健保改革5大配套措施僅廢停復保、提高投保上限獲支持，就醫部分負擔調漲待陳時中裁定

衛生福利部全民健康保險會2月25日開會討論調整就醫部分負擔、旅外國人停復保制度、投保金額上限等5大配套措施，與會委員大多支持廢除停保制和調高投保上限。

門診藥品、檢驗檢查及各醫療院所慢性病處方箋部分負擔調整尚無共識，衛福部長陳時中2月28日下午邀集醫院代表開會討論，他在會後接受媒體訪問時表示，各界相談甚歡，但此議題仍待討論，尚無定案。

廢止停復保制，一年約可挹注健保26億元收入

（中央社）為強化旅外國人回台就醫公平性，衛生福利部擬廢除停保制，另也打算調高健保投保上限。健保會2月25日開會討論，與會委員大多表示支持，但最後仍待衛福部拍板並進行相關法律程序。

衛福部25日上午召開健保會討論5大配套措施，包括調整就醫部分負擔、旅外國人停復保制度、投保金額上限、政府負擔、補充保費等，盼強化健保財務狀況。

健保會執行秘書周淑婉會後接受媒體聯訪時說，與會委員對於廢除旅外國人停復保制、調高投保金額上限，大多表示支持，認為齊一全體保險對象權利義務，可提升公平性，但對於疫情期間無法回國的民眾應有配套措施。

周淑婉說，在調高投保金額上限方面，也認為可回應目前貧富差距日益擴大的狀況，並落實量能負擔精神，但有委員建議健保署應如實查核各行業別投保金額，才能充分反映實質所得，健保會會將委員建議統整後，交由衛福部進行最後決議及相關法律程序。

旅外國人就醫爭議主要源於停復保制度，民眾只要在出國前辦理停保就可免繳交健保費，直到有就醫需求時再回台復保，遭詬病為「任意門」。

正因如此，衛福部擬廢止停復保制度，台灣人一旦納保，無論人是否在國外都必須持續繳納保費，強化就醫公平性，一年約可挹注健保新台幣26億元收入。

在健保投保金額上限方面，現行最高級距為18萬2000元，但外界認為基本工資逐年調漲，健保投保天花板卻遲遲沒調整，因此衛福部也打算調高投保上限。

就醫部分負擔健保會委員無共識，陳時中2/28邀集醫院代表開會仍未定案

《中央社》報導，根據健保署推估，3大部分負擔調整後，全年約有32.2％、約742萬民眾就醫費用不受影響，但在其餘受影響的1565萬人當中，約289.2萬人每年就醫多花的費用不到200元，但也有約75.3萬人每年得多花超過3000元。

健保會執行秘書周淑婉會後接受媒體聯訪時表示，3個多小時會議大多聚焦於3大就醫部分負擔，門診藥品部分負擔方面，委員認為部分負擔不是分級醫療政策目標，加上領有慢性病連續處方箋的民眾多是弱勢，應避免造成就醫階級化，應針對特定組群如近貧、高齡、弱勢族群進行資料分析，以免加重負擔。

《聯合新聞網》報導，急診部分負擔，周淑婉說，部分委員認為，檢傷分類是為評估治療優先順序，依此作為部分負擔依據應審慎考量。健保會委員、民間監督健保聯盟發言人滕西華說，依檢傷分類進行部分負擔收費，違反第一線急診醫師專業判斷，健保署應三思。

檢驗檢查費用持續上升，滕西華說，檢驗與檢查幫助醫師確定診斷及治療效果，且部分項目是健保署要求，否則無法取得特殊藥品或接受第二階段治療，調整檢驗檢查部分負擔對患者並不合理。不過，前衛生署長葉金川支持調整檢查檢驗部分負擔，避免有些病人認為免費就要用到底。

（中央社）健保署擬調整急診、藥品、慢箋等部分負擔，2月28日再邀醫院代表開會討論，各級醫院盼慢箋部分負擔收費，不分醫院、藥局應一視同仁，但尚無結論，待衛生福利部長陳時中裁定。

衛福部健保會2月25日會議，調整急診、藥品、各級醫療院所慢箋等部分負擔議題，因委員意見有出入，暫無共識，須由衛福部拍板。陳時中2月28日下午邀集醫院代表開會討論，他在會後接受媒體訪問時表示，各界相談甚歡，但此議題仍待討論，尚無定案。

健保署長李伯璋說，對於部分負擔議題的實質討論，是很大的進步，聆聽各級醫院意見，了解醫界對於調整部分負擔大方向是支持，未來如何讓民眾對維持醫療體系負起部分責任之餘，又避免形成就醫障礙，相關細節交由部長陳時中裁定，近期可能再次開會溝通。

依照健保署規劃，藥品部分負擔（含慢性病連續處方箋）將收取20％費用，並訂定上限新台幣300元。出席會議的社區醫院協會理事長朱益宏表示，協會內部已自行達成慢箋部分負擔共識，希望醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所及藥局收費應一視同仁，建議全體皆收或全體都不收。

朱益宏解釋，慢箋藥物浪費無層級之分，若僅醫學中心、區域醫院收取慢箋部分負擔，基層診所、藥局不收，對於避免浪費效果恐不如一視同仁收費部分負擔，相關訴求2月25日健保會已討論，今天會議主要是親口向部長說明，基本上尊重部長裁定。

檢驗檢查將以檢驗費10％、20％收取部分負擔，未經轉診就跑到醫學中心做檢查收最多。診所代表提出，診所檢驗檢查部分負擔收費起徵點訂為200元過低。基層醫療協會理事長林應然建議，診所檢驗費300元以下免收部分負擔，並加大各級醫院部分負擔金額差距，有助落實分級醫療。

急診部分負擔方面，診所、地區醫院維持150元，但檢傷分類4到5級輕症患者如衝大醫院，將從現行550元提高到800元，1到2級重症患者到大醫院急診則變便宜，從450元降為300元。朱益宏說，各級醫院代表對於急診部分負擔意見較雷同，認同調整有助避免急診資源遭濫用，紓解急診壅塞。