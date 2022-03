俄烏交戰：古典音樂界如何回應戰爭

文:洪思行

俄烏交戰,震驚世界。正當戰火在烏克蘭蔓延時,全球民間各個界別紛紛表態和行動,古典音樂界當然不會獨善其身,以下輯錄一些跟重要音樂家或團體相關的行動。

在古典音樂界中最重大的相關事件圍繞俄國指揮家Valery Gergiev,不只因為他名氣大,跟全世界各頂級樂團有合作,更重要是他是普京的支持者,2014年曾公開支持俄羅斯吞併克里米亞,當時樂界並無大反應,但今次引起強烈反彈,卡內基音樂廳率先取消他原訂的演出,當中還包括另一位支持普京的鋼琴家Matsuev。維也納愛樂樂團本來無計劃取消其合作,更在Facebook回應網民留言指「music is something that unites, not divides」,但及後改變主意,請來加拿大指揮Yannick Nézet-Séguin代替。繼後有越來越多樂團和音樂節取消合作,其中鹿特丹愛樂樂團和慕尼黑愛樂樂團要求Gergiev跟普京「割蓆」,否則中止合作。另外連他的代理人也中止合約。截至撰稿時,Gergiev未有表態。

Photo Credit: AP/ 達志影像 Valery Gergiev

另一令人關注的是女高音Anna Netrebko,這位由Valery Gergiev一手提攜,曾在索契冬奧開幕會獻唱的歌手一樣被指立場親普京,2014年曾捐款給烏克蘭親俄分子,宣稱是給已宣布獨立的Donetsk的Opera and Ballet Theatre,因而引起爭議。俄烏開戰不久,她已宣布取消演出,之後再發表聲明,表示反對戰爭。不過她不忘為恩師發聲,於聲明中不點名說不應強迫任何人表達個人的政治立場。

相對Anna Netrebko,俄國鋼琴家Kissin的聲明強烈得多,他表明烏克蘭對俄羅斯沒有任何威脅,因此這是場不義之戰,是一個罪行,還用過去發動戰爭的人都逃不過審判,指出那些人一定會受到歷史的判決。此外現任捷克愛樂樂團音樂總監,俄國指揮Semyon Bychkov和鋼琴家Alexander Melnikov都表示反對戰爭,後者還自言有感對戰爭需負上責任。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 鋼琴家Alexander Melnikov(2012年)。

全世界多位音樂家都相繼表達立場,其中格魯吉亞小提琴家Lisa Batiashvili顯得特別關注事件,還公開呼籲要阻止普京。事實上,由於自己國家的經歷,她早於2014年已經非常關心烏克蘭,更在該年一場與Gergiev和鹿特丹愛樂樂團合作的音樂會中,刻意加奏《Requiem for Ukraine》一曲(那是她委約作曲家Igor Loboda的作品)來表達對俄國和Gergiev的不滿。

來自拉脫維亞(另一個跟俄羅斯關係千絲萬縷的國家)的次女中音Elīna Garanča發表聲明,宣布取消所有在俄國的音樂會,她說跟那個國家有任何聯繫是不負責任和非道德的,堅定支持自由與獨立的烏克蘭。

正當音樂家紛紛與俄羅斯割蓆時,愛沙尼亞指揮家Paavo Järvi反而決定繼續在俄與Russian Youth Orchestra的音樂會,他認為在這時刻不應離開年輕人,希望藉音樂讓他們感受到愛與希望。當然他不忘譴責俄羅斯政府和普京。

Photo Credit: AP/ 達志影像 愛沙尼亞指揮家Paavo Järvi。

不過他只屬少數,越來越多音樂家,甚至大型音樂機構加入杯葛行列,例如美國大都會歌劇院宣布不與支持普京的藝術家和機構合作、英國皇家歌劇院取消邀請原訂在夏天來訪的莫斯科大劇院芭蕾舞團。

以上提及的表態和行動只屬冰山一角,而且越來越多,在大是大非面前,其道德勇氣絕對值得鼓掌。然而長遠來說,這種行動無疑窒礙文化交流,對所有人是百害而無一利,甚至恐怕會出現矯枉過正的情況,已有報導指薩格勒布交響樂團因戰爭取消演奏柴可夫斯基的作品,這會否演變成新的表態形式?希望不要。

最後送上烏克蘭作曲家Silvestrov的作品〈The Messenger〉,願和平早日來臨。

