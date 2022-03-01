俄烏交戰：古典音樂界如何回應戰爭

文：洪思行

俄烏交戰，震驚世界。正當戰火在烏克蘭蔓延時，全球民間各個界別紛紛表態和行動，古典音樂界當然不會獨善其身，以下輯錄一些跟重要音樂家或團體相關的行動。

在古典音樂界中最重大的相關事件圍繞俄國指揮家Valery Gergiev，不只因為他名氣大，跟全世界各頂級樂團有合作，更重要是他是普京的支持者，2014年曾公開支持俄羅斯吞併克里米亞，當時樂界並無大反應，但今次引起強烈反彈，卡內基音樂廳率先取消他原訂的演出，當中還包括另一位支持普京的鋼琴家Matsuev。維也納愛樂樂團本來無計劃取消其合作，更在Facebook回應網民留言指「music is something that unites, not divides」，但及後改變主意，請來加拿大指揮Yannick Nézet-Séguin代替。繼後有越來越多樂團和音樂節取消合作，其中鹿特丹愛樂樂團和慕尼黑愛樂樂團要求Gergiev跟普京「割蓆」，否則中止合作。另外連他的代理人也中止合約。截至撰稿時，Gergiev未有表態。

Photo Credit: AP/ 達志影像 Valery Gergiev

另一令人關注的是女高音Anna Netrebko，這位由Valery Gergiev一手提攜，曾在索契冬奧開幕會獻唱的歌手一樣被指立場親普京，2014年曾捐款給烏克蘭親俄分子，宣稱是給已宣布獨立的Donetsk的Opera and Ballet Theatre，因而引起爭議。俄烏開戰不久，她已宣布取消演出，之後再發表聲明，表示反對戰爭。不過她不忘為恩師發聲，於聲明中不點名說不應強迫任何人表達個人的政治立場。

相對Anna Netrebko，俄國鋼琴家Kissin的聲明強烈得多，他表明烏克蘭對俄羅斯沒有任何威脅，因此這是場不義之戰，是一個罪行，還用過去發動戰爭的人都逃不過審判，指出那些人一定會受到歷史的判決。此外現任捷克愛樂樂團音樂總監，俄國指揮Semyon Bychkov和鋼琴家Alexander Melnikov都表示反對戰爭，後者還自言有感對戰爭需負上責任。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 鋼琴家Alexander Melnikov（2012年）。

全世界多位音樂家都相繼表達立場，其中格魯吉亞小提琴家Lisa Batiashvili顯得特別關注事件，還公開呼籲要阻止普京。事實上，由於自己國家的經歷，她早於2014年已經非常關心烏克蘭，更在該年一場與Gergiev和鹿特丹愛樂樂團合作的音樂會中，刻意加奏《Requiem for Ukraine》一曲（那是她委約作曲家Igor Loboda的作品）來表達對俄國和Gergiev的不滿。

來自拉脫維亞（另一個跟俄羅斯關係千絲萬縷的國家）的次女中音Elīna Garanča發表聲明，宣布取消所有在俄國的音樂會，她說跟那個國家有任何聯繫是不負責任和非道德的，堅定支持自由與獨立的烏克蘭。

正當音樂家紛紛與俄羅斯割蓆時，愛沙尼亞指揮家Paavo Järvi反而決定繼續在俄與Russian Youth Orchestra的音樂會，他認為在這時刻不應離開年輕人，希望藉音樂讓他們感受到愛與希望。當然他不忘譴責俄羅斯政府和普京。

Photo Credit: AP/ 達志影像 愛沙尼亞指揮家Paavo Järvi。

不過他只屬少數，越來越多音樂家，甚至大型音樂機構加入杯葛行列，例如美國大都會歌劇院宣布不與支持普京的藝術家和機構合作、英國皇家歌劇院取消邀請原訂在夏天來訪的莫斯科大劇院芭蕾舞團。

以上提及的表態和行動只屬冰山一角，而且越來越多，在大是大非面前，其道德勇氣絕對值得鼓掌。然而長遠來說，這種行動無疑窒礙文化交流，對所有人是百害而無一利，甚至恐怕會出現矯枉過正的情況，已有報導指薩格勒布交響樂團因戰爭取消演奏柴可夫斯基的作品，這會否演變成新的表態形式？希望不要。

最後送上烏克蘭作曲家Silvestrov的作品〈The Messenger〉，願和平早日來臨。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex