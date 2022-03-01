2022/03/01,
歐洲

逃離烏克蘭的非洲學生遭歧視苛待，奈及利亞總統譴責：無論護照顏色或膚色都該一視同仁

逃離烏克蘭的非洲學生遭歧視苛待，奈及利亞總統譴責：無論護照顏色或膚色都該一視同仁
在烏克蘭念書的奈及利亞學生，在烏克蘭利沃夫的月台準備搭車離境｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

來自奈及利亞的Isaac表示，在試圖入境波蘭時，邊境官員告訴他，邊界不對非洲人開放，更遭警方追逐、以棍棒毆打。另外同樣來自奈及利亞的Osemen，也在試圖搭上前往波蘭邊界的火車時遭攔阻，指出火車只載烏克蘭人。

俄羅斯入侵烏克蘭以後，許多待在烏克蘭的人紛紛逃離戰火。然而過去一週以來，卻頻頻出現逃離烏克蘭的非洲、亞洲人，遭種族歧視與暴力對待。對此奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）譴責，指出有多位奈及利亞人，在逃往波蘭的途中遭攔阻。同時表示，所有逃離戰亂的人，都該有安全通行的權利。

另一方面，南非外交部發言人孟耶拉（Clayson Monyela）也指出，學生在逃到邊界時遭「苛待」。

奈及利亞總統譴責：逃離烏克蘭的奈及利亞人，遭阻撓與苛待

《衛報》報導，奈及利亞總統布哈里譴責，烏克蘭警方阻礙奈及利亞人逃離。

他引述過去烏克蘭警方阻撓奈及利亞人的新聞表示，烏克蘭警方在奈及利亞人逃離烏克蘭時，阻止他們搭上公車與火車前往波蘭，同時也指出，有一群奈及利亞學生想逃往波蘭，卻不斷遭拒絕入境，因而只能前往匈牙利與烏克蘭的邊界，從那邊離境。

布哈里也表示：「不論護照顏色或膚色，所有逃離戰亂的人都該在聯合國公約的保障下，得到安全通行的權利。」

目前烏克蘭境內的奈及利亞人多為學生。對於烏克蘭警方試圖攔阻非洲人越過邊境，來自奈及利亞的Isaac指證，在試圖入境波蘭時，邊境官員告訴他，邊界不對非洲人開放。更遭警方追逐、以棍棒毆打。另外同樣來自奈及利亞的Osemen，也在試圖搭上前往波蘭邊界的火車時遭攔阻，指出火車只載烏克蘭人。

《BBC》報導，南非外交部發言人孟耶拉也表示，學生往往在逃到邊界時遭到「苛待」。奈及利亞針對移民問題的總統特別顧問Abike Dabiri-Erewa也表示，非洲人在通過烏克蘭邊界時，往往遭拒絕入境，也指出，目前奈及利亞外交部部長奧尼亞馬（Geoffrey Onyeama）已經把這件事呈報給烏克蘭大使知悉。

來自非洲的學生，怎麼說？

《半島電視台》報導，根據官方資料統計，2020年烏克蘭境內共有4000位來自奈及利亞的學生，是在烏克蘭就讀人數最多的非洲國家。

《衛報》報導，22歲的喬治（Samuel George）來自奈及利亞，在烏克蘭主修軟體工程。他指出，在與同樣來自奈及利亞與南非的朋友們離開基輔、準備前往波蘭邊界時，離境的車子大排長龍。然而同樣在排隊離境的民眾在發現喬治一行人來自非洲後，便停車阻止喬治加入離境隊伍。

另外喬治也指出，烏克蘭官員做出「種族歧視的行為」，強迫他們排到隊伍尾端。因此這些非洲學生不斷卡在邊境，有些在來到邊界後又被送回隊伍中。

來自肯亞的Emily則表示，由於烏克蘭邊界警衛優先讓烏克蘭公民離境，因而在邊界等待了5小時才能離境。然而到了波蘭後，前往華沙某間免費供烏克蘭難民入住的飯店，旅社卻表示「只提供烏克蘭籍人士入住」，也不讓Emily自費付錢入住。

另一方面，來自索馬利亞的大學生Asya也遇到相似的狀況。Asya指出，當他終於抵達波蘭時，卻被告知「飯店只允許烏克蘭人入住」。

不過《半島電視台》的報導，卻指出非洲國家的疏散政策不夠完善。俄羅斯發動戰爭後，亞洲、歐洲各國紛紛敦促國民離開烏克蘭，但非洲各國並沒有擬定實際的計畫來疏散位在烏克蘭的公民。

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核稿編輯：羅元祺


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