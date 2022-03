老高拍片介紹過的靈媒Judy Hevenly「神預言」背後的小小伎倆

每周三更新的YouTube頻道「老高與小茉」,主打奇聞軼事、外星人、神怪、都市傳說等題材,訂閱數超過400萬。網路上相同的題材,在老高說書天賦的巧妙包裝,和小茉畫龍點睛的反應(與顏值)之下,變得好玩極了。儘管已有不少網友指出內容錯誤或抄襲之處,但正如老高所說,他想要挖掘世界上各種不同的有趣觀點,而那種可以暫時不論真假、神遊物外的恣意探索,正是頻道魅力所在。

俄烏戰爭爆發後,老高近期緊急製作的一個預言影片,內容提到美國一位名為Judy Hevenly(以下簡稱靈朱)的通靈人士,不僅準確預測了歷年來奧斯卡獎得主,還在2021年底預言了俄烏戰爭的爆發。最後,回顧靈朱以及印度神童對於2022年國際情勢的預言。

只要有人宣稱能夠精準預言未來,並藉此收費或是獲利,都讓我不免想起那些神棍慣用的伎倆。在好奇心的驅使之下,研究了靈朱其人其事後,不意外地破解了「精準預言」背後的小小伎倆。

影片中的小錯誤

首先,老高提到靈朱只服務上流社會,美國前總統雷根、沙特王儲等都是他的客戶。

在靈朱官網的客戶證言中,確實放上了雷根與靈朱的合照,但這真的無法證明什麼,因為所有客戶的美言中,並沒有雷根,也沒有沙特王儲,多是一些無從查證起、如「淡水阿嬤」般存在的客戶。

另外,無須上流身分,一般平民百姓都夠得到靈朱的服務——因為官網上即能預約。最後,找她聊天一小時也不用一萬美金,官網價目表寫得非常清楚,225美元。

預言內容模擬兩可

而靈朱關於俄烏戰爭的預言,最早是於2021年12月5日所提出。若搜尋2021年12月關於俄烏關係的報導,可以找到不少「美國情報官員預估2022年初展開侵略行動」、「俄國在烏克蘭邊界增兵」等新聞,所以這個概念在當時已是世界主流的推測,只要熟讀新聞,不需要通靈能力也能預知。

更重要的是,若仔細看靈朱的預言內容,她並沒有說俄烏必定會發生戰爭,而是「普亭會試圖破壞烏克蘭的獨立狀態」(Putin will try to destroy the independent state of Ukraine)。這句話解讀空間巨大,進可攻退可守。發生戰爭無須解釋,沒發生戰爭也能把演習、挑釁、網路攻擊等等都算是「試圖」的範圍內。更何況,俄烏衝突由來已久,普亭早就在幹這件事了。

若把「普亭」換成「習近平」,把「烏克蘭」換成「台灣」,另一個超精準預言就此誕生。

無法逃避的預言

若不討論俄烏戰爭的預言,那用一翻兩瞪眼、沒有解釋空間的奧斯卡得獎者預測總行吧?

靈朱官網保留了過往每個年度的預測內容,而2021年、第93屆奧斯卡16個獎項的預測中,少部分獎項她預測了兩個以上的得獎者。因此,若標準嚴格點,排除預測兩個以上得獎者的項目,那麼準確率約6成多;但若把標準放寬,不管答案預測幾個、只要猜中就算,那麼準確率可高達8成。

聽起來蠻厲害的,對嗎?

做出這個結論前,得先確認一個重要的前提──這些預測內容,得在奧斯卡宣布得獎名單前就公諸於世,而且不能竄改。我們怎麼知道現在靈朱官網的歷史預測,有沒有被改過呢?

這時,網站時光機(Wayback Machine)就派上用場了。它可以將特定網站在不同日期時間下的狀態「拍照」,保留當下最真實的樣貌。就這麼剛好,靈朱官網預測的頁面,在2021年1月27日、4月23日(4月25日為頒獎典禮)這兩天被保留了下來。我們只需要比對這兩天以及官網目前保留的第93屆奧斯卡得獎預測名單,就能知道有沒有被竄改過了。

圖片來源:Wayback Machine網頁截圖 抓弊非常好用的Wayback Machine

果然不出所料,1月、4月與現今的版本差距極大。1月份的嚴格版準確率只有一成多,甚至到了正式頒獎前、各專家預測都出爐時,4月版本的準確率居然連四成都不到。

圖片來源:Wayback Machine網頁截圖 不同時期靈媒對於第93屆奧斯卡的預測準確度

若靈朱真的如她宣稱這麼準,那又何必心虛竄改當初的預測結果?如果連預測結果都得回頭竄改,那還有什麼可信度呢?

新媒體下的獨立思考

當然,老高影片最後也提到,他的目的是希望把這些災難的預言揭示出來,「按理來說」這些災難就不會發生。儘管用意良善,不過,那個「理」到底是什麼理?西方國家情報單位早已向烏克蘭示警,怎麼戰爭還是發生了?世界的運作真的如此簡單,只要說出預言就能避免災難嗎?

讓我更擔心的,是部分觀眾在影片底下認真討論起這些預言很準的留言。套句老高常用的話,讓人「細思極恐」。

當我們能毫不保留、接受KOL所給的任何資訊,不也代表有一天我們會成為神棍騙徒的受害者嗎?對於粗製濫造的假新聞,我們深惡痛絕,但對於製作精美、有趣新奇的新媒體,我們是否也採用同樣的標準看待呢?掌握新媒體話語權的KOL們,在追求點閱率與流量之外,是否能盡到該有的社會責任?把一切問題都以「挖掘有趣的觀點」作為掩護,是否太高估了觀眾的識讀能力?

本文經高智敏授權刊登,原文刊載於此

