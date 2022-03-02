2022/03/02,
科學

「牛頓的蘋果樹」被暴風雨吹倒了！劍橋大學植物園表示已經放棄治療

「牛頓的蘋果樹」被暴風雨吹倒了！劍橋大學植物園表示已經放棄治療
Photo Credit: cambridge university botanic garden

我們想讓你知道的是

傳說中把一顆蘋果砸在我們物理學的大祖師爺牛頓的頭上，讓他頓悟出萬有引力定律的那棵「牛頓的蘋果樹」，2月19日被一場名為「Eunice」的暴風雨給吹倒了。

文：東海大學應用物理系

夭壽喔！種在英國劍橋大學植物園，傳說中把一顆蘋果砸在我們物理學的大祖師爺牛頓的頭上，讓他頓悟出萬有引力定律的那棵「牛頓的蘋果樹」，2月19日被一場名為「Eunice」的暴風雨給吹倒了。

劍橋大學植物園表示已經放棄治療，因為早在它被風吹倒前，就已經被疑似一種「蜂蜜真菌」（honey fungus）侵襲，在暴風雨之前就已經被判定死亡了。這場暴風雨只是推倒它而已。它的「遺體」已經從現場拖走，不過畢竟這是一顆聲名顯赫的樹，劍橋並不打算把它當柴燒掉，目前正在討論到底要拿它的木材來做什麼。

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Photo Credit: cambridge university botanic garden
植物園案發現場的慘狀，已經清理完畢

不過雖然旅遊書跟Google地圖都把它稱做「牛頓的蘋果樹」，但是它顯然不是拿蘋果去砸牛頓的頭的那棵（如果有的話），因為「地點不對」。牛頓在歐洲鼠疫爆發之際，離開劍橋回到老家Woolsthorpe莊園躲避瘟疫，據說在此看到蘋果從樹上掉下來而獲得啟示。Woolsthorpe離劍橋大約有100公里遠，所以劍橋這棵蘋果樹的蘋果，當然不會來個長途飛行打中正在家鄉的牛頓腦袋囉。

再來是「時間不對」，因為這棵樹是1954年才種下去的，牛頓都已經作古幾百年囉。

那麼，為什麼這棵樹會被稱為「牛頓的蘋果樹」呢？因為它是從Woolsthorpe莊園中那棵「可能是牛頓看到蘋果落下來」的蘋果樹，利用接穗的方式移植過來的「分靈體」，種在劍橋大學。

那麼在Woolsthorpe的「原版」呢？其實也在19世紀初期被暴風吹垮了，不過這棵原版樹倒下後並沒有死透，被拿來製造了不少分靈體，除了種在植物園這棵之外，更有名、更多人朝聖的是種在三一學院，牛頓的房間外面那棵。此外也移植到英國各地與海外（台灣的武陵農場也有），甚至種子還曾經被送上太空。

劍橋大學已經準備在「案發現場」，原地再種一棵新的「牛頓蘋果樹」分靈體。別擔心，這些分靈體都已經做過基因定序，跟Woolsthorpe那棵相同，雖然不是原版，不過都是真的。就跟台灣媽祖廟那麼多間，裡面的媽祖也都是真的。這比喻好像怪怪的，不過以後來個「牛頓蘋果樹全球遶境進香活動」，好像也挺有趣的。

總之，拜生物科技發達之賜，不用擔心以後去到劍橋大學去沒有蘋果樹可以朝聖啦！

參考資料：Storm Eunice blows down CUBG’s “Newton’s Apple Tree”（cambridge university botanic garden）

本文經東海大學應用物理系授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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