歐美凍結俄羅斯「外匯存底」大幅提高央行穩定匯率難度，專家：西方金融武器庫中最具威力的殺手鐧

俄烏衝突進入白熱化，歐美國家將祭出最具威力的金融制裁，擬定禁制莫斯科當局動用外匯存底（foreign reserves），停止為普亭（Vladimir Putin）政府提供大筆經費。專家對此強調，該措施大舉提高了對俄羅斯央行穩定匯率的難度，甚至造成外資對莫斯科的信任危機。

歐美各國殺手鐧，限制俄羅斯央行外匯存底

俄羅斯金融市場重創，盧布（ruble）兌美元從上週，1美元兌換83盧布下跌至111元盧布，跌幅超過20%，自從烏俄危機爆發以來，盧布已經貶值超過3分之1。

美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）說：「⋯⋯美國將限制俄羅斯利用資產，且破壞穩定提供資金的能力，鎖定俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），還有其周圍核心的幕僚高官等。」

白宮官員告訴《華爾街日報》，美國制裁一個名為（Russian Direct Investment Fund）的關鍵主權財富基金，進一步截斷莫斯科使用政府機構、私人銀行來管理央行業務。

而該基金的執行長Kirill Aleksandrovich Dmitriev是普亭的密友。目前他已經列入制裁黑名單中，白宮官員強調，未來將陸續曝光普亭身邊腐敗的商業夥伴，而這些人正是幫助普亭能持續掌權的關鍵。

另外，2月26日美加以及其歐洲盟友，發布聯合聲明阻止俄羅斯動用高達6300億美元（新台幣17.6兆元）的外匯存底，企圖「削弱制裁力道」。

國際外匯存底（foreign reserve）：一國政府可直接用於國際支付的貨幣資金，同時也是維持該國貨幣匯率，能隨時徵調支付或干預外匯市場的能力。其來源多為該國政府收購黃金、國際收支順差等。

《華爾街日報》稱，這些外匯存底是俄羅斯多年，靠著出口石油、天然氣建立起來的龐大資金，並且將這些收入換成大量證券、黃金。經濟學家表示，禁制動用外匯存底，將對俄羅斯金融系統造成打擊，也是「西方金融武器庫中最具威力的殺手鐧。」

過去，假設俄羅斯市場出了問題，投資人仍可以指望其央行利用外匯存底出手，盧布則能穩住，如今穩定匯率的存底遭到限制。愛爾蘭央行前副行長格拉克（Stefan Gerlach）說：「這大舉增加了俄羅斯經濟管理的難度。」

格拉克強調，金融體系需要信任，假設交易方和俄羅斯企業做生意，意識到必要時（危機），卻無法從當地政府取得幫助，那麼交易的風險就會變得非常高，也相當於動搖金融體系的根本。

中國沒有參與此次制裁計畫

台中銀行業內人士告訴《關鍵評論網》，外匯就是國外的貨幣（泛指現金、支票本票及匯票），和可兌換的有價證券（包含公債、國庫券、股票還有公司債），由於現金沒利息，保管麻煩，也無法自由出入各國，因此各國多以現金以外的方式，支付款項。

他說，各國外匯存底，少部分是以現金持有，大部分都還是以黃金、有價證券，或者是債券。另外許多人誤解，外匯存底越多越好，其實是不正確的，以資源的角度而言，雖然賺了「錢」，但是國內的資源卻不斷外流。

資源跟外匯的穩定，成為企業管理的依據。台灣中央銀行指出，該國貨幣和其他國家的貨幣，價值有一定比例，也就是「匯率」。以台灣而言，假設美金1元等於台幣28元，也就是台灣央行買進1億美金，同時也有了28台幣的負債，任何國家的央行，都必須遵守「資產與負債平衡」的概念，才能穩定匯率，利於企業對外貿易。

業內人士指出，任何國家想要動用「外匯」，就必須編列等值的資金，又或者是發行「公債」向民間籌款。如今，俄羅斯遭到歐美各國凍結外匯存底，意味著現在或過去發行的國家公債，面臨拋售價跌的窘境，進一步加劇國內的通貨膨脹、也對基礎建設財源造成打擊。

不過，這個制裁仍有變數，最大因素就是中國。《華爾街日報》報導直指，中國的外匯存底和銀行業規模龐大，假如北京繼續支持俄羅斯，將大大減弱制裁的力道，截至2021年12月底，中國外匯存底規模為3兆2502億美元（新台幣91兆056億元），足以支撐俄國斯換匯賣債的壓力。

根據數據顯示，俄羅斯早已分散國際地緣政治風險，在2021年已經陸續出脫美元、美債，降低了對美國的依賴。俄羅斯目前僅有16%的美元、32%的歐元、22%黃金和13%的人民幣。《彭博社》指出，俄羅斯未來若能順利出脫人民幣資產，將為當下戰事提供著要的流動性資金。

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核稿編輯：翁世航