來自好萊塢的抵制：《蝙蝠俠》等鉅作暫停俄羅斯上映，「奇異博士」表示大家需要採取行動

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，而後世界各國包含美國、英國、加拿大以及歐盟等等，從經濟、能源、運輸等面向祭出制裁，此戰爭衝突也延燒至運動圈、藝文圈等各行各業，意見領袖也紛紛跳出喊話，呼籲譴責暴力行為。

好萊塢片廠也在昨（28）日陸續開出響槍，影視產業龍頭迪士尼宣布，暫停旗下所有電影在俄羅斯的上映計畫，成為首家對俄羅斯採取行動抵制的好萊塢大型片廠。

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根據《綜藝報》報導，迪士尼發出聲明表示：「有 鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，產生的悲劇以及人道主義危機，我們將暫停在俄羅斯上映電影，包括皮克斯即將上映的新作品《 青春養成記 》。與此同時，由於新出現的難民危機，我們也正在與非政府組織夥伴合作，為難民提供緊急援助和其他的人道主義援助。我們也將根據不斷變化的形勢，在未來做出相關的業務決策。」

隨著迪士尼開啟抵制行動， 美國電影協會（Motion Picture Association，MPA）緊接著發表聲明，表示：「美國 電影協會與國際社會站在一起，維護法治，並譴責俄羅斯入侵烏克蘭。我們代表領導電影、電視和串流媒體，表達我們對充滿活力的烏克蘭最強烈的支持，他們和所有人一樣，應該在和平之中生活。 我們將繼續關注局勢，與我們在全球創意領域的成員和夥伴密切合作。 」

迪士尼除了 《 青春養成記 》之外，接下來將問世的商業大作還有漫威 《奇異博士2：失控多重宇宙》以及從《玩具總動員》（港譯「反斗奇兵」）系列產生的獨立電影《巴斯光年》。且近日，飾演「奇異博士」且是今（2022）年奧斯卡最佳男主角提名者的班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），在好萊塢星光大道受封儀式之中，也公開大力表達對俄羅斯的譴責。

班尼迪克康柏拜區說：「烏克蘭正在發生的事情是顯而易見的，在此表達我對烏克蘭人民的支持，我也和那些反對俄羅斯統治者的愚蠢和暴行的人們站在一起。現在，我們要做的不僅僅是思考和祈禱，我們不能再開倒車，這不再是貪婪、懶惰或無能的時代，我們需要採取行動，可以支持相關組織，可以支持在當地幫助難民的人們，可以支持人權組織，可以向政客、銀行等機構施壓，讓這些人見識到你可以做的任何事情，以便提供烏克蘭幫助。這些都是有可能的，我們不能再退縮。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 班尼迪克康柏拜區於美國時間2月28日，成為好萊塢大道的星星之一。

而在迪士尼之後，華納兄弟也跟上抵制行動，表示暫停《蝙蝠俠》在俄羅斯的上映計畫，這部由羅伯派丁森（Robert Pattinson）主演的電影，原先預定在3月2日於俄羅斯上映。

根據《好萊塢報導者》報導，華納兄弟發出聲明表示：「 鑑於烏克蘭的人道主義危機，華納媒體暫停 《蝙蝠俠》 在俄羅斯的發行， 隨著事態的發展，我們也將繼續觀察情況。 我們希望這場悲劇能夠迅速而和平地解決。」

華納兄弟除了 《蝙蝠俠》之外， 接下來將推出的商業鉅片還有《哈利波特》衍生作品《怪獸與鄧不利多的秘密》以及動畫作品《DC超級寵物軍團》。除了迪士尼、華納兄弟之外，索尼影業也跟上抵制腳步，宣布也將暫停旗下新片《魔比斯》的俄羅斯上映計畫。

索尼影業表示：「由於烏克蘭正在進行的軍事行動以及由此產生的不確定性，和該地區正在發生的人道主義危機，我們的作品將暫停在俄羅斯的影院上映，我們的祈禱與所有受到影響的人同在，希望這場危機能夠迅速得到解決。」《魔比斯》是索尼影業基於《蜘蛛人》的宇宙觀而產生的系列故事，原本將於3月24日於俄羅斯上映。

雖然俄羅斯的票房表現比不上北美、中國等大型市場，但其實俄羅斯也是全球票房最高的市場之一，更是好萊塢電影極為看重的票房重點地區，就以去（2021）年 《蜘蛛人：無家日》為例，在俄羅斯上映至今，已經超過4450萬美金的進帳。

因此，由迪士尼帶頭，其餘片廠跟進響應的抵制活動，也確實會造成好萊塢大片的票房影響，不過從戰爭與人道主義危機角度來看，顯然好萊塢大型片廠也在票房上做出了選擇與犧牲。

最後是串流影視龍頭Netflix， 也緊接著發表聲明，宣布不會迎合俄羅斯的相關法規，在平台播放俄羅斯官方新聞台節目。俄羅斯政府日前表示，要求日用戶超過10萬的串流影音平台，必須遵守當地法規播放多家聯邦電視台的節目。根據《路透社》報導， Netflix發言人表示：「考慮目前烏俄戰爭的情況，我們並沒有計劃將這些頻道加入我們的串流平台之中。」

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核稿編輯：羅元祺