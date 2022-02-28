俄烏熱戰之際北韓試射彈道飛彈，韓媒：下波挑釁高峰可能在4月前後

（中央社）韓國軍方2月27日偵測到北韓發射一枚彈道飛彈後，北韓國營媒體2月28日報導，昨天為發展偵察衛星進行了「重要」測試。

無視國際廣泛制裁，平壤1月間瘋狂地連番測試武器，北京冬季奧運期間稍稍暫停後，2月27日偵測韓國軍方表示，又偵測到北韓發射一枚彈道飛彈。

韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，北韓可能是從行動發射器以超大傾角發射飛彈，顯示其發射的可能是中程彈道飛彈。

但北韓官方中央通信社（KCNA）表示，政府機構昨天「在發展偵察衛星方面進行了重要測試」。

中央通信社的報導未詳述北韓此次發射的火箭種類，但韓國當局表示，北韓似乎是從平壤附近的國際機場所在地區發射一枚彈道飛彈。

中央通信社表示，這項測試「使用將搭載於偵察衛星的攝影機，對地面特定地區進行了垂直和傾斜攝影」，有助「確認高解析度攝影系統、資料傳輸系統及姿態控制裝置的特質與運作準確性」。

北韓執政黨勞動黨官方報「勞動新聞」刊登兩張從太空俯視朝鮮半島的照片。

軍事偵察衛星的發展與近來測試的極音速武器，都是北韓領導人金正恩去年列舉的重要國防計畫。

分析家說，發展偵察衛星可讓北韓暗中進行國際禁止的洲際彈道飛彈（ICBM）測試，因為發射搭載在長程火箭上的偵察衛星，其主要技術和試射洲際彈道飛彈相似。

在北韓宣布此次為偵察衛星測試後，《韓聯社》分析，從北韓官方中央通信社公開的內容看，北韓可能是將偵察攝像頭裝在準中程彈道飛彈（MRBM）上進行了航拍試驗。北韓當天還公開了從太空拍攝到的韓半島地貌照片。推測該偵察攝像頭研製完成後將被安裝到正在研發的偵察衛星上，進而用運載火箭發射升空。

運營軍事偵察衛星，是北韓去年1月在勞動黨第八次代表大會上提出的國防發展戰略核心目標之一。由於發射偵察衛星的運載火箭技術與洲際彈道飛彈（ICBM）的技術幾乎相同。如果北韓在平安北道鐵山郡東倉裏的西海衛星發射基地發射運載火箭，美國必定會將其視為洲際彈道飛彈試射。

北韓此次宣佈為研製偵察衛星測試攝像頭，可能意在通過實際行動暗示北韓將撕毀延遲（暫停）核子試驗和洲際彈道飛彈試射的承諾。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 金正恩巡視溫室農場

韓國方面的反應

《中央社》報導，韓國合同參謀本部表示，北韓2月27日上午7時52分（台灣時間6時52分）左右從平壤順安一帶向東發射一枚彈道飛彈，飛彈飛行距離約300公里，高度約620公里，韓國正與美國合作分析詳細數據。

青瓦台緊急召開國安會議後發布新聞稿表示，韓國對北韓接連發射飛彈的行為保持耐心，並與美方持續嘗試透過外交方式解決問題，但北韓仍再次試射彈道飛彈，令人深感憂心與遺憾。

聲明說，國際社會正致力解決俄羅斯與烏克蘭問題，北韓在此時試射飛彈無助朝鮮半島、區域及國際和平穩定，強烈敦促北韓儘早回應對話提議，並立即停止與和平解決問題背道而馳的行為。

日本的反應

《共同社》報導，日本政府2月27日，以北韓此舉違反聯合國安理會決議為由，通過北京的大使館渠道提出抗議。防衛相岸信夫在防衛省向媒體表示：「（北韓）如果是在國際社會應對俄羅斯侵略烏克蘭之際趁機行事，則絕對不能容忍。」

北韓下波挑釁的高峰可能在4月前後

《韓聯社》分析，鋻於中國將於3月4日至13日舉辦2022北京冬季殘奧會，3月初也將召開「兩會」，北韓當前發起挑釁的可能性不大。考慮到紀念金日成生日的太陽節（4月15日）、金正恩被推舉為勞動黨第一書記10週年（4月11日）以及被推舉為國防委員會第一委員長10週年（4月13日）、朝鮮人民革命軍建軍90週年（4月25日）等紀念日均集中在4月，北韓屆時進行武力示威的可能性較大。

韓國統一研究院朝鮮研究室主任洪民（音譯）表示，北韓於3月中旬至4月太陽節前，進行武力示威的可能性較大，屆時可能通過發射軍事偵察衛星或潛射彈道導彈（SLBM）炫耀武力，為太陽節「獻禮」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航