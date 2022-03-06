俄羅斯侵烏戰爭中的認知戰，剛好可作為台灣人媒體識讀的警惕

文：麟左馬

From Russia with Love，或說來自祖國的疝意，最大的優勢就是語言接近、滲透便利。通常都已經在這個社會網絡裡練兵多時，戰前準備充分，戰時可以隨時把已經打通的通訊管道和熟練的煽動手法拿出來用。

舉幾個例子來分類手法：

為特定目的編輯素材：移花接木的戰爭影片

各種歷歷在目的照片和影片，畫面鮮活，故事性立體如真，容易打進人心。看見大樓被炸、婦幼哭泣逃生，你不心痛？看見大軍壓境、空投炸彈，你不害怕？

且不論Photoshop和Deep Fake技術有多麼精良，故事能撩撥情緒，情緒能啟動行為，只要讓你按讚、按怒、按笑，甚至轉發，目的就完成了。恭喜成為情緒的奴隸和認知戰的俘虜～至於真相什麼的，你分享資訊的時候、讓演算法記住你這則偏好的時候，你都不在意了，哪裡還會在意因為你這次使用者行為，被推播一則煽情假消息的友人？

不過，你的情緒不是你的情緒，往往是操盤手的操弄對象。俄羅斯當局是當代認知戰的第一把交椅，而語言接近的烏克蘭社會，是俄羅斯在資訊戰上的練兵場，已經熟門熟路到像你打開你家冰箱拿冰茶一樣順手又妥當。

舉個例：俄羅斯散佈車臣軍隊照片，營造俄羅斯勢力範圍下的國家圍攻烏克蘭的氛圍。但其實這是2019年的車臣共和國前總統舊照片。

只要不查證，什麼東西配了圖、有個影片，看起來都像是真的。在技術精熟如老司機的俄羅斯網軍手上，大量的烏克蘭慘況、俄羅斯捷報、俄軍全面包抄、白俄羅斯及其他鄰國聯軍協同俄軍進入烏克蘭首都基輔等等消息，都全力營造一個堅確的氛圍：

戰力強勁的俄羅斯大軍襲來，弱小無助的烏克蘭不要抵抗了。束手就擒吧～

但事實上，直至台灣時間3月1日上午，俄國陸軍還離烏克蘭首都基輔有65公里以上的距離。所以你看到的坦克圖片都絕對不在烏克蘭首都。當然，也很有可能是幾年前的舊照片移花接木。反正蘇聯時代的建築長得都差不多，任何危樓看起來都像烏克蘭的任何城市。

台灣駐日外交官蘇啟誠自殺案件，就是因為污衊台灣外交使館的能力，以吹捧中國使館威能的假消息，在民眾急於究責的氛圍裡促成。氛圍可不是什麼不重要的事，可以導致很多非理性決策。

作者提供 知名網路闢謠圖片

我的建議是：如果你也不確定消息來源，至少不要轉發。謠言止於智者。只要愈多人看得心驚肉跳、慷慨激昂、悲從中來，馬上不吐不快地按下分享，讓這些資訊戰專用的假消息在你手上補血，獲得新生命。何必？它就是為這個後果而設計出來的貼文、動圖、影片，你一激動就落入它坑底。

利用自身媒體管道：俄新社預排上架新聞

2月26日午夜，俄軍侵烏戰爭開打兩天內，俄新社這個俄國官方新聞通訊社上架一則新聞後，一分鐘內就下架。網友當然不會錯過，把頁面歡樂地留存在開放網域上。

點進去看，這則官方宣告的內容大約是：俄國閃電戰拿下烏克蘭了！大俄羅斯、小俄羅斯、白俄羅斯終於回歸一體。西方秩序莫再妄想掣肘俄羅斯，俄羅斯將再起～新的世界秩序由大一統的俄羅斯來制定。

幸而我們已經知道，俄羅斯沒有成功閃電戰，烏克蘭擄獲的俄軍戰俘還比較多。這是一篇預排上架的文章，由俄羅斯政府要求各大新聞在2月26日午夜結束前上線。畢竟兩天內閃電戰奪取烏克蘭是多麼大的功績，怎麼好意思不把祝禱先寫得冠冕堂皇，為民族統一而戰、為歐洲自治而戰～個屁。俄國就是沒有完成爭議與戰略目標而已，只好趕緊把歌功頌德的糗文章下架。

但如果事情像俄國夢中推演的一樣順利，這種漂亮文章同時在所有俄語媒體上炸開花，就會是普丁政府光輝成就、俄羅斯民族榮耀加冕時，王冠上的珠寶。不過以兩日閃電戰的戰略設定為前提，軍備和政治資本準備可能都不足，加上國際銀行間的轉帳制裁，俄國離床頭金盡更近一步。但不排除普丁為了屈敵而動用毀滅性武器的非理性打法，以免因為戰敗而付出重大政治代價。

細胞滲透式謠言：聊天群組裡轉發的無名小故事

家族LINE群組傳來這則訊息時，我心裡就三個字：沉住氣！

“轉貼~~~ 眾人有很多人不明白俄羅斯和烏克蘭之間爲啥鬧，我換一種通俗的比擬方式給您敘述一下就明白了： 20多年前，烏克蘭與前夫（俄羅斯）離婚，幾個孩子也歸了她，前夫對她也很夠意思，給了不少錢還留下了不少家產，之後前夫俄羅斯還替她還清了2000多億的債務！擺脫了前夫，她開始與村霸（老美）及一幫浪公子（西方）開始眉來眼去，這倒也罷，她居然完全聽順村霸和浪公子們的，勾搭在一起對前夫圍攻，前夫很生氣，於是硬搶回來一個孩子～克羅米亞！於是她開始懷恨做夢了，想嫁給北約家族，仗勢擠壓前夫，而村霸老美並不想娶她，只想利用她來欺負她前夫俄羅斯，她還時不時地對另外兩個孩子（盧甘斯克和頓內次克）動不動就拳腳相加，逼得這倆孩子天天哭着找爹，那村長惡霸一直在一旁拱火，只是時不時地送點過期的東西（彈藥），她自以爲有人撐腰，對前夫更加放肆挑釁，前夫忍無可忍，帶着傢伙衝過來把倆孩子保護起來，這下她連同村霸及那幫浪公子全都慫了，前夫不依不饒，現在開始打上門去了～～”

故事也太他媽美化俄羅斯了！這可是沒有正當理由、沒有實際衝突，就全面侵略一個主權國家的戰爭行為欸！

在台灣或泰國，LINE是非常滲入個年齡層，尤其是資訊能力比較有限的中高齡手機使用者的通訊軟體。如果在俄語世界，這樣的謠言大概就在VK上散播。

Photo Credit: AP / 達志影像

通常只以LINE為資訊主要來源的人，往往對不貼身的事情都不太清楚，例如國際情勢。使用簡單的村落社群八卦故事格式，對這些人而言是非常聰明有效的宣傳方式，因為人際關係和基本情感本就是最容易打動人心的事件。我就新寫一段故事來回覆家族群組：

「俄羅斯惡霸強搶烏克蘭民女已久，民女好不容易趁惡霸家道中落，逃出鐵幕，還在找辦法安生度日。正當尋求其他被惡霸欺凌過的鄰居組成守望相助互助會，惡霸看見曾在自己掌控下的女人居然要圍起柵欄不准他侵門踏戶，馬上惱羞成怒，趁籬笆搭好之前闖進民女家裡，暴打她、打她到沒人敢要的程度，最好拖回自己家裡關著，把她重新鎖成禁臠。現在就是惡霸去民女家裡暴打她的階段，而鄰居還沒來得及進門搶救。」

你可以轉貼這段給你家庭群組，輕鬆理解俄烏戰爭。

可怕的是，原本那段故事，從用語到用意，都顯然是中國產、台灣推播。因為台灣也使用中文，而且也是中國政府意在必得的欲統治範圍，正是資訊戰、認知戰的完美練兵場。而簡訊軟體，對很多中高齡使用者而言，如同親友掛保證，什麼資訊都更可信三分。就像你生病或要打官司，會傾向從認識的人介紹認識的醫生或律師一樣，你的家族群組也會傾向相信認識的人直接傳來的資訊。