被譽為「猶如二戰時的邱吉爾」，烏克蘭總統澤倫斯基如何從懦弱形象變為國家英雄？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭迄今，遭到烏克蘭武裝部隊（ZSU）及烏克蘭民間的猛烈反擊，據《英國廣播公司》（BBC）報導，光是在2月27日當天，烏克蘭軍隊便在歷經數小時的激戰中，成功擊退了試圖奪取該國東北部第二大城哈爾科夫市（Kharkiv）的俄羅斯軍隊，且首都基輔（Kyiv）也已無俄軍，完全由烏克蘭政府掌控。

除烏克蘭軍民一心、頑強抵禦俄羅斯的態勢獲得外界一片讚揚外，在過去短短一週裡，烏克蘭人對其總統好感度的迅速提升也同樣獲得國際關注，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）更從一位執政不到三年的政治素人，搖身一變成為令人信服的戰時領袖。

根據烏克蘭國內的非政府獨立研究機構「社會學評分團」（Rating Sociological Group）於2月26至27日所統計的一項最新民調顯示，在參與民調的2000名烏克蘭人中，有超過91％的民眾支持總統澤倫斯基，僅有6％的受訪者表示不支持其戰爭期間的作為，另有3％的參與者並未表態，相比於2021年12月，澤倫斯基的國內支持度整整增加了3倍。

且該研究機構也表示，烏克蘭民眾在過去一週內，對烏克蘭武裝部隊的信心明顯轉強，有70％的受訪者相信烏克蘭最終會戰勝俄羅斯軍隊。

英國歷史學家、倫敦國王學院戰爭研究系客座教授安德魯・羅伯特（Andrew Roberts），更將澤倫斯基與二戰時期的英國首相邱吉爾（Winston Churchill）相提並論。

羅伯特指出，從俄羅斯入侵到現在，澤倫斯基展現出「極佳的勇氣」、「與人民直接建立連結的能力」，以及「邁向最終勝利的道路上所秉持的堅定立場和信念。」

法國哲學家李維（Bernard-Henri Levy）更在法國《Dimanche日報》撰文稱讚澤倫斯基，「即使飛彈如雨點般落下，幽默仍伴隨其左右。」

「這個男人現在是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的夢魘，如果西方世界能提供他迫切需要的槍支、軍機和軍事防禦設施，他可以成為讓普亭徹底垮台的人。」李維補充說道。

喜劇演員起家，執政能力屢遭質疑

現年44歲的澤倫斯基，在擔任總統前，實際上是烏克蘭家喻戶曉的喜劇演員，早先於1997年成立喜劇表演隊95街區（Kvartal 95），後於2015年製作政治諷刺喜劇節目《人民公僕》，該節目同樣廣受烏克蘭民眾喜愛。澤倫斯基在劇中扮演一位口出惡言、總愛批評烏克蘭歷任總統的歷史教師，結果其對政權腐敗的埋怨言論意外被學生錄下，並發布到社群平台，最後在民眾的支持和擁戴下成為總統。

然而本是電視劇的情節，最後卻「弄假成真」，澤倫斯基先是在2019年1月21日被所屬的人民公僕黨（Servant of the People）推派為黨主席暨總統候選人，其後更是在2019年4月21日烏克蘭總統第二輪選舉，以73％的得票率壓倒性擊敗時任總統波洛申科（Petro Poroshenko），順利於同年5月20日順利成為烏克蘭第6任總統。

根據《法國24電視台》（France 24）描述，在澤倫斯基上台後的三年裡，其盡可能兌現自己在選舉前的主要承諾，即「結束烏克蘭東部的武裝衝突」以及「解決經濟和政治上的腐敗」。

然而，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，以及烏克蘭東部衝突依舊懸而未解的窘境下，烏克蘭人民逐漸對澤倫斯基的領導能力感到懷疑，西班牙《國家報》（El Pais）更提到，澤倫斯基的執政團隊缺乏組織性，儘管澤倫斯基進行了政治改革，烏克蘭迄今仍是僅次於俄羅斯及亞塞拜然的歐洲第三大貪腐國，這也讓民眾對於澤倫斯基帶來改變的力度喪失信心。

澤倫斯基在戰爭爆發前，也被批評其對俄態度「懦弱」且反應遲鈍，根據英國《衛報》（The Guardian）轉述烏克蘭一位前政府官員的說法表示，澤倫斯基對當前發生的局勢反應總是慢半拍，例如其本來欲向俄羅斯提出烏克蘭成為中立國的事宜，但為時已晚，俄羅斯的飛彈早已落下。

《法國24電視台》認為，澤倫斯基在經歷了這幾年執政的艱困處境及戰前態度的批評後，烏克蘭人已先將國內的政經問題擱置一邊，轉而共同對抗俄羅斯的入侵為主，而當前身為烏克蘭戰時最高統帥的澤倫斯基，在俄羅斯入侵後的一連串表現，也贏得了多數國內民眾的支持。

對此，英國《衛報》、美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒便針對澤倫斯基獲得主流民意支持的成因進行分析。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

團結國人、展現抵抗意志

2月25日，俄羅斯全面入侵烏克蘭的第二天，身穿軍用襯衫配上綠色羊毛夾克、鬍子未刮、臉上略顯幾分疲憊的澤倫斯基及其執政團隊，深夜在總統府旁的巷道中錄製影像表示「我們依然在基輔！」，試圖反擊俄羅斯所稱澤倫斯基已經逃離烏克蘭的假消息。

澤倫斯基在影片中強調：「我們（烏克蘭）的軍隊在這裡、烏克蘭人民也在這裡，我們會一起為主權、為國家而戰，且持續保持這種態勢。」

2月26日，澤倫斯基再次釋出影片澄清，自己並沒有「落跑」，會留在首都，且面對美國欲協助其撤離的建議，澤倫斯基更是直言：「戰場就在這裡，我現在要的是彈藥，不是搭便車。」