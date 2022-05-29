《愛x死x機器人：吉巴羅》：父權與殖民者慾望投射下的女性復仇

文：Catherine

《愛x死x機器人》（Love Death + Robots）第三季正式上線，不只挑戰更血腥、更成人、更「大快人心」，動畫技術也使人驚嘆，此系列再次帶來不同風格、元素混雜的影像，挑動觀眾的感官，同時也再次拋出諸多關乎愛、生死、科技⋯⋯等的問題讓觀眾思考。其中，《吉巴羅》（Jibaro，2022）以細膩逼近真實的精緻動畫，炫目的聲光與剪接，包裝了關於性別與殖民的議題，在短短的十七分鐘內道出一個帶有異色質感、暴力美學、以及深沈哀傷的故事。

反英雄

《吉巴羅》背景設定在中世紀，描述一群騎士來到叢林深處的湖邊尋覓金銀財寶，卻遇上湖中水妖的故事。「吉巴羅（Jibaro）」一詞源於波多黎各，是當地以傳統方式耕地維生的農人自稱之詞，於片中卻成了外來「他者」男主角的名字，Jibaro是個聾人，也因此在水妖以聲音「誘惑」騎士們時，他成了唯一的倖存者。此設定加上片中水妖開口便被配以尖銳的汽笛聲，不難令人聯想到希臘神話中的海妖塞壬（Sirens）以及荷馬史詩《奧德賽》（Odyssey）片段，奧德修斯（Odysseus）也在聽過海妖的迷人歌聲後存活下來【註1】。

《吉巴羅》以此巧妙的連結與設定，翻轉了傳統的英雄神話與情節，Jibaro不如奧德修斯，以聰明的方式避害，而只是「剛好」活了下來，且在看見水妖後拔腿逃命，原來看似自信來到此地的騎士軍團於是徹底瓦解，男性的陽剛氣質（masculinity）所帶來的殺戮相殘，是被水妖控制的，而其終將帶來血腥的毀滅，並且，即便倖存的Jibaro，他原來的侵略者、佔領者之姿也蕩然無存，能動性（agency）幾乎被剝奪。

Photo Credit: Alberto Mielgo

在男性凝視與殖民慾望中起舞

侵略「他者」男性的能動性削減，那麼代表著當地住民的女性水妖，就被賦權了嗎？

這的確可被視為一個女性復仇故事，卻是個在父權、殖民者「我族」框架下的復仇，駭人、諷刺，又淒哀。水妖第一次從湖中探頭出場時，一身金飾與珠寶，舞動著曼妙的身軀，構圖將之置於湖中心，再加上騎士們瞬間被吸引而興奮地碎嘴討論，極致地展現了男性凝視（male gaze），以及一種殖民者看見外於「我族」獵奇事物的目光，導演巧妙地將女性身體與奇珍異寶共置於水妖身上，讓那些慣於「被渴望」的慾望載體，此刻自主地「動」了起來。

水妖的形象矛盾地將父權社會對女性的慾望投射，以及女性的自主性相結合，身體型態的全然展現體現了父權對女性的想像：誘惑、嫵媚、性感，鏡頭對她的「觀賞」與「凝視」，配以其舞蹈的音樂，有時甚至令人感覺像在觀看一場表演。然而，水妖的舞動與尖叫，卻同時是欲女擁抱自我的展現，她對自己的身體、聲音，甚至身上的裝飾品都是有主控權的，水妖的身體既是女性身體，也是這片豐饒的土地之化身，當這些騎士想以侵略者之姿，以己鎧甲、刀刃掠奪這些「身體」時，卻反而在自己的慾望投射中葬身。

此段水妖「誘惑」騎士軍團的場景，透過剪接控制鏡頭的長短，掌握節奏，達到極佳的視聽體驗，也同時展現前文所言的，父權／殖民者慾望投射，以及女性／被殖民「他者」復仇的交融、辯證。首先，在Jibaro於湖邊撿起金幣後，觸動、喚醒了湖中水妖，Mielgo接著給我們一個湖對岸隔著草叢「窺看」Jibaro的觀點手持鏡頭，這顆鏡頭無疑是水妖的視角，透過之我們確立雙方第一層關係——女性／被殖民者在更高的知識階層，並且翻轉通常來自男性視角的「窺視」、「觀賞」鏡頭，轉而由水妖出發。

接著，Mielgo交叉剪接騎士們舞劍的畫面，以及水妖初現身，舞動身軀的畫面，聲音上則是金屬武器與鎧甲鏗鏘的聲音，交疊著水妖身上珠寶錚錚作響聲，不但模糊了陽剛與陰柔的邊界，也再次諷刺了盔甲、武器在身，卻被水妖「隔空」置於死地的侵略者。

Photo Credit: Alberto Mielgo

回應中世紀厭女傳統

為什麼說《吉巴羅》是個淒哀的女性復仇故事？最後一幕水妖成功復仇，透過鮮血的「治癒」殺死了Jibaro，我們看見屍沈湖底的Jibaro，以及無數騎士頭盔的殘骸，它們都是水妖的「戰利品」，這卻是個「不痛快」的復仇，她的身體被Jibaro掠奪地不堪，而她至始至終都是個「妖」。這便要在回到動畫的背景設定——中世紀。

中世紀的騎士冒險故事不可勝數，均歌詠了騎士精神（chivalry）與他們的宮廷愛情（courtly love），然而其中不平等的男女關係卻也形成了中世紀的厭女傳統。而在《吉巴羅》中，Mielgo正運用了此傳統，發揚、諷刺、與控訴，中世紀時女性通常處於被動的客體，唯有透過魔法、巫術、神秘力量【註2】，女性才得以影響男性主導的社會，而通常，女巫會被視為邪惡的力量，這也反應了中世紀男性對女性力量的恐懼與厭惡。

設定於中世紀背景的《吉巴羅》，也將女性形塑為水妖，其神秘力量亦造成男性的恐懼，我們可以說Mielgo的角色落入父權中心的框架，但我更想將之視為一種「不完全」的服膺傳統，通過保留框架，才得以在創作中，嘗試打破框架，達成前段所提及的男／女、殖民者／被殖民者的辯證。

Photo Credit: Alberto Mielgo

《吉巴羅》的水妖體現了「惡女」的形象，她以父權慾望下完美的「欲女」形象為本，在其上尋得自己的能動性，以及其惡女力量，她離開湖中找上Jibaro，即翻轉了中世紀男性追求女性，並主動求愛的傳統，此時水妖（女性）才是主動求愛的一方，她同時成為慾望的載體（身上的珍寶）與主體。