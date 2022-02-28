香港晚報：港府或以禁足令配合全民強檢

1）港府指未排除實施禁足令

特首林鄭月娥早前預告3月全民強制檢測。食衛局局長陳肇始今日表示，政府沒有完全排除在全民強制檢測期間實施「禁足令」。

港府至今未公布全民強制檢測具體日期。陳肇始指，日期安排要考慮專家意見，及視乎政府整體準備情況。

「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」共同召集人孔繁毅指出，不適宜在疫情頂峰安排全民檢測。孔繁毅指，檢測可能會找出超過100萬宗確診個案，如果沒有足夠的隔離措施，只是「浪費時間及精力」。

他表示，目前必須集中提高疫苗接種率，尤其是長者接種率要達9成，但禁足令或會妨礙疫苗接種工作。

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2）確診3.4萬宗再創新高

香港今增34,466宗新冠肺炎確診，數字再創新高。

衞防中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，因資源有限和確診個案遍佈全港，已暫停強制檢測有確診個案的食肆，也不再以「安心出行」通知市民相關個案。

林鄭月娥宣告，第五波疫情已超出特區政府自身可以處理的能力。她表示，在中央協助下設立更多社區隔離設施，估計總數超過7萬個單位或床位。

早前港府選出8個地點興建臨時社區隔離、治療設施。青衣方艙醫院於今日完工，預計提供3,800個床位。此外，林鄭月娥透露，內地施工隊正在落馬洲河套地區籌建應急醫院。

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3）考生快速檢測陽性不可應考

教育局局長楊潤雄宣布，會以4月22日作中學文憑試開考目標，考期將壓縮至約3星期完成，最遲4月初確實日期。

當局指，考生應考當日早上要先自行做快速測試，結果呈陽性才可赴考場應考，若未能應考可申請評估成績，但最高評級為5級。楊潤雄指目前沒要求所有考生接種疫苗，但希望考生盡快接種。

另外，中、小學最早可於3月7日，最遲於17日，提早「放暑假」至復活節假期完結。復課後則上課至8月2日至12日，容許學校彈性安排。

至於私立及國際學校，因為課程及公開試與本地學校不同，會維持3及4月的網課安排。

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4）打針先可以入法院

2019年民主派初選「串謀顛覆國家政權」案今續提堂，9名被告（戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、譚文豪、胡志偉、尹兆堅、郭家麒、楊岳橋）應訊，其餘黃之鋒、鄒家成及梁國雄則因囚倉錄得確診，缺席聆訊。

上述12名被告自2021年2月28日起還押至今，戴耀廷、區諾軒、胡志偉、尹兆堅、黃之鋒另就其他案件服刑中。

司法機構日前宣布，按「疫苗通行證」安排，3月2日起須打至少1針新冠疫苗，才可進入法院，包括旁聽人士和當日起獲委任的陪審員。只有與訟雙方、證人和主審法官或司法人員准許出席聆訊的法律代表、12歲以下兒童和持豁免證明者才可獲豁免。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin