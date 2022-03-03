普亭第一時間的認知作戰很成功，德國回過神後才發現敵人近在眼前

西方要相信謊言，普亭就說給你聽

俄羅斯侵略烏克蘭之後的隔一天，德國的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）即發表聲明說：「突然之間，我們在另一個世界醒了過來。」她提高聲調批評俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）毫無忌憚的謊言，把全世界都蒙蔽了。

貝爾伯克說明，烏克蘭完全沒有挑釁卻受到俄羅斯單方面侵略，是舉世都無法接受的事。普亭既然選擇了這樣一條路，就要承受後果，德國一定展開制裁，完全不逃避。

說真的，這些漂亮話在開戰後義憤填膺地說出，聽起來雖然暢快，不過卻為時已晚，死亡堆疊的數字正在不斷上升中。我可以想像，普亭這時就好像是詐騙高手，在擄掠燒搶得手之後，正在幕後偷偷地嘲笑西方的口水泡沫落滿地。

開戰四天，死傷據傳已經數千人，不管哪一邊人傷亡，都是普亭自己不安與擴張領土的野心下的犧牲品。在這之後還有多少人要被當牲品祭祀他的恐懼不安，就要看普亭的臉色與西方國家制裁的力道。

民主自由還是民粹獨裁

烏克蘭是親近民主價值的國家，超過半數以上的人民希望未來可以加入北約，一方面是價值相近，一方面也不想長久被俄羅斯掌控，成為如今的白羅斯的翻版。

2008年，北約就曾考慮要在未來的幾年把烏克蘭納入為盟國成員，但這個邀請烏克蘭入北約的計畫，卻觸動了普亭最敏感的神經。因為這樣，德國總理梅克爾（Angela Merkel）為安撫普亭，甚至還允諾普亭不讓烏克蘭在十年內加入北約成員國。梅克爾自認為她懂俄語就懂俄羅斯，可以阻止普亭出手。

另外令人遺憾的是，德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）在2006年卸任之後馬上就踏入旋轉門，一頭進入俄羅斯天然氣集團的董事會，促進從俄羅斯到德國的輸送天然氣管線的建造，也就是北溪管線的建造。表面上看起來德國可以因此直接取得便宜而穩定的天然氣，但卻把自己的重要能源鎖入敵對價值的暴君手中。

這種天真只看錢前進的德國政治，讓德國對獨裁者完全不備防。而讓德國成為俄羅斯鎖住能源咽喉的說客，竟就是前總理。個人實在不懂，一個民主國家的人民或政黨怎能容忍接受，讓前總理飽滿私囊而讓自己國家失去尊嚴與價值。

長期以來，普亭就有烏克蘭親近西方而遠離俄羅斯的焦慮，他認為一旦烏克蘭加入北約，敵人就會近在咫尺。這個把北約當假想敵的認知，一直是普亭認為必須佔領烏克蘭的最大原因。而德國在被俄羅斯普亭蒙騙的過程中，前總理施洛德扮演了關鍵角色，他企圖在社會上為普亭說項，製造普亭會自我節制的煙霧。再加上過去梅克爾政權為了經濟成長而產生親俄立場，主動承諾俄羅斯不會讓烏克蘭在十年內納入北約成員國。

梅克爾向惡勢力低頭的起手式，顯然讓普亭收到有急迫必須解決烏克蘭問題的訊息。因為他知道，十年之後俄羅斯仍是會失去對烏克蘭的掌控，一旦烏克蘭成為北約成員國之後，俄羅斯要佔領烏克蘭就是向北約宣戰。而至今沒有任何國家的武力強過北約，所以這等於是遞給普亭一個很明確的訊息：要攻擊烏克蘭就要在這十年內攻擊，而且要越快越好。

波蘭與斯拉洛伐克接收數十萬難民

老實說，普亭第一戰的認知作戰其實非常成功，侵略之前大家以為普亭不會出兵，這就如同把頭伸進沙地的鴕鳥一樣。但當侵略烏克蘭戰事爆發後，人命傷亡造成大量烏克蘭人的流離失所，德國才發現其實烏克蘭戰爭就近在眼前。

柏林離基輔不過1600公里，緊鄰的波蘭之後接下來就是戰火延綿的烏克蘭。現在歐盟考慮要不要直接讓烏克蘭成為歐盟國之前，波蘭與斯洛伐克就已經在收容數十萬人的烏克蘭老弱婦孺，男性在烏克蘭限制出境，他們必須要為國家走上戰場。

台灣的處境

這次的俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，許多歐洲國家人民因為阻止不了，就開始發想也許很快地，中國就會發動侵略台灣的戰爭。許多社媒的討論焦點，也都在檢討西方國家只有出口水根本無濟於事。

相信現今中國的習近平也正在看國際對俄羅斯侵略他國的反應，以作為往後侵略台灣的評估。

烏克蘭其實至今為止都沒有參加任何聯盟，算是保持中立的國家，為了向俄羅斯交好，他們更把全部大量毀滅性武器自我繳械交給俄羅斯。這次俄羅斯顢頇的侵略，其實也代表沒有堅強的防守能力，中立國的態度也不能換來任何安全保障。這也說明，今後的國際局勢，要的是價值的選擇，而沒有任何中立空間可言。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航