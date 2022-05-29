《愛x死x機器人：吉巴羅》：父權與殖民者慾望投射下的女性復仇
我們想讓你知道的是
設定於中世紀背景的《吉巴羅》，也將女性形塑為水妖，其神秘力量亦造成男性的恐懼，我們可以說Mielgo的角色落入父權中心的框架，但我更想將之視為一種「不完全」的服膺傳統，通過保留框架，才得以在創作中，嘗試打破框架，達成前段所提及的男／女、殖民者／被殖民者的辯證。
文：Catherine
《愛x死x機器人》（Love Death + Robots）第三季正式上線，不只挑戰更血腥、更成人、更「大快人心」，動畫技術也使人驚嘆，此系列再次帶來不同風格、元素混雜的影像，挑動觀眾的感官，同時也再次拋出諸多關乎愛、生死、科技⋯⋯等的問題讓觀眾思考。其中，《吉巴羅》（Jibaro，2022）以細膩逼近真實的精緻動畫，炫目的聲光與剪接，包裝了關於性別與殖民的議題，在短短的十七分鐘內道出一個帶有異色質感、暴力美學、以及深沈哀傷的故事。
反英雄
《吉巴羅》背景設定在中世紀，描述一群騎士來到叢林深處的湖邊尋覓金銀財寶，卻遇上湖中水妖的故事。「吉巴羅（Jibaro）」一詞源於波多黎各，是當地以傳統方式耕地維生的農人自稱之詞，於片中卻成了外來「他者」男主角的名字，Jibaro是個聾人，也因此在水妖以聲音「誘惑」騎士們時，他成了唯一的倖存者。此設定加上片中水妖開口便被配以尖銳的汽笛聲，不難令人聯想到希臘神話中的海妖塞壬（Sirens）以及荷馬史詩《奧德賽》（Odyssey）片段，奧德修斯（Odysseus）也在聽過海妖的迷人歌聲後存活下來【註1】。
《吉巴羅》以此巧妙的連結與設定，翻轉了傳統的英雄神話與情節，Jibaro不如奧德修斯，以聰明的方式避害，而只是「剛好」活了下來，且在看見水妖後拔腿逃命，原來看似自信來到此地的騎士軍團於是徹底瓦解，男性的陽剛氣質（masculinity）所帶來的殺戮相殘，是被水妖控制的，而其終將帶來血腥的毀滅，並且，即便倖存的Jibaro，他原來的侵略者、佔領者之姿也蕩然無存，能動性（agency）幾乎被剝奪。
在男性凝視與殖民慾望中起舞
侵略「他者」男性的能動性削減，那麼代表著當地住民的女性水妖，就被賦權了嗎？
這的確可被視為一個女性復仇故事，卻是個在父權、殖民者「我族」框架下的復仇，駭人、諷刺，又淒哀。水妖第一次從湖中探頭出場時，一身金飾與珠寶，舞動著曼妙的身軀，構圖將之置於湖中心，再加上騎士們瞬間被吸引而興奮地碎嘴討論，極致地展現了男性凝視（male gaze），以及一種殖民者看見外於「我族」獵奇事物的目光，導演巧妙地將女性身體與奇珍異寶共置於水妖身上，讓那些慣於「被渴望」的慾望載體，此刻自主地「動」了起來。
水妖的形象矛盾地將父權社會對女性的慾望投射，以及女性的自主性相結合，身體型態的全然展現體現了父權對女性的想像：誘惑、嫵媚、性感，鏡頭對她的「觀賞」與「凝視」，配以其舞蹈的音樂，有時甚至令人感覺像在觀看一場表演。然而，水妖的舞動與尖叫，卻同時是欲女擁抱自我的展現，她對自己的身體、聲音，甚至身上的裝飾品都是有主控權的，水妖的身體既是女性身體，也是這片豐饒的土地之化身，當這些騎士想以侵略者之姿，以己鎧甲、刀刃掠奪這些「身體」時，卻反而在自己的慾望投射中葬身。
此段水妖「誘惑」騎士軍團的場景，透過剪接控制鏡頭的長短，掌握節奏，達到極佳的視聽體驗，也同時展現前文所言的，父權／殖民者慾望投射，以及女性／被殖民「他者」復仇的交融、辯證。首先，在Jibaro於湖邊撿起金幣後，觸動、喚醒了湖中水妖，Mielgo接著給我們一個湖對岸隔著草叢「窺看」Jibaro的觀點手持鏡頭，這顆鏡頭無疑是水妖的視角，透過之我們確立雙方第一層關係——女性／被殖民者在更高的知識階層，並且翻轉通常來自男性視角的「窺視」、「觀賞」鏡頭，轉而由水妖出發。
接著，Mielgo交叉剪接騎士們舞劍的畫面，以及水妖初現身，舞動身軀的畫面，聲音上則是金屬武器與鎧甲鏗鏘的聲音，交疊著水妖身上珠寶錚錚作響聲，不但模糊了陽剛與陰柔的邊界，也再次諷刺了盔甲、武器在身，卻被水妖「隔空」置於死地的侵略者。
回應中世紀厭女傳統
為什麼說《吉巴羅》是個淒哀的女性復仇故事？最後一幕水妖成功復仇，透過鮮血的「治癒」殺死了Jibaro，我們看見屍沈湖底的Jibaro，以及無數騎士頭盔的殘骸，它們都是水妖的「戰利品」，這卻是個「不痛快」的復仇，她的身體被Jibaro掠奪地不堪，而她至始至終都是個「妖」。這便要在回到動畫的背景設定——中世紀。
中世紀的騎士冒險故事不可勝數，均歌詠了騎士精神（chivalry）與他們的宮廷愛情（courtly love），然而其中不平等的男女關係卻也形成了中世紀的厭女傳統。而在《吉巴羅》中，Mielgo正運用了此傳統，發揚、諷刺、與控訴，中世紀時女性通常處於被動的客體，唯有透過魔法、巫術、神秘力量【註2】，女性才得以影響男性主導的社會，而通常，女巫會被視為邪惡的力量，這也反應了中世紀男性對女性力量的恐懼與厭惡。
設定於中世紀背景的《吉巴羅》，也將女性形塑為水妖，其神秘力量亦造成男性的恐懼，我們可以說Mielgo的角色落入父權中心的框架，但我更想將之視為一種「不完全」的服膺傳統，通過保留框架，才得以在創作中，嘗試打破框架，達成前段所提及的男／女、殖民者／被殖民者的辯證。
《吉巴羅》的水妖體現了「惡女」的形象，她以父權慾望下完美的「欲女」形象為本，在其上尋得自己的能動性，以及其惡女力量，她離開湖中找上Jibaro，即翻轉了中世紀男性追求女性，並主動求愛的傳統，此時水妖（女性）才是主動求愛的一方，她同時成為慾望的載體（身上的珍寶）與主體。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。