受烏俄衝突刺激欲擺脫俄國天然氣依賴，德國擬提前2035年達100％綠電可能嗎？

《中央社》報導，俄羅斯入侵烏克蘭，德國受刺激而調整能源政策，擬提前在2035年前達成100％綠電的目標，以減少對俄羅斯天然氣的依賴。

俄羅斯入侵烏克蘭撼動歐洲安全秩序，更凸顯歐洲對俄羅斯化石燃料的依賴程度。歐洲各國高度依賴俄羅斯的天然氣。根據歐盟能源總局數據，歐盟是全世界最大天然氣進口國，其中最主要來自俄羅斯（41％），德國依賴程度則高達55％。

據《中央社》報導，在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）眼中，天然氣不僅是單純的商品，也是用來勒索歐洲的地緣政治工具，近年不時出現斷氣或減少運量的情況，讓各國苦不堪言。

據《自由時報》報導，《路透社》獲得一份政府草案文件，德國調整能源政策，擬提前在2035年前透過可再生能源供應，滿足所有電力需求，減少對俄羅斯天然氣的依賴。德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）強調，能源供應就是國家安全，德國將加速可再生能源的擴張，減少對俄羅斯化石燃料供應的依賴，財政部長林德納（Christian Lindner）將此稱為「自由的能源」。

據該份草案，德國政府計劃修改《再生能源法》，準備在未來幾年大幅擴充風力和太陽能的發電容量，將原本2050年前完全依賴再生能源的目標，提前在2035年前完成，到2030年國家風能或太陽能的份額應達到80％。

不少懷疑聲浪傳出，如果不依靠來自俄羅斯的天然氣，德國還能繼續運轉嗎？據《衛報》報導，德國最大的天然氣和電力供應商「E.ON」的首席執行長萊昂哈德・伯恩鮑姆（Leonhard Birnbaum）表示，雖然今（2022）年冬天的能源供應無虞，但明（2023）年可能會面臨更大的挑戰。由於歐洲的天然氣儲量足夠高，「如果俄羅斯的天然氣進口完全中斷，那麼直接影響就不會那麼顯著。但明年冬天，我們可能無法滿足所有工業客戶的供應需求。他們中的一些人可能不得不關閉電源。」

據《衛報》報導，進口液化天然氣（LNG）是能源多元化的一種選擇。然而德國缺乏處理液化天然氣進口所必需的後端設備，且液化天然氣價高昂。另外，據《財富雜誌》報導，主要液化天然氣出口國卡達，在最近的一次天然氣會議上表示大多數的液化天然氣出口是長期合作，顯示德國要在近期將能源替換為液化天然氣可能性不高。

如何讓再生能源的擴張速度跟上？據《CNBC》報導，歐盟可再生能源戰略，在很大程度上依賴於消費者安裝的小型太陽能裝置。這種模式透過設置大量電網，將多餘的能源適時轉移到需要的地方，解決再生能源如風電或太陽能在間歇性情況無法供電的問題。E.ON也 開始在未來五年內投資220億歐元以升級和數位化電網。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺