「大承」銅織雕塑分享茶會，藝術與未來的時空對話

位於雙南京西路、迪化街的「大承」接待會館，在2/26(六)春分時刻的午後，舉辦「銅線編織藝術分享茶會」，邀請在大稻埕出生，2017年入選日內瓦「New Heads - Fondation BNP Paribas Art Awards 」，作品為瑞士指標性藝廊ARTVERA’ S指定收藏且多次在台灣及歐洲巡迴展出的新銳藝術家洪郁雯，與甲桂林機構曹瑞濱董事長絮絮對談，分享她的展出作品以及大稻埕文化對她創作歷程帶來的影響。曹董事長同時也向現場的來賓分享位於接待會館內，由美學教父之稱的陳俊良創意總監所設計，利用不鏽鋼、鐵、鋁等金屬複合媒材設計的裝置藝術作品「織度」，以及大稻埕紡織美學的沿革與揚名全球的現況，讓現場來賓一起共度充滿知性與藝術性的午後時光。

Photo Credit : 大承接待會館 新銳藝術家「洪郁雯」作品。

殿堂級接待會館 預告一座大稻埕美術館

由弘千建設與日本百年鹿島建設中鹿開發、中鹿營造在台第一次所推出的「大承」，以百年日系精工的實力與眼界，在三面臨路766坪的完整街廓上精鑄大稻埕的建築藝術紋理：三層樓高的裙樓水平延續鄰近建築，基座搭配大稻埕傳統店屋四柱三窗的元素、拔高112.8米的頂樓天際線更原味呈現中和紡織仿巴洛克式立面的璀璨身影，直接對坐未來的台北雙星、中華郵政塔等重大建設。而目前位於基地上的接待會館，就是將未來建築天際線的雍雅身段，提前落款成現在接待會館的內外空間，並透過兩棟建築新舊交融的對話，讓人提前領略「大承」傳統與現代無縫接軌，宛如大稻埕美術館般的百年華貴生活風采。

Photo Credit : 大承接待會館 「大承」 接待會館。

甲桂林廣告，台灣高質感建築的策展人

建築行銷在這個時代，已經是一個文化與創意的綜合體。成立於1983年的甲桂林廣告，近40年的地產深耕經驗，從超摩天大樓、商務大樓、精緻住宅到別墅，從古典建築、現代極簡主義建築到新數位建築，透過精研地貌紋理、分析市場需求、包裝個案形象到執行銷售策略等，將一部部的經典作品呈現在世人眼前，更擅長運用創意概念與敘事能力拉近客戶與建築的距離，讓甲桂林廣告成為台灣高質感建築行銷的領導品牌。

當建築交融在地藝術，美學就能成為生活

為了經營建築畫面，提供業主最佳的規劃建議，也讓客戶理解建築，甲桂林團隊在專業美學上不斷與時俱進，除了走遍全世界各大都會，深度考察從建築外觀、工程到材料等知識之外，更秉持將藝術融入生活，呈現美學態度的精神，長期贊助台灣藝術，尤其當代充滿潛力的新銳藝術家，也不定期舉辦藝術特展，例如舉辦「永康街藝術季」、在北美館舉辦「路易.康：建築之境」巡迴回顧展、聽見幸福建築音樂會、贊助北美館江賢二先生回顧展…等。而「大承」接待會館更經常舉辦多項美學策展，邀請包括大稻埕在地油水投影藝術家「白油」、臺灣當代舞團-翃舞製作…等來此展演，讓「大承」交融在地藝術，落實「大稻埕美術館」的建築定位。

建案資料

投資興建：弘千建設、中鹿開發

建築營造：中鹿營造

建築規劃：三大聯合建築師事務所

結構工程：永峻工程營造

空間設計：杜文正

燈光計劃：原長企業

公設景觀：郭陞弘

基地面積：766坪

規劃樓層：B5/30F

貴賓專線：02-2552-9988

基地位置：南京西路370號迪化街口

坪數規劃：65、73、138坪