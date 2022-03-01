世界展望會警告，烏克蘭危機將使當地兒童陷入重大危險，動盪造成孩子心理受創及遭剝削風險提高，急需各界伸援

烏克蘭戰火升溫，國際世界展望會表示，烏克蘭危機將使當地兒童陷入重大危險之中，特別對孩子的心理健康造成負面影響。世界展望會已於第一時間在羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞等烏克蘭鄰國，為難民兒童及家庭提供緊急援助，並計畫為目睹戰火衝突的孩子提供心理急救服務（psychological first aid）。台灣世界展望會也透過飢餓三十人道救援行動展開募款，幫助受烏克蘭危機影響的脆弱兒童獲得安全與保護，邀請各界一同響應。

Photo Credit : 世界展望會 世界展望會於第一時間在羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞等烏克蘭鄰國，為難民兒童及家庭提供緊急援助。

根據聯合國統計，烏克蘭衝突升級四天內，已有至少368,000名烏克蘭人逃離家園，若戰事延燒，估計將有450萬人被迫流離失所。國際世界展望會總裁安德魯・莫利（Andrew Morley）表示：「我們相當難過，無數兒童在這場衝突中將首先遭難，他們會被迫離開自己的家園與學校，我們也擔心孩子會面臨失去所愛的人及看見家園被摧毀。」安德魯．莫利呼籲各方要倡導和平，盼望避免全面性的人道危機發生。

Photo Credit : 世界展望會 無數兒童在烏克蘭危機中將首先遭難，他們會被迫離開自己的家園與學校。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，透過飢餓三十人道援助行動，台灣民眾的愛心已幫助阿富汗、海地、衣索比亞等脆弱地區的許多孩子及家庭。「衝突會對孩子的身心造成立即與長遠的傷害，展望會幾十年以來在東歐一直進行兒童福祉相關工作，目前也正擴大行動與當地非政府組織建立合作關係，懇請台灣民眾與展望會一起以實際行動救援烏克蘭危機下的兒童，陪伴他們走過顛沛與不安，可以重新建造未來。

Photo Credit : 世界展望會 懇請台灣民眾與展望會一起以實際行動救援烏克蘭危機下的兒童，陪伴他們走過顛沛與不安。

世界展望會中東及東歐區域辦公室主管埃莉諾．蒙比奧特（Eleanor Monbiot）表示：「隨著烏克蘭危機惡化，我們擔憂最脆弱的兒童與民眾將被危機波及，特別是兒童在流離失所過程中與家人分開，這些沒有家長在旁的孩子，更容易受到剝削和暴力。」埃利諾進一步說明，世界展望會除了在羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞等烏克蘭鄰國，為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務。後續亦會規劃替代教育方案，協助兒童有機會持續學習。

Photo Credit : 世界展望會 世界展望會正在邊界為難民兒童及家庭提供飲水、衛生用品等物資，並預計為抵達他國的烏克蘭兒童及人民提供心理急救服務。

2021年，世界展望會在中東及東歐地區透過緊急救援計畫協助了320萬人，並將持續運用這些資源回應烏克蘭難民危機。邀請大眾一同響應「飢餓三十-烏克蘭難民兒童救援計畫」，幫助戰火下的脆弱兒童獲得保護與關懷。