為何馬來西亞不制裁俄羅斯？回顧馬俄建交55年以來的政經文教關係

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事近來在全球引起很大反應，各國紛紛斥責俄羅斯的冒然舉動，並加入制裁俄羅斯的行列。然而東南亞國家在俄烏戰爭上的官方立場多傾向保持中立並呼籲和平解決，僅新加坡和印尼政府明確表態反對俄羅斯侵略，緬甸軍政府則表明支持俄方。事實上，大多數東南亞國家雖然表面上維持中立，但在3月2日的聯大決議上都贊成譴責俄羅斯侵略烏克蘭。

東南亞國家在俄烏戰爭上左右搖擺的立場，顯示國家利益的重要性大於價值觀和意識形態——一方面需要俄羅斯介入平衡中國在南中國海的勢力，以及維持與俄羅斯的經貿和軍事關係；另一方面為了順應西方陣營建立的世界秩序，而不得不左右逢源。馬來西亞「不選邊站」的外交政策在這場戰事中盡現。

筆者曾就馬來西亞對外關係的特性寫過三篇文章——〈爲何馬來西亞護照那麽好用？這得從馬國「左右逢源」外交路線與多元文化談起〉、〈馬來西亞也有自己的「一帶一路」，還一度成了非洲第三大外資來源國〉以及〈狂人首相重來：以小搏大的「馬哈迪式外交」，會讓馬來西亞走向何方〉，可以看出多數情況下，價值觀次於國家利益。除了巴勒斯坦和波士尼亞議題外，馬來西亞更看重經貿利益和地緣政治。本篇筆者將延續這一思路，供讀者們瞭解馬來西亞與俄羅斯在政經文教上的關係。

從強烈反共到接納蘇聯 軍備貿易是突破口

相較葡萄牙、荷蘭、英國和法國，20世紀中葉以前俄羅斯在東南亞並未留下太多足跡。沙俄曾於1817年在菲律賓馬尼拉設立領事，以進行馬尼拉-廣州-俄羅斯遠東地區之間的貿易活動。沙俄也曾於1894年在荷屬東印度巴達維亞（今印尼雅加達）設立領事。

沙俄與馬來亞的關係要在1914年檳城戰役時，德國巡洋艦擊沉沙俄巡洋艦「珍珠號」，馬來漁民協助拯救俄羅斯船員後開啟新篇章。如今俄羅斯駐馬大使館每年都會官方悼念犧牲的船員，並感謝馬來西亞人民的幫助。

On October 26, annual wreath laying ceremony was held on the Western Road Cemetery in Georgetown, Penang Island, to commemorate officers and sailors of the Russian Navy cruiser "Zhemchug" that sank in waters of Malacca Strait during the World War I.



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美蘇冷戰初期，馬蘇兩國的官方接觸有限，歸因於馬來亞屬於西方陣營且強烈反共。因此，蘇聯在馬來亞和整個東南亞所採取的策略非輸出意識形態，而是和平共處。此為馬蘇兩國開展貿易關係的基礎，1960年代蘇聯就成了馬來西亞最大的橡膠輸出國。

馬蘇兩國於1967年建交，比馬中建交還早7年。馬來亞大學教授K.S. Nathan指出，由於當時馬共的支援多來自北京，而非莫斯科，蘇聯正好是平衡中共的重要勢力，尤其在中蘇交惡後。然而，馬來政府仍不放心與蘇聯正常接觸，因當地的克格勃（KGB）情報活動非常猖狂。正如中共之於馬共華人，蘇聯對親共的馬來族有很大影響力。1970年代末兩名勾結蘇聯的副部長被逮捕，表示馬國政府對蘇聯仍保持一定戒心。

1980年代馬哈迪上台後，馬來西亞嘗試從親西方政策轉向中立，故馬來西亞與蘇聯的關係有所改善。蘇聯/俄羅斯也非常看重馬來西亞在區域內的戰略地位。學者William Kucera指出，兩國開展戰略合作是基於六大要素——中國因素、車臣穆斯林問題、馬六甲海峽、軍事科技、太空計畫以及投資。如今馬俄兩國主要在軍事、太空和教育上開展合作，接下來讓我們來看看雙方在這些領域上的交流。

用棕油換武器的軍購

俄羅斯在東南亞有舉足輕重的軍事影響力。專欄作家Sholto Byrnes指出，俄羅斯是東南亞最大的武器供應國，其中越南和緬甸最依賴俄製武器。由於越緬兩國位處東南亞-中國前線，他們需要俄羅斯來平衡中國勢力。至於馬來西亞，其實並不依賴俄羅斯作為保護者，其購買俄製武器的初衷是要分散單靠歐美供應商的風險。

早在1990年代，馬來西亞就已向俄羅斯購買米格-29戰機，同期空軍也配有美國F/A-18大黃蜂戰機和英國鷹式教練機。然而米格-29戰機面臨可靠性問題，不僅零件常常缺貨，維修費還很貴。因此，馬來西亞空軍決定在2015年將所有米格-29戰機退役。

米格-29之外，馬來西亞空軍也向俄羅斯購買了蘇-30戰機。蘇-30戰機雖然是東南亞最先進的戰機之一（僅次於新加坡配備的F-35和F-15E戰機），但同樣面臨零件短缺和維修費昂貴的問題。

馬來西亞購買俄製武器的另一個原因是俄羅斯允許使用棕油作為支付方式。作為棕油生產大國，馬來西亞在2003年的蘇-30戰機訂單中，有三分之一的款項是以棕油償還。

鑑於俄製戰機長期使用並不可靠，馬來西亞空軍已把目光轉向法國飆風戰機和歐洲颱風戰機。但歐盟在棕油問題上無法與馬來西亞妥協，故馬俄之間的軍備-棕油貿易合作關係仍會因現實考量持續下去。

此外，值得一提的是，除了太空領域的合作上，俄羅斯是協助馬來西亞發射衛星的重要夥伴外，作為購買蘇-30戰機的抵消，俄羅斯曾協助訓練兩名馬來西亞籍的太空人。2007年，原是醫生的Sheikh Muszaphar Shukor受訓完畢後，就獲俄羅斯送往國際太空站，成了馬來西亞家喻戶曉的首位太空人。

Photo Credit: 中央社 圖為2018年2月參加新加坡航展的馬來西亞蘇-30戰機。

俄羅斯平價醫學教育 仍是大馬出國學醫選擇

俄羅斯另一個影響力來自其學費低廉的醫學教育。馬來西亞的醫師主要在國內公立和私立大專培養，也有不少畢業自海外醫學院。

根據馬國1971年醫藥法令，約有354家國外大學醫學系被承認，其中俄羅斯佔了5家。相較學費昂貴的澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國和美國，俄羅斯醫學系的學費（含住宿）總計馬幣28至35萬元（約新台幣190萬至237萬元），僅需英美澳等國三分之一的費用。俄羅斯醫學系的學費也跟馬來西亞私立大專不相上下。