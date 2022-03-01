2022/03/01,
國際

中立國瑞士破例加入制裁：俄國入侵烏克蘭，各國如何回應一次看

中立國瑞士破例加入制裁：俄國入侵烏克蘭，各國如何回應一次看
俄羅斯入侵烏克蘭後，出現在基輔的焦黑裝甲車｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

中立國瑞士破例使用歐盟的制裁措施，針對俄羅斯實施制裁。除了凍結俄國總統普亭、外長拉夫羅夫以及總理米舒斯京的資產，也會對大部分的俄國航班關閉領空。

俄羅斯在24日入侵烏克蘭，之後世界各國紛紛祭出制裁。除了美國、英國、加拿大以及歐盟，在26日將多家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統之外，各國對俄羅斯的制裁措施還有哪些？《關鍵評論網》帶你一次看。

美國：制裁多間俄國公司及富豪、禁止俄羅斯央行進行美金交易

《CNN》報導，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）昨（28）日宣布一系列針對俄羅斯的制裁措施，包含禁止俄羅斯央行（CBR）等金融機構進行美金交易。

除此之外，美國也針對俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）、以及與俄羅斯官方密切來往的富豪進行制裁，並禁止俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）等13間俄羅斯公司，在美國籌措資金。

最後，除了俄羅斯之外，白宮也誓言針對24個白羅斯人士以及公司進行制裁，其中包含2間白羅斯國有銀行。

英國：禁止與俄羅斯央行等機構進行金融交易

英國政府在2月22日針對俄羅斯施行第一波措施，針對5間俄羅斯銀行與3位俄籍億萬富翁進行制裁。26日則同時聯合與多國承諾，將多家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統之外，昨（28）日更宣布，會同步與歐盟對俄羅斯實施進一步制裁，包含禁止英國的自然人或法人，與俄羅斯央行、財政部與主權基金進行金融交易。

歐盟：將俄國議會議員納入制裁對象、終止「黃金護照」

《德國之聲》報導，歐盟在2月24日決定針對俄羅斯施行一系列的制裁，制裁範疇包含經濟、能源、運輸等等，同時也。除此之外，歐盟成員國也與美、英、加拿大聯合發表聲明，宣布將數個俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統，並且表示要終止俄羅斯富豪的「黃金護照」，不再讓他們透過「黃金護照」的管道取得歐洲公民身分。

《衛報》報導，25日歐盟更宣布與英國、美國一同加入凍結俄羅斯總統普亭、以及外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）資產的行列，另外也擴大制裁，將俄國議會議員全部納入制裁對象。

中立國瑞士：加入制裁俄羅斯，也會凍結普亭資產

《路透社》報導，中立國瑞士破例使用歐盟的制裁措施，針對俄羅斯實施制裁。透過凍結俄國富豪以及企業的資產，懲罰俄國入侵烏克蘭的行為。

另一方面瑞士政府也指出，也會凍結普亭、拉夫羅夫以及總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）的資產，同時也會對大部分的俄國航班關閉領空。

新加坡：武器出口管制、禁止部分金融交易

《中央社》報導，新加坡總理李顯龍昨（28）天強烈譴責俄國入侵烏克蘭，外交部長維文更宣布制裁俄羅斯，除了針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民的物品，實施出口管制之外，也將禁止部分與俄羅斯相關的金融交易。

維文指出，對於俄羅斯入侵烏克蘭，新加坡「打算與其他國家採取一致行動」，不過針對制裁內容，仍在研擬具體措施，之後會另行宣布細節。

另一方面維文也表示，新加坡政府會捐贈10萬美元，透過紅十字會來協助烏克蘭的人道救援。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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