湧言會駁「跳船說」，推22人力拚年底議員選戰：顏若芳、趙怡翔都入列，王定宇：成為民進黨最強戰力

民進黨派系「湧言會」的精神領袖、三立媒體集團董事長林崑海上月過世，一度傳出湧言會的成員將在選前「跳船」；今（1）日湧言會召集人、立委王定宇率22名議員選將包括「口譯哥」趙怡翔、前民進黨發言人顏若芳等宣佈投入選戰；王定宇說，湧言會為民進黨爭取更多地方議會的席次，並成為最強戰力，而且持續提供舞台給沒有政治背景的年輕人，讓新一代走向各地方議會。

王定宇：湧言會是最年輕組織

王定宇、立委趙天麟等，今天率領湧言會要投入地方議會選舉的參選人，在台大校友會館舉辦「湧往前進」全國議員參選新人記者會。宣布在台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、彰化縣等地推出22位選將。

湧言會決策委員包括，王定宇、趙天麟、立委林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻、新竹市議員李妍慧等人也現身相挺，王定宇致詞時表示，湧言會要為民進黨爭取更多地方議會的席次並成為最強的戰力。

王定宇表示，新一代走向各地方議會，湧言會將做好品管，推出最好的人選；湧言會是年輕的組織，專注於公共政策辯論、年輕世代培養，將提供舞台給沒有政治背景的年輕人。

王定宇也說，湧言會現在還有很多現任的公職人員，他們把鎂光燈留給新人，培養後進就是湧言會的精神，就像北市議員阮昭雄交棒給「口譯哥」趙怡翔參選，湧言會把舞台全部提供給新人，未來會照亮地方，守護城市和台灣的未來。

全台22位選將，18位新人參選

湧言會這次共計推出18位新人參選，包括台北市第1選區（士林、北投）林延鳳、第5選區（中正、萬華）康家瑋、第6選區（大安區）趙怡翔；新北市第2選區（五股、蘆洲和部分三重）李宇翔、第8選區曾進益；桃園市第1選區（蘆竹、龜山和部分桃園）李柏瑟；彰化縣第1選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）辜皇譯、第2選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）吳為杰；台南市第1選區（後壁區、白河區、東山區）張豪澤、第2選區（後壁區、白河區、東山區）陳俊安、第3選區（北門區、學甲區、將軍區）李開通、第7選區陳世霖、第8選區（永康區）林建南、第11選區（北區、中西區）陳皇宇；高雄市第1選區（三民區）李庭慧、第3選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）林志誠、第8選區（前金區、 新興區、苓雅區）鄧巧佩及第10選區（前鎮區、小港區）黃雍琇。

另有4位「回鍋」選將，包括角逐台北市第4選區（中山區、大同區）的前民進黨發言人顏若芳、台南市第10選區（台南市東區）的前議員陳金鐘，以及高雄市第11選區（大寮區、林園區）的前議員李雨庭、蔡昌達。

要將議員席次交棒給趙怡翔的阮昭雄表示，如何把「口譯哥」的知名度，轉化成趙怡翔的民調支持度，是目前最大的功課。

曾任民進黨中央黨部發言人，這次回鍋參選市議員的顏若芳則說，覺得自己像是「半中古的新人」，但回到地方她仍把自己當成新人一樣去拼去努力，議員是為市民和政府拉起橋梁，秉持2014年的初心與熱情繼續衝。

王定宇強調，民進黨在上次的地方選舉，遇到「韓流」大海嘯，高雄有三分之一的老議員因此落馬，所以這次的回鍋參選，是要將價值導正、恢復正常；他們也像是新人一樣努力不懈，只是多了一次議員的經歷；湧言會不論是第一次參選或曾任過議員，給的要求和幫助都一樣。

正國會也有「台灣尚青」

面對年底的九合一選舉，民進黨內的派系早就都紛紛動起來，由老鳥帶新人，聯合宣布投入選戰，爭取民眾支持；像民進黨派系「正國會」也在1月底時，由正國會領頭羊的前交通部長林佳龍召開記者會宣布，正國會將推出11位40歲以下青年縣市議員擬參選人，組成「台灣正青」聯合競選，爭取民進黨縣市議員初選。

「台灣正青」首波參選人包括宜蘭縣第1選區（宜蘭市）縣議員黃惠慈、基隆市七堵區的曾怡芳、基隆市安樂區的游本明、新北市第4選區（板橋區）的山田摩衣、新北市第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的張銘祐、台中市第2選區（清水區、沙鹿區、梧棲區）的林佳儀、台中市第4選區（后里區、豐原區）的廖芝晏、台中市第13選區（大里、霧峰區）的蔡美華、高雄市第7選區（三民區）的蔡佳庭、高雄市第6選區（鹽埕、鼓山、旗津區）的張峻榕。

林佳龍當時表示，「台灣正青」有雙重意義，一是台灣正常國家運動要繼續發展的青年連線，同時，要呈現新青年、新政治的形象，為已經邁入35年民進黨注入新血。民主就是一場沒有盡頭的接力賽，希望他們投入心血，做民進黨的防腐劑、改革派。

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核稿編輯：翁世航