2022/03/02,
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撞傷護理師還想脫產？「小孩犯錯，父母賠償」這件事情是不是正確的呢？

撞傷護理師還想脫產？「小孩犯錯，父母賠償」這件事情是不是正確的呢？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

依照《民法》規定，無行為能力人或限制行為能力人，假如不法侵害他人權利，與其法定代理人就得連帶負損害賠償責任。但如果父母已經對孩子管教甚嚴、已經負起了管教的責任，孩子卻還是闖禍了呢？

近日有位網友在網路上po了一篇文章，他表示友人的15歲小孩騎車時，因操控不當導致失控撞傷了一名僅21歲的年輕護理師，希望網友們能給一些建議，然而誇張的是，他希望網友給的建議竟然是指導如何協助友人脫產，來避免之後面臨訴訟時，可能會因為孩子闖禍而導致父母財產得要一起賠進去。

首先，不得不說這樣不負責任的想法真的是非常糟糕，犯錯了就應該要勇敢去承擔責任並負責到底，而不是想盡辦法去脫產來避免賠償，這樣對於受害者來說等同於二次傷害——人已經受傷了，卻還遭遇對方惡意脫產來躲避賠償的責任。

不過話說回來，這位網友的友人就是因為擔心小孩撞傷人自己可能要賠錢，所以才會想方設法要脫產，但「小孩犯錯，父母要負責賠償」這件事情是不是正確的呢？

依照《民法》第187條第1項規定，無行為能力人或限制行為能力人，假如不法侵害他人權利，就要與其法定代理人連帶負損害賠償責任。

而這位騎車撞傷護理師的小孩是15歲，經修法後，目前在民法上，年滿18歲才是成年人，而7歲以上未滿18歲為限制行為能力人，屬於識別能力有限之人，而騎車撞傷人導致對方受到身體及財產上損失的行為，需要負損害賠償的責任，而這個孩子在事發時屬於限制行為能力人，因此依《民法》第187條第1項的規定，他的法定代理人，也就是他的父母，便需要負起連帶賠償的責任。

這樣立法的初衷，便是在提醒父母需要注意孩子的狀況，要負起管教孩子的責任，以免有的孩子因為疏於管教而到處闖禍，受害的人卻無從得到賠償。

但如果父母已經對孩子管教甚嚴，已經負起了管教的責任，但孩子還是闖禍了呢？這個部分民法也是有相關規定的喔！

《民法》第187條第2項提到，假如法定代理人監督並未疏懈，或是已經盡力盡到監督責任但仍無法避免發生損害的話，法定代理人就不需要負賠償責任。

像是父母已經叮囑過孩子不得無照駕駛，也把鑰匙保管好了，但孩子卻為了能騎車，偷偷找了鎖匠開鎖，最後導致撞傷人，這樣的情形下，父母已經努力做到了管理孩子的責任，也有做好防範措施，但卻無法避免孩子闖禍，如此一來，小孩造成他人的損失，父母便可依《民法》第187條第二項的規定，而無須負連帶賠償的責任。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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