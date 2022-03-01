獲「官方認可」翻譯泰劇不搶快，看台灣25人團隊的「地瓜字幕組」如何力抗「中國字幕組」

泰國影視娛樂在台灣有一批死忠的觀眾，其中又以BL（Boy’s Love）（註一）題材廣為人知，但觀看「基數」難敵主流日韓戲劇，囿於商業考量，台灣串流平台方鮮少大量引進相關作品，國內粉絲只得仰賴中國字幕組提供的盜版片源。不過，對岸譯者使用的措辭、不健康的「飯圈」文化及價值觀，在真心喜歡泰國流行影視文化的人眼裡，卻是格外刺眼，這也催生了台灣本土化的字幕團隊，以象徵台灣的「地瓜」為名，提供「具在地特色」的繁體中文字幕。

從中泰大戰到字幕組的誕生

談到地瓜字幕組的誕生，時間必須拉回2020年的中泰網友大戰（#nnevvy）。

因BL劇《因為我們天生一對》（2gether The Series）爆紅的泰國男星Vachirawit Chiva-aree（藝名Bright）在社交平台「Twitter」上轉推一位將香港與日本並稱「國家」攝影師的作品，觸怒「小粉紅」的底線；其女友Weeraya（網路帳號名稱Nnevvy）在社交平台上的留言也稱自己穿衣風格為「台灣女孩」，兩人言論被放大檢視為支持「港獨」及「台獨」，「辱華」不為所容，被大批中國網友出征、發起抵制，曾翻譯《我》劇的字幕組也揚言停止翻譯後續劇集，Bright只得被迫道歉。

此事也引發中國及泰國網友的「迷因」（meme）混戰，甚至驚動了泰國旅遊局在官方微博上「滅火」稱「個別藝人言論不能代表國家立場」；中國駐泰大使館也重彈「中泰一家親」及「一中原則」的老調。

從一開始的網路迷因大戰、媒體跟進報導，甚至到官方單位發表聲明。事件不斷延燒，也勾起了地瓜字幕組的共同創辦人及社群負責人「Ching」（化名）的好奇心，想一探事件的「爐主」究竟何方神聖？

「我一直都知道泰國BL劇很興盛，但對『真人化』（作品）沒什麼期待，才沒有動力去看。但因為疫情影響，很多事都先暫時停擺，有了閒暇時間，又發生中泰大戰，才好奇去看了一下，」Ching說。

但她卻沒料到自此會一腳跌入深不見底的「泰坑」，甚至後來與志同道合的朋友創立了字幕組。Ching笑說，「我應該是被泰國異國文化給『擄』走的」，加上泰國製作公司懂得操作演員本身的魅力（Chemistry）、泰國影視文化產業的生猛活力，及近年的品質、想嘗試的劇情及多元性，都頗有水準，這也是她在「台製BL劇」看不到的地方。

台灣人觀看泰劇的最大門檻就是語言隔閡。在影音平台「YouTube」關閉CC隱藏字幕（Closed Captioning）社群協力功能前，粉絲可自發替劇集、綜藝節目提供字幕，再由頻道管理員自行挑選，或累積一定的編輯校正就可上傳。詎料，「Youtube」在2020年以協力字幕常有垃圾訊息、翻譯品質不差，以及使用率低為由關閉此功能，令粉絲頓失依靠，若想看中文字幕，只剩在中國影音平台上流傳的「非官方」片源。

對此，Ching直言，「我們很受不了，有在看泰劇、不論是BL或傳統八點檔的台灣人必須大量仰賴中國翻譯」，那些措辭、粉絲文化，或不對勁的價值觀恐怕會潛移默化到台灣粉絲身上，包括干涉藝人私生活，甚至毀掉藝人的聲望等等，中泰大戰就是一個典型，「他們（指中國粉絲）自認貢獻很多流量、買很多周邊（商品），想賺中國人的錢就要尊重他們」。

除了賺中國人的錢必須「政治正確」外，Ching指出，在翻譯姓名的唸法上，中國粉絲也常會替泰國明星取「愛稱」，Atthaphan Poonsawas（藝名Gun）就被叫「小滾」、「滾寶」，Chinag無奈道，「但名字就不是這樣唸。」著眼於中國市場，泰星常有「Fan-meeting」的活動，例如在電商平台「淘寶網」上有直播拍賣，「中國粉絲就會硬要泰星學他們在奇怪脈絡上所取的『愛稱』。」

力抗中國字幕 搶回泰圈的文化詮釋權

因此，地瓜字幕組成立初衷，則力求提供在地化、本土化、有台灣味的繁體中文翻譯。Ching也笑說，「我們心中都有一個『支語小警總』（註二）」。而在俚語的翻譯上，也嘗試使用台語詮釋，貼近台灣的文化脈絡。她也不諱言，投身創立字幕組本身就是一個「國族主義的衝動」，「我們翻給你們看，希望不要再看中國盜版的東西了。」

事實上，地瓜字幕組並不是第一個反感「中國製」字幕的團隊。在中泰網路大戰後，香港泰圈的粉絲就迅速成立「連登港字組」，提供「全粵語」的字幕。「我們其實不是第一個想要搶奪泰國影視文化詮釋權的字幕團隊，也確實受到『連登港』的啟發」，草創前也曾向他們諮詢運作模式。

至於「地瓜」之名的由來，則借鏡於「櫻花不安」守則，指日本人的網路社交禮節規矩繁複，容易因陌生網友的追蹤、按讚、留言感到不安，甚至刪除自己的推文或帳號。台灣網友也因此羅列「地瓜不安」守則，「地瓜字幕組的創立，就是因為地瓜（對於中國字幕、粉絲文化的）不安。」

現實是的是，中國字幕組的人力、資源龐大，翻譯量能也高，最快劇集上傳隔日後就可見初版的簡中字幕。相比之下，目前團隊僅25人的地瓜字幕組，規模上難以比拼。但Ching說，地瓜不搶快，但品管嚴格，「至少要經過兩次校對」，也要符合業界標準，「例如一句話的翻譯不能超過20個字。」可謂慢工出細活，「我們最少一個禮拜才能一集做完，如果是『求快』的粉絲，我們可能不是他們的選擇。」