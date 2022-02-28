228事件75週年：受難者家屬訴求「結束」中正紀念堂，行政院將設置「推動轉型正義會報」

（中央社）今年是228事件75週年，228家屬代表高兆弘2月28日說，中正紀念堂是公家單位經營、全民稅金負擔，受難者家屬繳稅來維護，情何以堪，公家單位的紀念堂「就請結束吧」。

今年228中樞紀念儀式在基隆市民廣場舉行，活動開始先由小提琴演奏者張士芃獻樂，向228英靈致敬，再由總統蔡英文獻花並致詞，最後再頒發回復名譽證書。

活動也邀請全國228受難者及其家屬、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、文化部長李永得、基隆市長林右昌、二二八事件紀念基金會董事長薛化元等人共同參與。

林右昌致詞時表示，今年是228中樞紀念儀式第一次在基隆舉行，為了還原史實，過去基隆的紀念活動都安排在3月8日，因為那天是軍隊從基隆港上岸進行屠殺的日子；根據地方耆老、受難者家屬口述，當時基隆港血流成河，很多受難民眾被鐵絲穿著手掌，推入基隆港。

林右昌說，在學校課本中不可能看到這樣歷史真實內容，直到他念大學才有機會接觸相關資訊，對他參與政治、推動台灣民主有很大的影響。在前輩努力及228家屬爭取下，228已經不是禁忌，孩子都能正當、公開在課本中理解這段歷史，這也是大家認清台灣前途未來很重要的一步。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文向二二八受難者家屬致意

228受難者陳炘之孫、228家屬代表高兆弘說，今天他必須站在這，代表228不幸的影響是往下延伸的，只能嚴肅面對，希望從錯誤中學習，不要讓不幸的歷史再次發生，並告訴人們，正義最後一定能得到伸張，是所有家屬共同心聲。

高兆弘表示，家屬盼望包含對228事件的真相釐清、加害者責任追究、受害者損失賠償、教育年輕世代對不幸事件的省思。但過了75年這些事都還沒完成。政府並不是沒做事，「但真的做得還不夠」，這些事如果沒有完成，受難者家屬就無法真正放下、原諒。

高兆弘說，追究加害者責任，不是要報復他們，是要讓大家知道做錯事，就要出來面對、承擔責任。加害者包含最高領導階層、無知的執行人員，導致人民無故死亡、失蹤，最高領導階層本來就有不可逃避的責任。只有加害者能誠實面對歷史責任、誠心懺悔道歉，受害者才有可能原諒、放下。

談到中正紀念堂轉型，高兆弘表示，真正受人尊敬的人，是自然而然存在人們心裡，不需要銅像或是大紀念堂來崇拜。在民主社會有不同看法，但中正紀念堂是公家單位經營、全民稅金負擔，「不知道受難者家屬付的稅金要拿來維護紀念堂，是情何以堪？」

高兆弘說，如果有人支持蔣介石，請拿回去自行安置，至於公家單位的紀念堂，「就請結束吧」，轉為對全民更有共識的新用途，才是民主社會應有的擔當。228是人民爭取民主、對抗威權獨裁政權的事件，台灣今天的民主自由是從那時開始，前輩犧牲、奉獻爭取得來。

薛化元表示，蔡總統提出轉型正義訴求後，基金會才能推動228真相及轉型正義報告，去年發行日文版後，現在英文版已經發包並積極校對，年中就可以出版；因為228事件不只是台灣的人權問題，更要以世界的視野來看，才能凸顯它的意義。

薛化元說，228基金會未來會持續深化，是絕對不能放棄的法定工作，透過轉型正義工作可以幫助台灣人記取過去的教訓，撫慰受難者家屬，更可強化台灣社會共同的自由、民主的人權價值與未來，這對台灣命運共同體的形成，有關鍵、重要意義。

Photo Credit: 中央社

50多個民間團體，上街頭紀念228

《中央社》報導，蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會2017年共同發起，復刻1987年醫師陳永興、律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起的「228公義和平運動」，號召人民一起肅穆走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

50多個民間團體2月28日再次集結，發起第六次「228．0紀念行動」，活動主軸是「拆除威權．起造新國家」。這場遊行，從「天馬茶房」出發、經過「專賣局台北分局」、「台北放送局」、最後到達「行政長官公署」（行政院）。

2月28日遊行的行動宣言訴求，一、尋找真相，追究加害體制。二、拆除威權象徵，從中正紀念堂和慈湖陵寢開始。三、對抗中國帝國主義，起造台灣新國家。牧師林宗正現場祝禱，最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

蔡英文：轉型正義工程邁向下一個新里程，會審慎推動中正紀念堂轉型工作

《中央社》報導，蔡總統在基隆舉辦的228中樞紀念儀式上表示，台灣轉型正義工程將邁向下一個新里程，5月促轉會將提出總結報告、完成階段性工作，報告將呈現威權時期侵犯人權的加害體制是如何運作，也針對台灣社會如何持續、落實轉型正義、深化民主，提出具體建議。

蔡總統說，轉型正義的下一步將提高層級，由行政院扛起執行的責任，相關修法已經提出，行政院促轉工作專案也已經成立；蘇貞昌已宣布將成立推動轉型正義會報，並親自擔任召集人，搭配新成立的人權與轉型正義處，持續把轉型正義理念落實到行政作為中。

蔡總統說，包括中正紀念堂轉型工作在內，政府會審慎推動，一個民主國家，不該再以威權形式紀念卸任總統，這是政府的原則。此外，國家不法的平復工作、政治受難者權利回復、創傷及療癒工作，以及政治檔案開放及研究工作等，會移交不同部會執行。

Photo Credit: 中央社 民間團體發起第6次「228．0紀念行動」

賴清德：促轉會即將退場，但將於行政院設置「推動轉型正義會報」

《中央社》報導，賴清德透過臉書指出，228事件即便歷經4分之3個世紀，這依然是二次大戰後台灣歷史上最悲痛的事件。因為228台灣喪失了一整個世代的菁英，導致人民對政治噤聲，社會對國家失去信任。