2022/03/01,
國際

普亭放話三大訴求：俄烏第一輪談判沒有結果，雙方相約波蘭邊境進行第二輪談判

普亭放話三大訴求：俄烏第一輪談判沒有結果，雙方相約波蘭邊境進行第二輪談判
Photo Credit: 俄羅斯駐印尼大使館推特

我們想讓你知道的是

俄羅斯代表團團長、總統助理梅丁思基表示，談判持續約5個小時。談判過程中俄烏代表詳細討論了議程上的所有議題，找到一些雙方預測可以達成一致立場的議題「最重要的是，雙方一致同意繼續談判。」

（中央社）《法新社》報導，烏克蘭和俄羅斯談判代表2月28日已結束戰事爆發以來的首輪和平會談，各自返國以進行磋商，雙方計畫繼續進行下一輪談判。

烏克蘭代表波多利雅科（Mikhailo Podolyak）表示：「雙方代表團正返回兩國首都進行磋商，並已討論到不久後繼續進行第2輪談判的可能性。」

俄羅斯代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）說：「我們同意，繼續談判。」

《新華社》則報導，俄羅斯代表團團長、總統助理梅丁思基表示，談判持續約5個小時。談判過程中俄烏代表詳細討論了議程上的所有議題，找到一些雙方預測可以達成一致立場的議題「最重要的是，雙方一致同意繼續談判。」

梅丁思基表示，雙方代表團將在下次會面前就談判立場分別與本國領導人進行磋商。按照相關約定，下次談判將在未來幾天內在白俄羅斯與波蘭邊境舉行。

俄烏第一輪談判的主要訴求

  • 烏克蘭

《俄羅斯衛星通訊社》報導，第一輪俄烏談判在白羅斯境內與烏克蘭接壤地區，普里皮亞季河畔舉行。烏克蘭代表團的主要成員有：烏克蘭國防部長阿列克謝・列茲尼科夫、烏克蘭議會「人民公僕」黨黨團領導人達維德・阿拉哈米亞、烏克蘭外交部副部長尼古拉・托奇茨基。烏克蘭的主要訴求為「立即停火，和從烏克蘭領土撤軍。」

  • 俄羅斯

至於俄羅斯方面的主要訴求，俄方談判代表梅丁思基雖然沒有對外透露，但俄羅斯總統普亭，在俄烏談判同日，透過與法國總統馬克宏通話，向西方宣告他的三大訴求。《中央社》報導，根據克里姆林宮發出的聲明：「普亭強調，只有在俄國的合理安全利益獲無條件接受，包含承認俄國對克里米亞主權、烏克蘭去軍事化與去納粹化、確保烏克蘭的中立地位後，才有罷兵可能。」

法國愛麗舍宮的聲明則表示，馬克宏在90分鐘的通話告訴普亭，請他停止攻擊烏克蘭平民和民用基礎設施，以及保護主要道路安全，特別是烏克蘭首都基輔南邊的道路。普亭明確表示願就這3點做出承諾。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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