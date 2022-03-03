【關鍵專訪】郭強生：在這場文學修行的長跑中，我從未劃地自限

文學創作若是趟旅程的話，郭強生自1986年出版第一本小說《作伴》至今已長途跋涉了近40年。去（2021）年出版的《作家命》，可以說是他分享在旅程過程裡的「我思我見」，除了自我審視文學與創作觀，也與讀者分享他所閱讀到的偉大作家及其作品。

《作家命》並非郭強生首本評論文集，過去他曾出版過《在文學徬徨的年代》和《文學公民》。今（2022）年一月，他增修再版了評論文集《如果文學很簡單，我們也不用這麼辛苦》（以下簡稱《如果文學很簡單》），這本紀錄了他從美國返台後展開文學人生的十年縮影，告訴讀者「在這場文學的長跑中我從未劃地自限。」

呈現出文學人的某種艱難，也累積出一股挺過去的力量

《如果文學很簡單》最早成書於2014年，縱使與此次再版相隔八年，再度閱讀這本文集裡頭的數篇文章，絲毫感受不出這已是郭強生多年前寫下的論述。他對時代因科技、媒體（甚至是社群媒體）、商業操控所產生的扁平與庸俗化、九一一事件的陰影、諾貝爾文學獎得主的看法，如今讀來依舊貼切、一語中的。

而他面對文學的態度並身體力行創作的軌跡，則恰如其分地演繹了文集裡其中一篇文章的標題——「只問真實，不隨潮流」。

在《如果文學很簡單》的新版〈後記〉中，郭強生將此書與2002年出版的《在文學徬徨的年代》、2021年出版的《作家命》定調為「文學修行三部曲」。受訪時他表示，這樣的定調當然是事後回顧，但他也發現三部曲之間的關聯與銜接，對他而言是生命積累的結果，並非多年前就已事先規劃好的寫作藍圖。

藉由這三部曲，郭強生表示希望能夠讓讀者看見，作為一名創作者的他，持續在同一面向上深化、辯證，而不是像變色龍般見風轉舵。「同樣的事情能夠做二十年，讀者能夠看到我是如何更深入、更勇敢地直接面對，不停地過關斬將。」

郭強生坦言，舊作重出對於創作者多少帶有一些壓力，他得先自我說服再次出版的意義為何，才能放心將作品交給出版社。回憶《如果文學很簡單》的第一次出版，郭強生表示在那之後生命出現了大變動，直至2018年之前都是在起伏不定的狀態。得知這本評論文集即將再版的消息後，他將這本著作拿出來回顧，發現裡頭收錄的文章沒有如他想像地糟，也找到了這本著作在他作為文學人生涯裡頭的位置。

《在文學徬徨的年代》與《如果文學很簡單》，兩書之間相隔了十二年的時光，郭強生回憶那是極為辛苦的一段歲月，一方面當年的他受詩人楊牧邀請返台，在花蓮的國立東華大學協助成立創作與英語文學研究所（以下簡稱創英所），摸索創作教學之餘，也努力地適應學院體制裡的眉眉角角。

那時的郭強生，也正準備著回到自己的文學創作這條路上。因此《如果文學很簡單》這本書，在他眼裡成了尚未回到創作與重返創作間的分水嶺。

這些文章排在一起，呈現出了文學人的某種艱難，是你在寫作當下沒有預期到的真實。2022年的此刻重新再閱讀這本書，讓我發現如果沒有這些的自我對話，或是表達對這些事情的看法，可能就讓我累積不出來一股能夠挺過去的力量，我很有可能在創作的路上因此半途夭折或變節。

這四個重要面向分別是：「如何在教學現場與年輕人談創作」、「回到自己的創作前，釐清文字的複雜性」、「台灣文學的脈絡」，以及「台灣人想像中的『走向國際』，早已是『全球化廢墟』」，反映了郭強生長期對文學創作以及議題的思索，也是他在自己生命轉折過程中一直留意的。他表示因為有了這些關注，才使得他很夠平衡地發展出一股挺過去的力量，度過他生命裡的重重難關與崎嶇。

縱使創英所只在東華大學存在了十年，郭強生坦言這一切並非白費。他表示若沒有這十年的時光，他對創作的信念無法如此鞏固、堅強。

Photo Credit: 關鍵評論網／潘柏翰

紮穩文學的馬步後，創作與影視改編才能相輔相成

因為對文學創作的用情之深，郭強生在《如果文學很簡單》裡除了分享對創作與閱讀的所見所聞，也提及了他參與文學獎擔任評審的心得。去年他擔任林榮三文學獎短篇小說的決審評審，在過程中表達了對近年鼓吹影視化、IP（Intellectual Property，智慧產權）的擔憂。

當時的他指出入選的作品「很像創投案的本事，或故事大綱，完全沒有血肉，讀起來非常空洞。」也表示，「即使（文學作品）要影視改編，也需要有很強的基礎寫作與閱讀訓練，否則會忽略許多事情，譬如角色背後的心理刻畫、人物的塑造、環境與空間的細節等。」

這次受訪，郭強生進一步表示目前文學創作與影視化、IP相互削減的現況不加以留意，日後的問題可能更為棘手。

郭強生指出，文學作品改編成電影行之有年，本身從來就不是問題。電影導演若有文學素養或是平時養成閱讀的習慣，看到令他感動的作品，當然能夠以影像的形式處理。但他表示，台灣目前發展的方向，好似導演不必在書海中挖到屬於自己的寶，只需文化部提供幾個影視IP就可開拍。

郭強生指出，文學作品改編為影劇作品的過程，是需要經由導演閱讀後發酵醞釀而成。如今若是省去了這個過程，導演直接接受影視平台提供的內容，能否改編與拍攝出好的電影作品，他持保留態度。他指出台灣對影視化、IP參考的參考對象為韓國以及好萊塢的產業模式，但他提醒這樣的做法是否符合台灣的產業結構值得深思，「台灣不能見到其他國家的發展模式就只想著要仿效」。

對於韓國影視產業如今在國際舞台大放異彩，郭強生分享當年他在紐約求學時，察覺到戲劇、美術相關科系求學的亞洲學生寥寥可數，但這當中最多的亞洲學生即來自韓國，且遍布電影、戲劇、美術相關科系。當時的郭強生納悶為何有這麼多的亞洲學生來自韓國，後來見到韓國的影視產業開花結果時，使他明白這其中的道理。「這就跟文學創作一樣，都是有基本功和門檻在，需要社會投入相關的人力、資源和時間培養。」