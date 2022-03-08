諮商心理師：我的裡面有「他們」——不是多重人格，是被阻斷的情緒的化身

我的裡面有「他們」

在諮商時有某類個案，在晤談穩定後，他會告訴我「他們」的秘密。

「他們」是住在個案心裡的一群人，不同年紀、不同形象、不同性格，各有各有的生命，最少有兩個人，是黑與白的對立。有的是三人，第三個是小孩，黑跟白吵架時小孩只好無助地哭。最多有來到八個人，從童年到中年，然個案卻只有20歲呢。還有的時候，一些動物也在其中，有狗有貓，有的是安慰人的寵物，但也有威脅人的惡犬。

個案怎麼和「他們」相處？多數是旁觀者，他們做他們性格會作的事，個案只能承受，收拾殘局；其次是針對者，他們常常碎唸、辱罵個案，讓個案覺得自己沒用、情緒低落；少數才是和平共處，像是朋友，有人安慰、有人冷言冷語，不過朋友也幫不了什麼忙，不會代替個案現身解決問題。

這類個案不是雙重或多重人格，因為個案知道他們的存在，可以知道他們在討論，而且必須「獨處時」他們才會清楚對話。在多重人格疾患裡，「他們」稱為「次人格」，其想法、記憶、情緒、行為或身分感知各自獨立，次人格有替原人格行動或承受痛苦的功能，而原人格無法與他們同時出現，彼此無法連結，一團混亂。

這類個案介紹「他們」讓我認識時，能清楚區分他們之間的差別，所以個案還算是個主委，不過只能整理資料，無法下決定，常事到臨頭匆促執行。聽久了「他們」的模樣，我整理一下抓出共通特徵：

負面性格人物居多：像是無助的孩子、憤怒的男性大個、尖酸刻薄的大嬸、犀利批評的女強人、脆弱敏感的女孩等等。 只有中立人物，沒有正面人物：鮮少正向、活潑的人物，最多是「冷靜、理性、分析」的中立人物，習慣分析自身遭遇，理解發生什麼事，然後冷眼旁觀，結論是「原來如此，那也是沒辦法（所以被這樣對待也無法改變）」。 獨處時才會出來：個案獨處時他們才會出來對話，很少人認識他們，除非個案願意介紹。他們與個案看起來相依為命。 個案缺乏主見，無法決定任何事：他們的對話不是討論，是七嘴八舌、各說各話，個案無法整合意見，且多是退縮的行為，如「快回家躲起來」。

榮格也有「一號人格」和「二號人格」

心理學家榮格（Jung）也有這種情形，在他的傳記裡提到小時候父母感情不合，父親是牧師，平時忙碌不太管他，而母親性情反覆無常。小榮格常覺得孤獨又憂鬱，只好自己與自己作伴，以幻想遊戲自娛。大概在六歲上學後，榮格把自己的內在分成兩個人格，稱為「一號人格」和「二號人格」：

一號人格遵從每天的日常生活，如同一般的小孩上學唸書、認真學習。

二號人格則像個大人，多疑、不輕易相信別人，並遠離人群，接近大自然。

在12歲時，榮格意外受傷昏厥，在夢裡他掙扎生命有何意義，醒來後休學並在父親藏書室裡大量閱讀神學和宗教叢書，沉溺思考，他逐漸開竅，像是從濃密雲層探出頭來，他找到了自己，擺脫被別人意志掌握，過著自己想過的生活。榮格越來越認同一號人格以及所發現的新自我，專注在學校學習，爾後那容易讓他沮喪的二號人格就慢慢消逝了。

孩子想像中的朋友

榮格在孩童時期的想像：不同人住著自己裡面，心理學有一個說法，稱為「想像中的朋友」。這是孩子正常發展所會經歷的一種幻覺，三分之一的人曾經有過，不過想像中的朋友不一定住在心裡，而且孩子們知道這些朋友可能異於常態，因為大人看不見他們。

另一種說法則是「假想中的玩伴」，顧名思義，主要功能是跟孩子一起玩，假想玩伴也是一種假裝遊戲，不一定要是憑空假想出來一個同伴，然後對著空氣說話，也可以是把布偶娃娃想像成一個人，或是在玩家家酒時、玩具戰爭時孩子一人分飾好幾角，互相對話，演出劇情。這類假想玩伴的遊戲，孩子能自己享受喜好（與想像同伴分享），甚至那個看不見的朋友，會鼓勵孩子產生勇氣嘗試新的活動。

假想遊戲對兒童發展是有意義的，想像家家酒時成員間的感受，代入不同觀點，表示孩子意識到別人也跟自己一樣有各種想法。

想像中的朋友或玩伴，是孩子生活中不可或缺的一部分，他們在孩子有壓力時提供安慰與放鬆，在孤獨與感到無能為力時提供陪伴，還能解釋許多不可解的成人世界。想像中的朋友似乎在孩子孤獨時（因為父母情感疏忽照顧而感憂鬱）更容易出現，他們扮演了不同角色，提供對話、整理、安慰與行為指引，以彌補孩子世界裡沒有其他真實的人存在的空白。

一般而言，對待孩子的那些看不見的朋友，順其自然就好了。不用挑戰他們是否真的存在，也不用強迫孩子放棄他們，孩子要帶他們一起出去玩也沒問題，放鬆地「歡迎新朋友加入」就可以了。父母若主動認識他們，反能更了解孩子的現況、興趣、恐懼和內心感受，因為「他們」都是孩子內在世界的化身。

成人時的「他們」：被阻斷的情緒的化身

想像中的朋友是孩子孤獨時，想像出來陪伴自己的，孩子相信自己該被照顧，所以創造出來的就會是朋友。若是被虐待的孩子或被父母過度漠視的孩子，會失去照顧自己的信念，也沒有被呵護的經驗，那麼在想像的過程中，就會被負面評價與負面情緒淹沒，從而創造出會傷害他、貶損他的人。因為他認為自己不夠乖，所以該被處罰（此為內化的父母形象，監督著他）。

那麼當個案已經成人，在他心裡的「他們」該怎麼解釋呢？來諮商的個案，這些「他們」並沒有同伴的意味，感覺是眾生喧嘩、令人混亂（就好像房間很亂一樣），不是來照顧他的，反而會指責個案。

其實「他們」是個案被阻斷的情緒的化身。

被阻斷的情緒多是負面的、被排擠的、不被接受的、不知道如何處理的，像是憤怒、羞恥、軟弱、恐懼、擔憂、自責、愧疚、狂喜、失落、期待、驚嚇、屈辱、挫折……因為不知道怎麼辦也沒人教，過去只好壓抑或否認，把這些從意識裡「切分」出去，讓生活裡沒有情緒，只要遵循角色與任務生活就好。

被切分出去的情緒，類似核廢料封存在體內，無滋無味地過一天算一天。沒想到多年後身體抗議了，它說你埋得太多它快要爆掉了；被切分出去的情緒自己也抗議了，多年來它沒被正視過，於是出現諸多身心症。

然而如今個案生活穩定，為何不能得到安慰，反而出社會後變本加厲漠視更多？

仔細觀看也會發現這類個案無法與自己連結、無法與他人連結、不知道自己要什麼，於是沒有未來。缺乏人與人之間的連結，就像是童年的孤獨，他只能和自己說話，於是被切分出去的情緒化為人物：軟弱無助的小孩、憤怒不公的男性、狂罵粗話的女主管、指責批評的權威者……情緒才是核心，都是個案過去不能面對的情緒，如今通通變成擬人化，強迫自己與自己爭論。