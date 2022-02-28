2022/02/28,
健康

今日本土新增9例，指揮中心3大策略配合3月放寬國境檢疫天數

今日本土新增9例，指揮中心3大策略配合3月放寬國境檢疫天數
Photo Credit: 指揮中心提供

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中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為9例本土個案及47例境外移入。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增56例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為9例本土個案及47例境外移入（35例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、6例女性，年齡介於未滿5至60多歲；按縣市區分，桃園有7例，新北、台南各一例。

在桃園市的7例中，案20580是未滿5歲的男童，是案20555與案20556的同住家人。而在富林國小採檢了237位，其中1人陽性為案20617，是未滿10歲的女童，曾上過同校教師（案20563）的課。

而案20618為10多歲的女童，是案20559的兒童課後班同學。此外觀音國小採檢1038人，檢出2位陽性個案。分別是案20619、20620，其中案20619也是未滿5歲的男童，20620是未滿10歲的女童。另外案20622則是案20619的母親。而案20621則是擔任會計的30多歲女性，與案20557於2月23日有職場接觸。

新北的案20623為60多歲女性，為案20396的母親。台南的案20581是20多歲男性，為高雄煉油廠群聚相關。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（6例）、越南（3例）、德國、新加坡、印尼、加拿大、荷蘭、馬來西亞、香港及墨西哥（各1例）移入，另30例調查中。入境日介於2022年2月12日至2月27日。

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Photo Credit: 中央社

3月開始放寬檢疫天數

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自3月7日零時起，入境檢疫天數由14天縮短為10天，這10天可在家1人1戶，居家隔離天數同步減為10天，並開放外籍商務人士申請特別入境許可，未來視疫情逐步放寬外籍入士來台。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，縮短檢疫期相當合理，Omicron變異株比其他COVID-19變種病毒短潛伏期短，一般不超過10天，期間搭配密集PCR與快篩，及早揪出染疫，符合科學且因應世界潮流。

施信如表示，對所有傳染病而言，篩檢工具愈方便、愈早檢出陽性個案，愈容易控制疫情。她還認為，隨著COVID-19篩檢治療與檢疫配套更為周全，未來檢疫天數可再縮減至5天，甚至短到3天。

高鐵列車組員個人防護
Photo Credit: 中央社

指揮中心3大策略配套經濟防疫

配合3月放寬國境檢疫天數，《中央社》報導，指揮中心指將以：部署催種疫苗、提高篩檢與醫療量能、集中檢疫所轉型等3項策略，降低衝擊，迎接兼顧防疫與經濟發展的新階段。

指揮中心發言人莊人祥表示，以國內符合接種第3劑資格人數分析，施打率雖已達6成，但加速75歲以上長者的施打涵蓋率，仍是指揮中心努力目標。另一個關鍵是篩檢物資儲備與醫療量能擴充，為因應擴大篩檢與治療需求，指揮中心已辦理800萬劑家用快篩試劑的採購；也備妥超過2.5萬劑口服抗病毒藥物，至今使用量約0.1％，尚足因應治療需求。

莊人祥表示，目前一般集中檢疫所6成空房率，將持續轉型為加強版集中檢疫所，統一收治輕症者；相對地，一般集中檢疫所安置移工、境外生的機制將退場，這些入境者將導向一般的防疫旅館。

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責任編輯：彭振宣
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