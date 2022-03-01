被譽為「猶如二戰時的邱吉爾」，烏克蘭總統澤倫斯基如何從懦弱形象變為國家英雄？
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CNN白宮記者柯林森分析，澤倫斯基的態度讓他成為全球最罕見的國家元首，在這歷史的關鍵時刻，他是烏克蘭人民精神及堅忍性格的代名詞，同時他也像二戰期間的英國首相邱吉爾或美國獨立戰爭時及戰後的喬治・華盛頓那樣，為自己的國家盡更大的努力。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭迄今，遭到烏克蘭武裝部隊（ZSU）及烏克蘭民間的猛烈反擊，據《英國廣播公司》（BBC）報導，光是在2月27日當天，烏克蘭軍隊便在歷經數小時的激戰中，成功擊退了試圖奪取該國東北部第二大城哈爾科夫市（Kharkiv）的俄羅斯軍隊，且首都基輔（Kyiv）也已無俄軍，完全由烏克蘭政府掌控。
除烏克蘭軍民一心、頑強抵禦俄羅斯的態勢獲得外界一片讚揚外，在過去短短一週裡，烏克蘭人對其總統好感度的迅速提升也同樣獲得國際關注，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）更從一位執政不到三年的政治素人，搖身一變成為令人信服的戰時領袖。
根據烏克蘭國內的非政府獨立研究機構「社會學評分團」（Rating Sociological Group）於2月26至27日所統計的一項最新民調顯示，在參與民調的2000名烏克蘭人中，有超過91％的民眾支持總統澤倫斯基，僅有6％的受訪者表示不支持其戰爭期間的作為，另有3％的參與者並未表態，相比於2021年12月，澤倫斯基的國內支持度整整增加了3倍。
且該研究機構也表示，烏克蘭民眾在過去一週內，對烏克蘭武裝部隊的信心明顯轉強，有70％的受訪者相信烏克蘭最終會戰勝俄羅斯軍隊。
英國歷史學家、倫敦國王學院戰爭研究系客座教授安德魯・羅伯特（Andrew Roberts），更將澤倫斯基與二戰時期的英國首相邱吉爾（Winston Churchill）相提並論。
羅伯特指出，從俄羅斯入侵到現在，澤倫斯基展現出「極佳的勇氣」、「與人民直接建立連結的能力」，以及「邁向最終勝利的道路上所秉持的堅定立場和信念。」
法國哲學家李維（Bernard-Henri Levy）更在法國《Dimanche日報》撰文稱讚澤倫斯基，「即使飛彈如雨點般落下，幽默仍伴隨其左右。」
「這個男人現在是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的夢魘，如果西方世界能提供他迫切需要的槍支、軍機和軍事防禦設施，他可以成為讓普亭徹底垮台的人。」李維補充說道。
喜劇演員起家，執政能力屢遭質疑
現年44歲的澤倫斯基，在擔任總統前，實際上是烏克蘭家喻戶曉的喜劇演員，早先於1997年成立喜劇表演隊95街區（Kvartal 95），後於2015年製作政治諷刺喜劇節目《人民公僕》，該節目同樣廣受烏克蘭民眾喜愛。澤倫斯基在劇中扮演一位口出惡言、總愛批評烏克蘭歷任總統的歷史教師，結果其對政權腐敗的埋怨言論意外被學生錄下，並發布到社群平台，最後在民眾的支持和擁戴下成為總統。
然而本是電視劇的情節，最後卻「弄假成真」，澤倫斯基先是在2019年1月21日被所屬的人民公僕黨（Servant of the People）推派為黨主席暨總統候選人，其後更是在2019年4月21日烏克蘭總統第二輪選舉，以73％的得票率壓倒性擊敗時任總統波洛申科（Petro Poroshenko），順利於同年5月20日順利成為烏克蘭第6任總統。
根據《法國24電視台》（France 24）描述，在澤倫斯基上台後的三年裡，其盡可能兌現自己在選舉前的主要承諾，即「結束烏克蘭東部的武裝衝突」以及「解決經濟和政治上的腐敗」。
然而，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，以及烏克蘭東部衝突依舊懸而未解的窘境下，烏克蘭人民逐漸對澤倫斯基的領導能力感到懷疑，西班牙《國家報》（El Pais）更提到，澤倫斯基的執政團隊缺乏組織性，儘管澤倫斯基進行了政治改革，烏克蘭迄今仍是僅次於俄羅斯及亞塞拜然的歐洲第三大貪腐國，這也讓民眾對於澤倫斯基帶來改變的力度喪失信心。
澤倫斯基在戰爭爆發前，也被批評其對俄態度「懦弱」且反應遲鈍，根據英國《衛報》（The Guardian）轉述烏克蘭一位前政府官員的說法表示，澤倫斯基對當前發生的局勢反應總是慢半拍，例如其本來欲向俄羅斯提出烏克蘭成為中立國的事宜，但為時已晚，俄羅斯的飛彈早已落下。
《法國24電視台》認為，澤倫斯基在經歷了這幾年執政的艱困處境及戰前態度的批評後，烏克蘭人已先將國內的政經問題擱置一邊，轉而共同對抗俄羅斯的入侵為主，而當前身為烏克蘭戰時最高統帥的澤倫斯基，在俄羅斯入侵後的一連串表現，也贏得了多數國內民眾的支持。
對此，英國《衛報》、美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒便針對澤倫斯基獲得主流民意支持的成因進行分析。
團結國人、展現抵抗意志
2月25日，俄羅斯全面入侵烏克蘭的第二天，身穿軍用襯衫配上綠色羊毛夾克、鬍子未刮、臉上略顯幾分疲憊的澤倫斯基及其執政團隊，深夜在總統府旁的巷道中錄製影像表示「我們依然在基輔！」，試圖反擊俄羅斯所稱澤倫斯基已經逃離烏克蘭的假消息。
澤倫斯基在影片中強調：「我們（烏克蘭）的軍隊在這裡、烏克蘭人民也在這裡，我們會一起為主權、為國家而戰，且持續保持這種態勢。」
2月26日，澤倫斯基再次釋出影片澄清，自己並沒有「落跑」，會留在首都，且面對美國欲協助其撤離的建議，澤倫斯基更是直言：「戰場就在這裡，我現在要的是彈藥，不是搭便車。」