《余英時訪問記》中的「據聞」

得知《余英時訪問記》已出版，我立即訂購，書到手後便開始閱讀。這是有關余英時生平「三部曲」的最後一部，第一部《余英時回憶錄》乃余英時親自撰寫；第二部《余英時談話錄》是余英時口述，李懷宇整理，仍然可以說完全是余英時的言論；第三部《余英時訪問記》內容雖然是基於余英時的訪問，但標明作者是李懷宇。

圖片由作者提供

我已讀了《余英時訪問記》六十多頁，此書給我的感覺與前兩部明顯不同，因為它除了記錄余英時如何回應提問，也包含了不少作者李懷宇的見解和感想。暫時我對這本書的印象沒有前兩部的那麼好。

今天讀到〈歷史的偶然與巧合〉一章，其中一段令我有點不以為然：

據聞，李澤厚曾言：如果他當初同樣有機會到美國留學的話，他有可能成為今天美國學界的余英時。余先生聽了這話說：「有可能的。不過有兩個因素：他到外面來，是什麼一個心態？他選的是哪一行？就不一定了。這個也無從算起的。」（頁54）

余英時答得很合理得體：當然是「有可能的」，但也當然「不一定」。他提出了兩個因素，其實因素何止兩個，還有「研究的項目是甚麼？」、「在哪間大學做研究？」、「遇到怎樣的同事和同行？」、「身體狀況如何？」等等。余英時是隨便提出兩個因素，重點是「無從算起」。當然是無從算起啊！

令我感到不以為然的，是李懷宇那「據聞」二字。通常「據聞」根本就是道聽塗說，所聞者不確定來源，因而不知道是真是假。李懷宇跟余英時談話，說到自己道聽塗說的東西，那沒問題，因為是兩人的私談而已，可以無拘無束。然而，公開寫出來便不同了，尤其是那不是人人都聽過的「據聞」，尤其是那「據聞」是負面的，或很可能被理解為負面的，因而間接貶抑了「據聞」的主角。關於李澤厚的這個「據聞」，我就從未聽過，而且理解為負面的——假如李澤厚真的這樣說過，我會認為他把自己看得太高和對世事看得過份簡單了，還會感到一陣酸味。

我不肯定自己有沒有曾經在文章裏引用類似性質的「據聞」，但至少現在已十分警惕，避免這樣做。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者網頁。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin