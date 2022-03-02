【TNL沙龍本週議題】烏俄戰爭開打，你有什麼看法？

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俄羅斯與烏克蘭日前正式開打，目前最新情況為，3月1日，俄國總統普亭與法國總統馬克宏通話，普亭提出停火三條件：承認俄國對克里米亞主權、烏克蘭去軍事化與去納粹化、確保烏克蘭的中立地位

先前於2月27日，烏克蘭軍方證實，俄軍已擊退入侵第二大城哈爾科夫（Kharkiv），重奪主導權。總統澤倫斯基表示，拒絕在白羅斯和俄國談判。

此外，西方國家決定把特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統，這是俄國入侵烏克蘭以來最嚴重的金融制裁。包括台灣的台積電在內，全球晶片業者停止向俄國供貨。

聯合國則表示，烏克蘭至少累計有240位平民傷亡、超過16萬人流離失所。烏克蘭政府估計，俄國軍事行動將造成500萬人無家可歸。

2月28日，澤倫斯基也表示，願意在烏克蘭與白羅斯交界、鄰近車諾比的普里皮亞季河（Pripyat River）一帶與俄國進行談判，但他並沒有對結果抱持樂觀態度。

俄國總統普亭下令，俄軍的核子嚇阻部隊提升警戒等級，對於可能動用核武的威脅，北約與美國給予嚴厲譴責。

烏克蘭官方統計，戰火爆發至今已有352位平民死亡（含兒童14人）、1684位平民受傷（含兒童116人）。歐盟則估計，烏克蘭有700萬人面臨流離失所的困境。

目前雖然多國對於俄羅斯表達強力譴責，但烏俄戰爭似乎還看不到盡頭，你有什麼看法嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

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核稿編輯：楊士範