2022/02/28,
香港財政預算案：不再特別監察新界丁屋政策？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
我們想讓你知道的是
往年預算案發展局均會係來年「特別留意的事項」中列明一句「繼續監察新界小型屋宇政策的推行情況」，今年已經神秘消失。
丁屋政策遭到濫用近半世紀，唔多唔少都係靠政府對套丁問題隻眼開隻眼閉。即便如此，政府向過往都會擺下姿態，公開指套丁係違法[1]，亦會話持續監察丁屋政策嘅執行情況。
不過而家唔知係咪議會已經「完善」咗，制衡力量無咗，往年預算案發展局均會係來年「特別留意的事項」中列明嘅一句「繼續監察新界小型屋宇政策的推行情況」，今年已經神秘消失咗[2]。
其實早幾年，有傳媒已經發現政府對丁屋政策嘅態度已經不斷放鬆[3]。同一句係2018年前嘅寫法係「繼續檢討新界小型屋宇政策」。由「檢討」變成「監察」，已經減辣一大截，政府當時亦無交代過檢討結果，歷史20年嘅政策檢討不了了之。如今連「監察」都唔再白紙黑字寫明，係咪代表政府已暗示會對套丁放軟手腳？
2019年，地政總署轉介逾百宗套丁案轉介執法部門[4]，至今無晒聲氣。舊年年頭廉署高調拘捕涉嫌套丁嘅丁屋大王王光榮[5]，不過後來未有落案起訴。套丁係一種牽涉詐騙或／及虛假聲明嘅罪行，公開話唔再「特別留意」套丁問題，係向緊新界鄉紳釋出乜嘢訊息？可以預期，套丁問題極可能係將來一段日子惡化。
注釋：
- 丁權和丁屋買賣不可混為一談（25-1-2016，香港政府新聞網）
- 2021／22年度財政預算案 總 目 138 － 政府總部：發展局（規劃地政科）
- 2022／23年度財政預算案 總 目 138 － 政府總部：發展局（規劃地政科）（在2021年的工作簡介中，還有「繼續監察新界小型屋宇政策的推行情況」一句，但在2022／23年的計劃中同一句則不翼而飛，明顯與過去的財政預算案不同。）
- 特稿：發展局丁屋政策字眼 「檢討」變「監察」（10-3-2018，明報）
- 過去兩年逾百宗套丁案轉介執法部門（10-4-2019，NOW新聞）
- 【舉報鄉黑成功】丁屋大王光榮被捕!（本土研究社）
本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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