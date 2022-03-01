本土新增4例，幼兒園群聚再擴大已累積24確診

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增44例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入（25例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為23例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自菲律賓（12例）、美國（6例）、香港（3例）、印尼（2例）、泰國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、捷克、新加坡、日本、比利時及瑞士（各1例）移入，另9例調查中。入境日介於今（2022）年2月5日至2月28日。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天4例本土中案20657為台北市40幾歲女性，和宗教春酒相關，是19991同事，2月14日為最後職場接觸日，20657在2月18日開始居隔，當時採檢為陰性，2月28日居隔期滿前採檢為陽性，CT值為29。

桃園市3例皆和米迪幼兒園相關，案20658、20659、20660，三案皆為20621的兒子，年齡在5-10歲間。於28日當天發燒、開始居隔採檢出陽性，CT值在22-25之間。

今日累計疫苗總共施打4714萬人，第一劑覆蓋率來到82.84%、第二劑達76.58%、追加劑覆蓋率則為41.44%。

莊人祥表示，從明（2）日開始開放25期預約接種疫苗追加劑，已在去年12月19日前打滿兩劑滿12週者可上網預約，55歲以上為上午10點，38-54歲為中午12點，18-37歲為下午2點。開放時間至4日中午12點止，請符合資格者這幾天把握時間。

提供各縣市疫苗量能151萬人份， AZ為1萬6000、BNT為20萬6000、莫德納121萬1000、高端為7萬6000。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有兩條不明感染源今日監測期滿，目前國內還有6條監測中的不明感染源傳播鏈。上圖中為火鍋店餐廳店員職場傳播引起家人群據 ，案20396、20397為父子，兩人序列和桃機雙北設計師序列不同，會進一步確認是否和板橋家庭群聚、汐止手搖飲、樹林電子場相關。目前感染來源只能鎖定為用餐店員，推測這一起傳播由20456個案開始，該個案2月17日喉嚨痛，推測為最早染疫個案 ，此傳播鍊將監測到3月12日。

圖下方右和中分別為新北和台北加強型防疫旅館護理師傳染個案， 新北基因定序接和目前本土傳染鏈不同，應是有其他境外移入來源，該案監測到4日期滿。台北加強型防疫旅館個案接觸個案較少，鎖定5位病毒量較高座序列比較，4位序列不同，剩下1位繼續採檢。

另一待釐清傳播鏈為台中港驗船師20455，序列還未出來。

目前仍有4條傳播鍊、共27例序列不明，包含桃園米迪幼兒園、台中驗船師和台北新北2位防疫旅館護理師。

境外新增序列為美國移入個案20089，推測是在7+7期間因為姐姐20395送餐確診，兩人的序列一致，但和所有本土序列不一致。目前總共有15個Omicron序列被驗出。

指揮中心表示，7日開始國籍航空機組員檢疫期間將從14天將為10天。針對長程航班，若已經接種追加劑滿14天、評估家裡可一人一室，則適用5天居家檢疫及5天自主健康管理，入境第0天、第5天、第10天需做 PCR、第7天做快篩。若在防疫旅宿進行檢疫，入境之後不需做PCR。 針對短程航班，若已經接種追加劑滿14天，改為7天自我健康監測，每7天進行PCR兩次增加一次快篩。 若還未接種追加劑未滿14天，長期航班維持5+9，短程維持7天自主健康管理和每7天的PCR。

有4名從烏克蘭至土耳其欲登機學生，因為沒有出示PCR檢驗而遭航空公司拒絕，指揮中心回應沒有一定要出示才可登機的規定，從1月4日起至今沒有持報告進到國內就有641人， 這部分會再請外交部民航局做溝通。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範