奮戰。整個烏克蘭政界，至今還沒有人做「汪精衛」。

正是在他們的帶動下，烏克蘭軍隊沒有潰散，蛇島13壯士寧死不屈、基輔戰士捨身炸大橋，烏克蘭男人紛紛拿起武器奮起保家衛國，就連婦女也不遑多讓。

筆者對烏克蘭政界的腐敗和無能，對澤倫斯基此前的施政不當都頗不以為然。然而，在這個關鍵時刻，他們全部都表現出了愛國者的擔當，令人肅然起敬。

對比那個阿富汗總統，在塔利班還沒打進喀布爾，自己就先夾帶私逃，簡直天淵之別。

烏克蘭總統澤倫斯基，不時走上基輔街頭直播，向全國人民精神喊話，激勵烏克蘭全國士氣，也破除俄國方面聲稱「澤倫斯基已逃跑」的假消息｜Photo Credit: AP / 達志影像

第三，俄羅斯戰術錯誤，嚴重低估了烏克蘭

俄國原先的如意算盤是閃擊戰，迅速控制大城市，特別是首都基輔，要不迫使烏克蘭現政府城下之盟（投降）；要不推翻現政府，由傀儡政府統治。俄羅斯可能有打長期治安戰的準備，但沒有打長期陣地戰攻防戰的準備。2014年，俄羅斯兵不血刃奪得克里米亞半島，助長了普亭對烏克蘭「不堪一擊」的判斷。

因此，俄羅斯在軍事上主要有四個動作。第一，多路出擊，企圖讓烏克蘭顧此失彼，更希望烏克蘭失去抵抗意志。第二，用導彈和空軍摧毀烏克蘭的空軍和海軍。第三，以基輔為重點奇兵突襲，一方面用坦克部隊長驅直入，一方面派空降兵進入機場。第四，圍攻烏克蘭東部哈爾科夫以圖殲滅烏克蘭在東部的精兵。

然而，正如上面分析，烏克蘭政界和民眾的抵抗侵略意志堅定，第一個動作沒有產生心理上的壓制效果。第二個動作基本見效，問題是烏克蘭空軍和海軍本來就羸弱，即便摧毀了也沒有多大效果。