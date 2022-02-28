香港疫情：確診暴增3.4萬宗、多87人死亡，大大加劇殮房負擔

（中央社）香港COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情失控，今天新增逾3.4萬例確診，首度突破3萬例大關再創新高。香港本波疫情至今累計確診逾19萬例，已直逼20萬例大關。同時，香港也新增87例染疫死亡。

香港衛生防護署傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會表示，本港新增COVID-19確診3萬4466例，較昨天多8440例，是首次單日突破3萬例。新增病例中，境外移入只佔4例，其餘都是本土病例。

他表示，本波（第5波）疫情至今累計約有19.3萬例確診，數字上升速度非常快，大約每2至3天倍增1次，預期單日確診數字仍會繼續上升。

另外，過去一天香港續增87人染疫死亡，年齡介於51至100歲，大部分是長者。

歐家榮表示，第5波爆發至今已導致636人染疫死亡，防護中心分析了其中442例，發現92%是60歲以上人士。

他說，這442人年齡中位數是84歲。以年齡層劃分，9歲及以下的死亡率是0.04%；10至19歲死亡率是0.03%；60至69歲是0.17%；70至79歲是0.87%；而80歲或以上患者的死亡率，明顯增至4.6%。

他又指，有91%死亡病例未完成接種疫苗，81%無接種任何疫苗。80歲及以上接種2劑疫苗的長者，死亡率是0.27%，而未完成接種死亡率會增加16倍至4.34%。

醫院管理局表示，疫情爆發2年多以來，香港累計有841人染疫死亡。

Photo Credit: AP / 達志影像

根據中國國家衛生健康委員會的數據，截至27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計報告確診病例10萬9326例。香港第5波至今的確診病例，已超過中國官方公布數字的約7成。

此外，港府3月將推行全民強制檢測，3周內全民強檢3次。歐家榮表示，全民強檢3週時間太長，參考中國內地做法「相信數天內可完成」。

他又指，相信政府在強檢期間會建議甚至要求市民留在家中。若市民在期間外出活動，即使發現陽性病例，都會大大減低強檢成效。

他又說，全民強檢篩查出陽性病例，會將病人送往醫院、社區治療和隔離設施。如果設施不足，防護中心會向病人發出隔離令或檢疫令，要求他們和家人留在家中。

歐家榮承認，在目前疫情下，進入處所時使用「安心出行」作用已經不大。近日在網上平台呈報確診的市民，牽涉多個不同地方，政府不可能要求所有曾經到訪的人前往檢測，只能建議相關地點的染疫人士切勿上班，如果涉及餐廳，就要暫時關閉。

染疫病故遺體大增，民建聯：港府應預作準備

（中央社）香港第5波2019冠狀病毒疾病疫情的死亡人數快速增加，公眾殮房出現遺體堆放情況。有香港政黨呼籲港府早作準備，以減輕公眾殮房負擔。

民建聯今天指出，疫情威脅日趨嚴重，近日有愈來愈多確診者去世，導致醫院及公眾殮房（太平間）出現遺體堆放情況。

民建聯表示，根據本地法定程序，病人被送往急症室途中死亡的話，遺體需要送到衞生署公眾殮房進行解剖，待完成相關程序後家屬才可以領回遺體；鑑於近日類似死亡個案有所增加，大大加重殮房的負擔。

為此，民建聯建議港府採取多項措施解決問題，包括增設冷藏設備，以暫時存放遺體；加大殮房的流轉量；簡化法定解剖程序。

民建聯同時指出，隨著疫情日趨嚴重，加上港府的訊息發布混亂，導致近日有人在網上及社交平台上散播「政府封城」及「超市搶購」等虛假訊息等。因此呼籲港府加強打擊虛假消息。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin