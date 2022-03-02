2022/03/02,
歐洲

解讀俄羅斯提升核戰備級別：普亭真想開啟核武大戰？

解讀俄羅斯提升核戰備級別：普亭真想開啟核武大戰？
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俄羅斯總統普亭2月27日下令俄軍核威懾部隊進入特殊戰備狀態，以回應北約的「挑釁」以及西方國家的「非法制裁」。莫斯科是否真的打算開啟核戰？抑或只是俄羅斯的「常規」宣傳？外界對此看法不一。

文：德國之聲中文網

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月27日下令俄軍核威懾部隊進入特殊戰備狀態，以回應北約的「挑釁」以及西方國家的「非法制裁」。

華盛頓很快就對俄羅斯的這一舉動做出了回應。美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）對美國廣播公司（ABC）說，普亭的這道命令是其慣常策略的一部分：捏造一種外來威脅，作為自己發動挑釁的藉口；「我們已經看到他一再這麼做。其實俄羅斯從來沒有受到過威脅，既沒受北約威脅，也沒受烏克蘭威脅。」莎琪強調，美國「有能力保衛自己。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）則認為，俄羅斯此舉是「不可接受的激化局勢行徑」。她在接受美國CBS電視台專訪時說，這意味著「普亭正在以不可接受的方式持續推進戰爭……我們必須以最堅決的方式阻擋其行徑。」

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也對普亭的這道命令表示憂慮。他在接受BBC專訪時說，這一切都顯示出當前局勢的嚴重性，也說明「我們為什麼真的要保持團結」。史托騰伯格暫時沒有透露北約方面將會採取哪些應對措施。

美國核戰略研究學者克里斯藤森（Hans Kristensen）指出，通常情況下，美國和俄羅斯的陸基戰略導彈部隊以及戰略核潛艇部隊，始終處於戰備值班狀態，但是這不包括能夠攜帶核武器的作戰飛機。克里斯藤森擔心，隨著普亭提升戰備級別，俄軍有可能讓戰略轟炸機也進入戰備狀態，或者派出更多的戰略核潛艇，這些措施很有可能遭致美軍的對等回應，「這有可能引發令人擔憂的局勢升級，從而誘發潛在的危機。」

保持冷靜、避免升級

德國記者、軍事問題專家維戈德（Thomas Wiegold）則並不認為事態十分嚴重。他在接受德國電視一台專訪時說，早在2014年俄羅斯吞併烏克蘭時，普亭也曾對西方發出過類似的核威脅。「令人震驚的其實是，從承認頓巴斯獨立到毫不掩飾地發出核威脅，局勢升級的速度十分快。」

維戈德認為，目前訊息還不足以判斷普亭的這次核威脅究竟是出於何種目的。他建議，美國、北約方面應當盡量和俄羅斯展開直接談判，這是當前緩和局勢的唯一途徑。「冷戰時期就曾經有過緩和衝突的機制，有過成熟的對話機制。但是在最近幾十年，這些渠道明顯減少。現在只能寄希望於依然存在直接對話渠道，從而能避免誤解升級。」

德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）也認為，西方與俄羅斯領導層的對話渠道運轉不良。她在接受德國電視一台專訪時說：「面對一個撒謊、欺騙、完全不可預測的普亭，很難維持一條溝通渠道。」蘭布雷希特認為，普亭宣佈戰略威懾部隊提升戰備級別，此事必須嚴肅對待。「在北約內部，大家也會討論應該如何應對，同時也要避免激化局勢。當務之急是：在異常艱難的局勢下保持冷靜的頭腦。」

持類似觀點的，還有德國聯邦議會情報機關監督委員會主席基澤維特（Roderich Kiesewetter）。他在接受德國電視一台專訪時說，普亭讓戰略威懾部隊進入「特殊戰備狀態」，其實不過是「戰爭宣傳手段」，「我建議大家保持冷靜，畢竟俄羅斯2014年吞併克里米亞時也有過類似的動作。」

基澤維特說，當務之急是西方各國應當展現出緊密團結的堅定立場，「這樣我們就不必太擔心。」他警告說，西方現在切不可向俄羅斯示弱、建議瑞典和芬蘭暫不加入北約。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則將普亭的表態，視作莫斯科方面向烏克蘭代表團施加額外壓力的舉措，以期在俄烏談判中取得更大優勢。

中國外交部：俄羅斯是夥伴，但不是盟友

中國方面也就俄羅斯提升核戰備級別做出了回應。外交部發言人汪文斌在例行新聞發布會上呼籲各方保持冷靜和克制，避免局勢繼續升級：「中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方注意到有關各方在核問題上的表態……圍繞歐洲安全問題，各國的合理安全關切都應當得到重視。」

不過，汪文斌在強調應重視俄羅斯面對北約東擴時的安全關切的同時，也強調中俄兩國是「戰略夥伴」，但並不是「盟友」。他說，中國在具體問題上自主決策自己的政策和立場。

汪文斌還提到了西方國家針對俄羅斯出台的一系列制裁措施，強調「中國反對用制裁手段解決問題，制裁非但解決不了問題，還會造成新的問題。」

清華－卡內基全球政策中心研究員趙通在接受中國媒體《澎湃新聞》採訪時認為，俄羅斯提升核戰備級別，說明普亭對西方國家反制力度的預測不足；西方國家從經濟制裁到武器援助烏克蘭，再到北約調動快速反應部隊，反制力度和範圍可能超出普亭預料，俄羅斯自認目前戰略局勢向著不利於自己的方向發展；在戰略局勢惡化的情況下，俄羅斯不得不通過釋放強化的核威懾訊號，試圖遏制西方國家的軍事反制行動，為俄羅斯升級在烏克蘭的軍事行動提供保障。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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