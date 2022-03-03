流亡美國的六四通緝犯熊焱，為何淪為中共海外統戰下的「動態民運人」？

六四通緝犯為何反對建立六四紀念館？

香港評論人陶傑，用「動態中國人」這個詞語來形容自稱「在美國就是美國人，在中國就是中國人」的運動員谷愛凌。

這位美少女挾兩億元人民幣廣告代言回到美國，引起其他「非流動性靜態中國人」質疑。許多「靜態中國人」不相信她的動態國籍出於如她所說「希望用行動鼓勵更多青少年，特別是女性走進滑雪場」的大愛動機，以及「感受中國的歷史文化和風土人情」，認定其只想走進金錢的磁場，感受廣告代言的金額吸力。

更有海外人士挖出其母親原來是六四綠卡的受益者——也就是吃六四的人血饅頭的高等華人。若干六四血卡的受益者後來回中國發大財，早已不足為奇；而近期發生的一起讓人拍案驚奇的事情，則是當年被通緝的21個學生領袖之一的熊焱，與紐約親共僑領打著研討會幌子，公開反對建立六四紀念館。

王丹在社交媒體上「三問熊焱」：你當年帶領學生走上廣場，33年後，你公開站到中共一邊，對得起當年的死難者嗎？前幾年你母親去世，你到中國大使館申請回國奔喪被拒絕，今天你與親共僑團站在一起，你對得起臨終也未能見你一面的母親嗎？多年前你闖關進入香港參加維園晚會，在舞台上慷慨陳詞，現在連建立一個紀念館你都反對，你對得起幾十年支持我們的港人嗎？

資深媒體人、多年被熊焱稱呼為「姐姐」的曾慧燕譴責說：「熊焱既毀了自己，也傷害了六四，背叛了天安門一代和自己的信仰及追求！……他言而無信，不忠不義。沒有資格當牧師，更沒有資格參選議員。人的每一步行動，都在書寫自己的歷史。他將被釘在歷史的恥辱柱上。」

很多好心人對此事件感到「痛心疾首、情何以堪」，其實，熊焱的蛻變並不突然，也並非孤案。

這些年來，有當年的全美學自聯主席回中國成為電信大王，有被通緝的學生領袖以股神身份到中國投資炒股，也有昔日流亡學者參與創作全球巡演的紅色大合唱《知青頌》，更有研究六四歷史的學者轉而頌揚中國模式……醜態百出，數不勝數。

就熊焱而論，他昔日並非為了民主自由價值參加學運，而是為了當官發財的夢想試圖渾水摸魚。學運期間，他模仿毛澤東的樣子發表演說，儼然就是「皇帝輪流坐，今日到我家」的派頭。一批烏煙瘴氣的人物在美國組建所謂的「過渡政府」，熊焱不顧其美軍軍牧的身份，違反美軍的職業道德和軍規，出任其「軍事發言人」及「國防部長」。

2010年，劉曉波榮獲諾貝爾和平獎，並聲稱這是給六四一代人的獎項，六四一代人應當為此感到榮耀，熊焱卻參與了一份抹黑、誹謗劉曉波的反對簽名。我在被中共非法軟禁前夕，給他發去電郵，提出嚴厲譴責並與之絕交。他熱衷於參與此類「親者痛、仇者快」的事情，絕非心血來潮、偶然為之，他早已投靠幕後的黑暗勢力，儼然就是「動態民運人」——民運高潮時，就長袖善舞、吃香喝辣；民運低潮時，就改換門庭、反戈一擊。

六四之後三十多年，中共沒有像蘇聯那樣垮掉，反倒變得愈來愈強大、愈來愈有錢。反共從一種熙熙攘攘、爭先恐後的事業，變成一條少有人走的孤獨之路。

毫不意外，很多人往昔的反共先鋒，如今走上了一條與之背道而馳的道路。熊焱走出這最後一步，不是為了在美國參選議員、不是為了拉攏華人僑社的選票，而是為了向北京獻媚，交出一份重量級的投名狀。流亡美國的六四通緝犯，反對在紐約建立六四紀念館，對於中共來說，還有比這更好的禮物嗎？

中共為何要統戰六四通緝犯？

媒體報導，熊焱參加的是福建幫組織的一次「新春社區研討會」，會場打著「反對在紐約籌建六四紀念館」的血紅橫幅。「福建社區委員會鄭時甘、美國福建商會主席林慈飛、美國福州同鄉會主席林魁、朱立業、鄭愛國、美國波士頓福建同鄉會Jacky、美國亞裔文化交流總會陳愛金，旅美經貿總商會主席張勝旺、美洲林則徐基金會共同主席鄭愛國和黃恵先、黃映之、美國國際藝術聯合會主席鄭泉財等社區各界人士出席活動。」

在會上，有人宣讀了美國福建社區委員會主席鄭時甘的書面發言，聲稱「近期有小部分的民運份子想在紐約籌建六四紀念館，這是破壞社區的團結，我們堅決抵制、反對，這是中國歷史問題，我們在海外的華人，不希望任何搞種族分裂的事情，這種行為就是對我們雪上加霜，落井下石！」

這段話邏輯混亂，漏洞百出。據知情人披露，很多討好習近平的福建僑領，當初都是歷經千辛萬苦逃離中國的偷渡客，後來在美國販毒、犯罪、逃稅，終於腰纏萬貫，然後又被中國使館招安當打手。他們刻意迴避的真相是：六四屠殺不是中國的歷史問題，而是仍在影響中國現實政治走向的事件。

正如德國人不會認為紀念和反思納粹大屠殺丟臉，紀念六四也不是辱華，而是推動中國民主轉型，讓中國人過上民主自由和有尊嚴的生活。有些海外華人遭遇歧視和懷疑，不是因為他們的種族身份，而是他們身在美國心在中國，他們享受美國的自由和法治，卻支持中共的暴力和謊言。

這一次，這些福建僑領和中國使館立了大功，他們釣到的不是一個小蝦米，而是一條大魚。當然，這是「周瑜打黃蓋，一個願打，一個願挨」，一個巴掌是拍不響的。

中共的統戰工作，近年來已日漸精準化：等待被招安者待價而沽，招安者則像在奴隸市場上挑選奴隸的奴隸主，購買的每個奴隸都是詳加考察、貨真價實的。也就是說，中共招安的，都是有招安的價值的人。熊焱身上最讓中共看重的身份，不是華而不實、誇誇其談的聯邦眾議院參選人（我不認為他有當選的可能），而是美軍軍牧。